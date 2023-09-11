Hafif ticari araç güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye daldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hafif ticari araç güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye daldı. Feci kazada kulübede bulunan 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu Gişeleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Paray yönetimindeki 34 GTB 551 plakalı hafif ticari araç, çalışma yapılan otoyolda gişelere doğru giderken kontrolden çıkarak nöbet tutan güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübeye daldı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kulübede bulunan güvenlik görevlilerinden Süleyman Özkalalı'nın hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını belirledi. Özkalalı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılar ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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