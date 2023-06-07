Hafize Gaye Erkan kimdir? nereli? Hafize Gaye Erkan biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması ile birçok yeni isim ülkenin önemli kuruluşlarının başına getirilmeye başlandı. Bu önemli kuruluşların bir tanesi de Merkez Bankası. Yeni dönemde Merkez Bankasının başına kimin geçirileceği konuşulmaya başlandı. En çok öne çıkan isimde Hafize Gaye Erkan. İşte Hafize Gaye Erkan kimdir? kaç yaşında? hafize gaye erkan nereli? sorularının cevapları.

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Hafize Gaye Erkan kimdir? nereli? Hafize Gaye Erkan biyografisi

Hafize Gaye Erkan, son günlerde Türkiye Merkez Bankası'nın başına geçeceği iddialarıyla merak edilen bir isim haline geldi. ABD'de yaşayan ve "en genç finans profesörü" unvanını kazanan Erkan'ın kabinenin atanmasıyla ilgili olarak dün ABD'den Ankara'ya geldiği bilgisi paylaşıldı. İşte Hafize Gaye Erkan hakkında detaylar.

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Hafize Gaye Erkan kimdir? nereli?

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