'Hafıza 15 Temmuz' açıldı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Devlet olarak her fırsatta tarihimize bağımızı güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz.

- Kilosu 3-5 kuruştan satan şuursuz idareciler de gördü. Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak birçok eser geri plana itildi. Tarih, bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır.

- Hafıza 15 Temmuz'da yine bu hassasiyetimizin ürünüdür. 15 Temmuz, demokrasi mücadelemizin önemli kırılma anlarından biridir. O gece kadını çocuğumuz, yaşlımız gencimiz nesiller boyunca hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır.



- Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı 27 Mayıs'ın canlı şahidine dönüştürüyoruz

- Anadolu toprakları 15 Temmuz gecesi bize bir kez daha vatan kılınmıştır.

- Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü.

- Şehit edileceğini bile bile darbecilere direnenleri nasıl unutabiliriz?

- 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin verdiği cevap nesilden nesile aktarılması gereken bir emanettir. 15 Temmuz'u unutursak daha büyük acıların, daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, sanatçısıyla sinemacısıyla öğretmeni, öğrencisi, akademisyeniyle hepimizin ortak görevidir.