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Hafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller (7 Mart 2021)

Koronavirüs salgını nedeniyle illerin risk grubuna ayrılmasının ardından vatandaşlar hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının hangi illerde uygulanacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda Hafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller (7 Mart 2021) konuları araştırılıyor.

Hafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller (7 Mart 2021)

Koronavirüs salgınında Yerinde Karar dönemi başladı. Bu kapsamda illerin durumuna göre çok yüksek ve yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonları (pazar günleri) sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasına karar verildi. 

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE YASAK VAR? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER (7 MART 2021)

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci" genelgesine göre çok yüksek risk ve yüksek riskli iller kategorisinde yer alan illerde hafta sonları (pazar) günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. 

Bu kapsamda 7 Mart Pazar günü Yüksek Risk grubunda yer alan, "Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak" illerinin yanı sıra Çok Yüksek Risk grubunda yer alan "Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon" illerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER 2021

Öte yandan bu iller dışında kalan diğer illerde pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. 

Bu iller ise şunlar:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. 

Hafta sonu hangi illerde yasak var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Tayfun Altuntaş
Editör
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