Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illerde yaşayanlara kötü haber: Sert geliyor... Kapıyı pencereyi bile açmayın

Hava sıcaklıklarının ısınmasına aldanan vatandaşlar hafta sonu için planlar yaparken Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Uzman isim Kerem Ökten, sosyal medya üzerinden herkesi yakından ilgilendiren duyurularda bulundu. Cumartesi günü ülke genelinde rüzgar etkisini göstereceğinin altını çizdi.
METEOROLOJİ'DEN HAFTA SONU İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Rüzgarın Perşembe sabahından akşama kadar batı ve güneydoğu yönlerinde etkili olacağını belirtti. Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis çevrelerinde zaman zaman beklenen kuvvetli hamlelerle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.