Gazeteci Candaş Işık, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılarak can kayıplarına sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tablonun kötüleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade hafta sonları TAM kapanma, hafta içi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor."

"GENİŞLETİLMİŞ YASAKLAR GELECEK" DEMİŞTİ

Candaş Tolga Işık, 27 Kasım Cuma günü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; Pazartesi günü Bakanlar kurulunun gündeminin daha geniş kapsamlı yasakların geleceğini ifade etmişti.

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz." ifadelerini kullanmıştı.

29 Kasım Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ?

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 185 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 281 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre; son 24 saatte 185 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 558’e yükseldi. Bugün toplam 168 bin 212 test yapılırken, 29 bin 281 yeni vaka sayısı, 6 bin 439 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 494 bin 351 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 400 bin 242'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 11 olduğu açıklandı.