Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınındaki vaka ve can kaybı sayısındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte ayrıntılar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı renkli illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Öte yandan Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Yeni karara göre bu hafta sonu yani 3 - 4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.

Güncel haritada 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.

Yeni haritada 12 il ise turuncu kategoride yer alırken sarı kategoride sadece 10 il bulunuyor.

SARI KATEGORİDE OLAN İLLER

Uşak, Van, Muş, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Siirt

TURUNCU KATEGORİDE OLAN İLLER

Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Kırşehir

MAVİ KATEGORİDE OLAN İLLER

Şırnak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Risk haritasına göre en çok artış kırmızı kategoride oldu. Türkiye'deki 81 ilin 58'i risk haritasında kırmızıya döndü. Kırmızı kategoride yer alan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bilecik, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Aydın, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Konya, Isparta, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Sivas, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Yozgat, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Erzincan

Koronavirüs risk haritasına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı kırmızı kategorideki tüm illeri kapsıyor. Kırmızı renkteki illerde Cuma günü 21.00'de başlayacak kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır."

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

- Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır.

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir.

- Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir.

- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.

- Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

- Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız.

- Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak.

- Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız.

- Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.