Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü İsmet Öz (64) yaşamını yitirdi. Araçtaki 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Adil Turhan'ın kullandığı 07 LJP 46 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen İsmet Öz'ün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmet Öz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmet Öz, yolda hayatını kaybetti. Kaza sırasında İsmet Öz'ün başında kask olmadığı ve motosiklet sürücü belgesinin de bulunmadığı belirtildi.

ARAÇTAKİ 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Adil Turhan'la birlikte, eşi Yasemin Rukiye Turhan ve çocukları Ramazan Efe Turhan (6) ile Elanur Turhan (2) hafif yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmağı kaydedildi. İsmet Öz'ün cenazesi morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. İsmet Öz'ün kullandığı motosiklet ara sokağa sapmak isterken, karşı yönden gelen Adil Turhan'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştığı görüntülerde yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan İsmet Öz'ün metrelerce savrulduğu görüldü. Olay yerinde bulunan markette oturanlarla çevredeki vatandaşlar kazanın ardından yardıma koştuğu görüntülere yansıdı.

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DHA