Koronavirüs salgınında yeni hafta sayısı ve ölüm sayısının Nisan ayını bile geride bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısından kısıtlama ve yasak kararları çıkmıştı. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına ve belirlenen işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlandı, bazılarının ise ikinci bir açıklamaya kadar faaliyetleri durduruldu. Vatandaşların hayatını en çok en çok etkileyen kısıtlama olan sokağa çıkma yasağına ilişkin Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hafta sonu var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu genelgeye göre yeni bir karar alınana kadar kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ayrıca yasaklarla birlikte beklenen düşüş yaşanmazsa hafta sonları uygulanan kısıtlamaların hafta içi de belirlenen saatlerde uygulanması bekleniyor. Ayrıca gazeteci Fatih Altaylı’ya açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,” Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Afşin Kayıpmaz," Hastalığın ne kadar ciddi noktaya geldiğini kısıtlama kararlarıyla da görebiliyoruz. İki hafta içinde önlemlere uyarsak olumlu tabloya dönebileceğimizi düşünüyorum fakat bu kısıtlamalara uymazsak daha sert tedbirler bizleri bekliyor. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanıyor fakat eğer hastalık daha da artarsa hafta içine de yayılabilir." diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, HAFTA SONU VAR MI?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 28-29 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Söz konusu yasak Cumartesi saat 20.00'de başlayacak, pazar günü saat 10.00'da sona erecek. Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak olan yasak Pazartesi günü sabah saat 05.00'de sona erecek.

Ayrıca, yeni bir karar alınana kadar kısıtlamalar sürecek. Öte yandan kısıtlamaların genişleyeceği de ifade ediliyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

20 yaş ve altı (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) haftanın 7 günü saat 13.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Ayrıca 65 yaş ve üstü kişiler ise saat 10.00 ile 13.00 arasında sokağa çıkabilecekler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KORONAVİRÜS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin sık sorulan soruların cevaplarına yer verildi.

Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirler arası seyahat edebilecek.

20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında veli/vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Çocuklar ayrıca kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek.

Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi ibraz eden 20 yaş altındaki öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

65 yaş ve üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.

KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler hangi yaş grubundan olursa olsun sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.

İnşaat sektörü ve çalışanları genelge uyarınca istisna hükümleri kapsamında kaldığından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.