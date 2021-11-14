Hafta içi - hafta sonu dinlemiyor, yükselmeye devam ediyor! Altın fiyatları herkesi şok etmeyi sürdürüyor! İşte güncel altın fiyatları Haftalardır zirveye oynayan altın fiyatları döviz kurunda yaşanan artışların da ardından yükselişini sürdürüyor. Bu kapsamda artışın ne kadar devam edeceğini merak eden yatırımcılar 14 Kasım 2021 Pazar günü altın fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları...

1 12 Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altın, son dönemlerde yaşadığı yükselişin ardından popülaritesini iyiden iyiye artırmış durumda. Bu kapsamda güncel altın fiyatlarına bakarak yatırım haritası çizmek isteyen vatandaşlar 14 Kasım 2021 Pazar günü altın fiyatlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları...