Hafta sonu planları rafa kalktı! Bu illerde yaşayanlara kötü haber: Sert geliyor... Kapıyı pencereyi bile açmayın Hafta sonu için plan yapanların hayalleri suya düştü. Meteoroloji tarafından o iller için önemli uyarılarda bulunuldu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde rüzgarlı havanın etkili olacağı belirtildi. İşte, MGM uyarısı ve o iller...