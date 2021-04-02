Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile pandeminin etkilerini azaltmak amacıyla yeni önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda 29 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanarak, bir takım yasak kararları alındı. Artan vaka sayıları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı açıklandı. Vatandaşlarda Hafta sonu ilçelerde yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı son dakika? sorularının yanıtlarını araştırma başladı.

HAFTA SONU İLÇELERDE YASAK VAR MI? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI SON DAKİKA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 il valiliğine genelge gönderilmişti. Sokağa çıkma yasaklarının detayları da belli oldu. Yüksek risk grubundaki illerin tüm ilçelerinde hafta sonu iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlamalar yüksek ve düşük riskli illere göre yeniden düzenlendi. Alınan kararlar doğrultusunda; hafta içi tüm Türkiye'de 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.



Asıl tehlikeli olan bölgeler olan çok yüksek risk grubundaki illerde ise hafta sonu tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlamalar cuma günü saat 21.00’de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Alınacak yeni bir karara göre illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:



Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)