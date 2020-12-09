Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı? | Hafta sonu alkol satış yasağı hangi illerde, saat kaçta uygulanıyor?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde pozitif vaka sayıları hızla artıyor. Ülkemizde 32 bin sınırını geçtiğimiz günlerde aşan vaka sayısı kapsamında, bulaş riskinin önüne geçmek amacıyla birtakım tedbirler alındı. Peki bu tedbirler arasında hafta sonu kısıtlamanın olduğu saatlerde alkol satış yasağı da var mı? Hafta sonu alkol satışı yasaklandı mı? | Hafta sonu alkol satış yasağı detayları...

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda, artan vakaların önüne geçmek için bazı kısıtlama kararları alındı.

Bu kararlardan vatandaşları en çok etkileyeni ise hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının Cuma günleri 21.00'den Pazartesi 05.00'e dek devam edecek olması. Hafta sonu getirilen tam kapanma ile artan pozitif vaka sayılarının önüne geçmek amaçlanırken yasapın uygulanacağı saatlerde alkol satışının da yapılmayacağı duyuruldu.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞ YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANIYOR?

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması” uyarı yazısı gönderildi. Bu kapsamda hafta sonu alkol satış yasağının tüm illerde geçerli olacğaı da netlik kazandı.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞ YASAĞI SAAT KAÇTA UYGULANIYOR?

Bakanlık yetkililerinin yaptığı açıkalamada, yasak kararının, hafta sonları tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle oluşacak haksız rekabetin önlenmesi için alındığı belirtilirken yasağın tüm hafta sonunu kapsayacağı öğrenildi. Cuma akşamı saat 21.00'de sona eren alkol satışına ancak Pazartesi günü saat 05.00'de başlanabilecek.