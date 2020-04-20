Hafta sonu düzenlenen moral konserleri büyük ilgi gördü

Nevşehir Belediyesi'nin, hafta sonu korona virüs (Covid-19) nedeniyle evde kalan kent sakinlerine verdiği konserler büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu, özel olarak dizayn edilen üstü açık bir otobüsle mahalleleri dolaşarak yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların güzel zaman geçirmesini sağlamak amacıyla mini konserler verdi.

Seslendirdikleri türkülerle hayatı eve sığdıranlara eğlenceli anlar yaşatan topluluğun hafta sonu kentin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirdiği konserler büyük ilgi gördü.

Konser sırasında evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak şarkılara eşlik eden vatandaşlar, etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA