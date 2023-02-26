Hafiz Mohammed Akadom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hafiz Mohammed Akadom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hafiz Mohammed Akadom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hafiz Mohammed Akadom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hafiz Mohammed Akadom 7 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hafiz Mohammed Akadom Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Hafiz Mohammed Akadom'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hafiz Mohammed Akadom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hafiz Mohammed Akadom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hafiz Mohammed Akadom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hafiz Mohammed Akadom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hafiz Mohammed Akadom şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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