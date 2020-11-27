Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? Hafta sonu kısıtlamaları neler?
CNN TÜRK ekranlarında A'dan Z'ye programında Ankara'dan canlı yayına bağlanan Gülşen Coşkun, vatandaşların çokça merak ettiği Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? Hafta sonu kısıtlamaları neler? sorularının cevaplarını canlı yayında açıkladı. O anlar kameralara anbean kaydedildi.
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27 Kasım 2020 Cuma 11:09
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