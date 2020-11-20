Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını yayılımını artış gösterdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etti. Ayrıca çok sayıda işletmenin saatleri ve faaliyetlerine sınırlama getirildi. Bu kapsamda internet arama motorlarında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin araştırmalarda bulunanlar Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman başlıyor? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. İşte detaylar...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları uygulanacak. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi akşam saat 20.00'de başlayacak, pazar günü saat 10.00'da sona erecek. Pazar akşamı saat 22.00'de yeniden kısıtlama başlayacak, pazartesi sabah saat 05.00'te bitecek.

Ayrıca alınan tedbirlerin 15 gün boyunca izleneceği, salgında beklenen hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanıyor. Şu anda hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre koronavirüs kısıtlamaları bugün saat 20.00'den sonra başlayacak. Bugünden itibaren AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00 - 20.00 arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis- al götür şeklinde hizmet verecek. Söz konusu işletmeler hafta içi saat 20'den sonra da sadece paket servis- al götür şeklinde hizmet verecek. Ayrıca hafta sonları bu işletmeler saat 20.00'den sonra online /telefon ile sipariş ve paket servis yapabilecek.

Fırınlar, hafta içi ve hafta sonu normal çalışma saat içerisinde hizmet vermeyi sürdürecekler.

Manav ve kasaplar hafta içi saat 10.00-23.00 arasında hizmet verecek. Hafta sonları ise saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecekler.

İçki satışı yapan tekel büfe ve bakkallar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Bu yerler kısıtlama olduğu zaman hizmet vermeyecekler.

Diğer büfeler ve bakallar hafta içi saat 05.00-23.00 arasında hizmet verecek. Hafta sonları ise saat 10.00 ile 20.00 arasında faaliyet gösterecek. Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha kararıyla hafta içi bu saatler arasında çalışmaları uygun görüldü, ancak hafta sonları saat 10.00 -20.00 saati uygulanacak ve bu saat itibariyle kapanacak.

Kahvehane ve büfe ruhsatlı ganyan bayileri hafta içi normal çalışma saatleri içerisinde faaliyetlerine devam edecek, hafta sonu ise saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verecekler. Bu yerlerde kahvehane hizmeti sonlandırılacak, ayrış süreci izletilmeden sadece kupon yatırma hizmeti verilecek.

Sinema salonlarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar faaliyetlerine son verildi.

Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, çay bahçesi, internet cafe /salonu, bilardo salonu, lokaller, halı sahalar, nargile salonları yeni bir karar alınana kadar kapanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 13.00 arasında dışarı çıkabileceklerdir.

20 yaş ve altı kişiler ise her gün saat 13.00 - 16.00 arasında sokağa çıkabilecekler.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

Bakanlığın genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler şunlar:

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri,

İSTİSNA KAPMASINDA OLAN KİŞİLER



a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Küçükbaş­ büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.