Sakarya'da Hafızlık icazet merasimi gerçekleşti. Merasimde 72 hafız belge aldı.

Şehit Bülent Yurtseven Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu tarafından Sakarya Spor Salonunda Hafızlık icazet merasimi gerçekleştirdi. Merasime Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program başladı.

"Rabbim inşallah bunları bize nasip eder"

Programda bir konuşma yapan Şehit Bülent Yurtseven Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa İnan, "En güzel çocuklarıyla dua'nın en güzel işini yapma bahtiyarlığını bizlere nasip eden rabbime hamdü senalar olsun. Rabbim bu hizmeti hakkıyla yapabilmek bu hizmetle dünya ve ahireti kazanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Baktığımda bütün yorgunluğumu unuttuğum, samimiyet ve içtenliği gördüğüm değerli çalışma arkadaşlarım sizlere gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim bugün buraya çıkaracağım 72 öğrencim dışında bütün öğrencilerimin hafızlık icazetlerini de görmeyi nasip eylesin. Bugünün anlamı Sakarya'nın geleceğine bir kuran hafızı daha yetiştirebilmek rabbim inşallah bunları bize nasip eder" dedi.

"Rabbimin rahmetine mahzar olabilelim"

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş yaptığı açıklamada, "Bir gözü saatte Kuran-ı Kerimi yıpranmış bazı yerlerin altı çizilmiş bazen mutlu bazen gergin ama hep mütevekkil bir öğrenci görüyorsanız bilin ki bu öğrencimiz hafızlık yapıyordur. Bu öğrencimiz güne kuranla başlar. Günü kuranla geçer ve günü kuranla biter. Her dersin sonu bir sonraki adıma yaklaşımdır. Bin bir emek ister. Hafız yetiştirmeye çalışan bir anne olarak annelerimize şunu söylemek istiyorum. Zor ve meşakkatli bir sürece ve yola başladınız. Öyle zaman oluyor ki canınız tak dediği anlar oluyor. Evet sevgili annelerimiz zahmet çekeceğiz ki rabbimin rahmetine mahzar olabilelim" diye konuştu.

"Tebrik ediyorum"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, "Bu programı kıymetli kılan kitabımız kuranı kerimdir. Kuran Allah'ın lisanıdır, Allah'ın bizimle konuşmasıdır. Kuran bizlere hayatı öğreten, hikmeti öğreten bir kitaptır. Dünya'da hiçbir kitabın bu kadar ezberlenebilme, hafıza da tutulabilme kabiliyeti yoktur. Cenabı hak bu özelliği kitabımıza nakşetmiştir. İnanıyorum ki bugün okulumuza adını veren şehit Bülent Yurtseven aramızda. Onun ruhu da buradan nasipleniyor bu huzurdan o da nasipleniyor. Büyük bir emeğin sonucunda elde edilen bir başarı bugün geldiğimiz nokta. Uzun çalışmanın sonucunda hafızlarımız bu işi tamamlamış oldular. Önce hafızlarımızı, sonra annelerini sonra onlara emek veren hocalarını ben tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 72 hafıza belge taktimi yapıldı.

Kaynak: İHA