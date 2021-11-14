Hafta içi - hafta sonu dinlemiyor, yükselmeye devam ediyor! Altın fiyatları herkesi şok etmeyi sürdürüyor! İşte güncel altın fiyatları
Hafta içi - hafta sonu dinlemiyor, yükselmeye devam ediyor! Altın fiyatları herkesi şok etmeyi sürdürüyor! İşte güncel altın fiyatları
Haftalardır zirveye oynayan altın fiyatları döviz kurunda yaşanan artışların da ardından yükselişini sürdürüyor. Bu kapsamda artışın ne kadar devam edeceğini merak eden yatırımcılar 14 Kasım 2021 Pazar günü altın fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları...