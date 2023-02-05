Hady Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hady Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hady Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hady Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hady Camara 17 Ocak 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hady Camara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carmenta yapmaktadır. Hady Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hady Camara'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hady Camara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/hady_cmr/

Hady Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hady Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hady Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hady Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2021 yılında Guingamp

Hady Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hady Camara şuan Guingamp takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hady Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paris 13 Atletico (-2018), EA Guingamp (2018-2020)

Fransa U20 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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