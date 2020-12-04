Koronavirüs salgında vaka, hasta ve ağır hasta sayısının artış göstermesinin ardından 6 ay sonra tekrar getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden başlıyor. Ankara'da kısıtlamadan muaf tutulan ve Başkentray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında Hafta sonu Başkentray çalışıyor mu ? Sokağa çıkma yasağında Başkentray çalışacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

HAFTA SONU BAŞKENTRAY ÇALIŞIYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları( TCDD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Başkentray hafta sonu da vatandaşlara hizmet verecek.

TCDD'den yapılan açıklamada," Başkentrtay trenlerimiz, yeni kısıtlama döneminde de kısıtlama dışında kalan vatandaşlarımız için seferlerine saat değişikliği olmadan devam ediyor" denildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BAŞKENTRAY ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı "Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeye göre sokağa çıkma yasağının dışında olan vatandaşlar için Başkentray çalışacak. Bakanlığın genelgesinde , "Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri" denildi. Buna göre ulaşım araçları vatandaşlara hizmet verecek

BAŞKENTRAY HAKKINDA BİLGİ

Başkentray banliyö trenleri Sincan-Kayaş demiryolu hattında işlemektedir. Toplam hat uzunluğu 36 km’dir. Hat üzerinde 24 banliyö durağı bulunmaktadır.

Altyapı çalışmaları nedeni ile Kayaş’tan Sincan yönüne ve Sincan’dan Kayaş yönüne son Başkentray treni karşılıklı olarak saat 19.45’te hareket etmektedir.

Başkentray banliyö trenleri 15 dakika aralık ve iki dizili setlerle sefer yapmaktadır.

Sincan- Kayaş yönü sefer bilgileri için tıklayınız.

Kayaş - Sincan yönü sefer bilgileri için tıklayınız.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI

"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonu başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ise 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayacak, Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar sürecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Genelge kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.

Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçmeyecek.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

Alışveriş merkezlerine girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu uygulanacak.