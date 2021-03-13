Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13 Mart Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden, diğer yerlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu