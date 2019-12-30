Hafif ticari aracın çarptığı öğrenci ağır yaralandı
Sivas'ta 13 yaşındaki öğrenci, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Sivas'ta 13 yaşındaki öğrenci, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza saat 19.45 sıralarında Eğriköprü Mahallesi İsmail Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. O.K'nin kullandığı 58 BA 866 plakalı hafif ticari araç, okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi E.I.Ç.'ye çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. E.I.Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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