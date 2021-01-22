Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı ? A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri

Ülkemizde kış aylarında koronavirüs salgınının kontrolden çıkmasıyla birlikte vaka ve can kaybı sayısı arttı, akabinde ise hastanelerde doluluk yaşandı. Bu durumun ardından sokağa çıkma kısıtlaması ve birtakım işletmelerin faaliyetlerine son verilmesine karar verildi. Şimdiye kadar 8 kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir kez daha uygulanacak. Bu kapsamda kısıtlamada temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kapalı mı? Kaça kadar açık? A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri konusunu araştırıyor. Bizlerde bu sorulara ve arama başlıklarına yanıt verdik. İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Tüm Türkiye'de hafta sonları 56 saat boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak. Marketler. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında belirlenen saatler arasında vatandaşlara hizmet edecekler.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma yasağında vatandaşlar ikametlerine en yakın olan marketler, araç kullanmadan gidebilecekler. Marketler hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de ise kapanacak. Hafta sonları ise marketler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de faaliyetlerine son verecekler.

A-101, ŞOK, BİM, HAKMAR, MİGROS, CARREFOUR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler cumartesi ve pazar günleri saat 10.00-17.00 saatleri arasında çalışarak vatandaşlara hizmet verecek.

A-101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A-101 marketleri hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak. Hafta sonu ise saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK, hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak. Hafta sonu ise saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM, hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak. Hafta sonu ise saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.

HAKMAR ÇALIŞMA SAATLERİ

Hakmar, hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak. Hafta sonu ise saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros, hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak. Hafta sonu ise saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefour, hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak. Hafta sonu ise saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.