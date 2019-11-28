Hafriyat kamyonu su kanalına devrildi: 1 ağır yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu karşı şeride geçerek, su kanalına devrildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu karşı şeride geçerek, su kanalına devrildi.
Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, yedi emin otoparkı karşında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Abdullah Balta yönetimindeki 34 RY 0271 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Su kanalına devrilen hafriyat kamyonu şoförü ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan yaralı kamyon şoförü Balta, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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