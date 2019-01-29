Hafif ticari araç yolcu durağına daldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, önce durağa sonrasında ağaçlara çarparak durabildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari araç, önce durağa sonrasında ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Y. (21) yönetimindeki hafif ticari araç, ilçe emniyet istikametinden yokuş yukarı seyrettiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Önce yolcu durağına çarpan araç, sonrasında ise yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Adem Y., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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