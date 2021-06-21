Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi son dakika 2021? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Türkiye'de kademeli normalleşme çerçevesinde hafta içi saat 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Salgında vaka ve can kaybı sayılarının düşmesiyle birlikte aşılama hızı da artınca kısıtlamaların kaldırılması veya esneme kararları gündeme geldi. Bu kapsamda hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinde bir değişim beklendiği için kabine toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor. Bizlerde sizler için en çok araştırılan Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi son dakika 2021? sorusunun yanıtını araştırdık. İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ SON DAKİKA 2021?

Hafta içi salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saatinin saat 22.00'den 23.00'e veya saat 00.00'a çekilmesi bekleniyor. Ancak bu kararın 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacağı öngörülüyor. Karar da bir değişim olmazsa sokağa çıkma kısıtlaması saati 22.00 - 05.00 arasında uygulanmaya devam edecek.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2021

Hafta içi koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'de başlıyor, yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte saat 05.00'de sona eriyor. İçişleri Bakanlığının Haziran ayı kademeli normalleşme tedbirlerini içeren genelgesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."