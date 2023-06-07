Hafize Gaye Erkan kimdir? nereli? Hafize Gaye Erkan biyografisi

Hafize Gaye Erkan, son günlerde Türkiye Merkez Bankası'nın başına geçeceği iddialarıyla merak edilen bir isim haline geldi. ABD'de yaşayan ve "en genç finans profesörü" unvanını kazanan Erkan'ın kabinenin atanmasıyla ilgili olarak dün ABD'den Ankara'ya geldiği bilgisi paylaşıldı. İşte Hafize Gaye Erkan hakkında detaylar.

Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında doğan Türk ekonomist ve mühendistir. Makine mühendisi bir babanın ve matematikçi bir annenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmiş ve finans alanında çalışmaya başlamıştır. Kariyeri boyunca çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yapmıştır. Genç yaşına rağmen ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken yetenekli ekonomistler arasında gösterilmiştir.

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Hafize Gaye Erkan kariyeri

Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilikle mezun olmuş ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne kabul edilmiştir. Bölümünü birincilikle tamamladıktan sonra Princeton Üniversitesi'nden kabul alarak yurt dışına taşınmıştır. Erkan'a, aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell ve California gibi üniversitelerin bulunduğu 9 üniversiteden burs teklifleri gelmiştir. Princeton'ı tercih ederek "Onursal doktora" bursuyla desteklenen Erkan, ev, aylık cep harçlığı ve sınırsız araştırma bütçesi gibi imkanlara sahip olmuştur.

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Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayarak "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiştir. Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine de eğitimler almıştır.

Erkan, finans sektörüne Princeton'daki eğitimini tamamladıktan sonra Goldman Sachs'ta çalışmaya başlamıştır. Daha sonra First Republic Bank'ta yönetici olarak görev yapmış ve başarılı bir kariyere sahip olmuştur. Ayrıca Tiffany & Co. gibi şirketlerde yöneticilik yapmış ve şu anda küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kurulu üyesidir.