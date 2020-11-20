Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pozitif vaka sayıları hızla artıyor. Dünyada vaka sayısı 55 milyonu aşarken özellikle yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ülkemizde tedbirlere uyulmamaya başlandı. Bu kapsamda artan vaka sayılarının önüne geçebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Kasım 2020 Cuma günü koronavirüs tedbirlerinin bir kısmı başlayacak, ancak sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım 2020 Cumartesi gününden itibaren uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre sokak kısıtlaması;

21 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 10:00’a kadar ve

22 Kasım 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 22:00’den 23 Kasım 2020 Pazartesi saat 05:00’e kadar olacak.

Yani 20 Kasım’da herkes için sokak kısıtlaması bulunmuyor, ancak 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı kendileri için belirlenen kısıtlamada olacaklar.

Koronavirüs yasakları ne zaman başlıyor? Korona yasakları neler? Ne zaman bitiyor?

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