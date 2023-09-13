Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın önce palmiye ağacına, sonra aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, biri Afgan uyruklu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın önce palmiye ağacına, sonra aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, biri Afgan uyruklu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 04.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Yolunda seyir halinde olan Afgan uyruklu Abdulmusavır Gulamı (31) idaresindeki 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, sürücünün hakimiyetinden çıktı. Önce orta refüjdeki palmiye ağacına, sonra da aydınlatma direğine çarpan araç yol kenarına savruldu. Emniyet kemeri takılı bulunmayan sürücü Gulamı ile yolcu konumundaki İsa Şengül (43) araçtan yol üzerine doğru fırladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazaya karışan araç, bölgeye çağırılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol üzerine düşen palmiye ağacı ve elektrik direğinin kaldırılması için ise ilgili ekipler tarafından çalışmalar yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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