Hafif ticari araç tarlaya uçtu, sürücü yaralandı

BURSA'da sürücüsü Mert Yiğit'in (28) direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Yiğit, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursa-İstanbul karayolu Orhangazi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Orhangazi'ye seyir halinde olan Mert Yiğit yönetimindeki 16 AEL 003 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Araç tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Yiğit yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yiğit, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA