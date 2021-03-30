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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme aşamasının ilk bir ayının ardından yaptığı açıklamada birçok ilde hafta sonu yasakları geri getirildi. Biz de haberimizde Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasak var mı? sorularının cevaplarına yer verdik.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasak var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabine  toplantı sonrası alınan kararları bizzat Erdoğan duyurdu. Riskin arttığı illerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verilirken vatandaşlar Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasak var mı? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasak var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Normalleşme sürecinin ilk bir ayında birçok ilin yüksek risk kategorisine girmesinin ardından alınan yeni kararda kırmızı kategorideki illerde uygulanan sadece pazar günü kısıtlaması artık hem cumartesi hem de pazar olarak değiştirildi.

Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre kırmızı kategoride yer alan  İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, ve Bayburt illerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri İstanbul Ankara İzmir hafta sonu yasak var mı

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAFTA SONU YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi başlıklı genelgeye göre çok yüksek risk grubunda yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde hafta sonu yasak uygulanacak. Bu illerdeki yaşayan vatandaşlar 56 saat boyunca uygulanacak kısıtlamada sokağa çıkamayacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

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