Hady Saleh Karim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hady Saleh Karim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hady Saleh Karim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hady Saleh Karim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hady Saleh Karim 11 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hady Saleh Karim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Stars Consulting yapmaktadır. Hady Saleh Karim, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hady Saleh Karim'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hady Saleh Karim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hady Saleh Karim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hady Saleh Karim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hady Saleh Karim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AFC Esk U21

1 Ocak 2016 yılında Hanvikens SK

1 Ocak 2017 yılında Newroz FC

15 Temmuz 2017 yılında Huddinge IF

1 Ocak 2018 yılında Bollnäs GIF

15 Temmuz 2018 yılında IFK Stocksund

1 Mart 2019 yılında Huddinge IF

8 Ocak 2020 yılında IFK Haninge

19 Ocak 2022 yılında Dalkurd

26 Ocak 2023 yılında Örgryte

Hady Saleh Karim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hady Saleh Karim şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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