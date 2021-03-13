Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 13 Mart Cumartesi hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde beklenen sis ve pus, akşam saatlerinde buzlanma ve dona dönüşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden, diğer yerlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu