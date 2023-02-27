Hae Seung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hae Seung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hae Seung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hae Seung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hae Seung Kim 6 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김해승 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hae Seung Kim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hae Seung Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hae Seung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hae Seung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hae Seung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hae Seung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Silla HS

1 Ocak 2022 yılında Gangwon FC

Hae Seung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hae Seung Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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