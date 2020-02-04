Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 6 yaralı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Söylemiş Mahallesi'nde meydana geldi. Emin K. yönetimindeki 16 UR 134 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yan yoldan anayola çıkmak isteyen Mehmet A. yönetimindeki 16 ADF 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Nuran Z., Ebru A., Oktay A. ve Nedim K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA