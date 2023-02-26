Hafiz Konkoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hafiz Konkoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hafiz Konkoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hafiz Konkoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hafiz Konkoni 27 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hafiz Konkoni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına 14 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Hafiz Konkoni'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hafiz Konkoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hafiz Konkoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hafiz Konkoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hafiz Konkoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2018 yılında Merit AYSK

24 Ocak 2019 yılında Baf Ülkü Yurdu

30 Haziran 2019 yılında Merit AYSK

14 Kasım 2019 yılında Bechem United

Hafiz Konkoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hafiz Konkoni şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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