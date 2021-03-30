Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak 2021? Sokağa çıkma yasağında hangi işyerleri açık?

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 29 Mart Pazartesi günü saat 15.30'da başlayan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Ramazan ayı öncesi alınan kararla kısıtlamaların yeniden uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda hafta sonları Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede çok yüksek riskli iller ve yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK 2021? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HANGİ İŞYERLERİ AÇIK?

İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirlerinin Gözden Geçirilmesi " başlıklı genelgesine göre hafta sonu çok yüksek ve yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kısıtlama kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de faaliyetlerine son verecek. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.





Bununla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.



Ayrıca lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde faaliyetlerine devam edebilecek.



Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre yüksek riski iller ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yüksek riski illerde ( Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli) Cumartesi günü vatandaşlar dışarı çıkabilecek. Ancak saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak, söz konusu kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Çok yüksek riskli illerde ise cuma günü saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak, pazartesi günleri saat 05.00'de sona erecek. Böyle 56 saat boyunca aralıksız olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Çok yüksek riskli iller ise şunlar:

"Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak"