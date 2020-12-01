Hafta sonu uçak bileti olanlar ne yapacak? Hafta sonu uçak seferleri iptal mi? | 5-6 Aralık uçuşlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, küresel çapta 63 milyon vakaya ulaşırken yaklaşık 1 buçuk milyon insanı da hayattan kopardı. Ülkemizde yeni normalleşmeye geçilmesiyle birlikte artan pozitif vaka sayıları da son günlerde açıklanan verilerle 30 bin sınırını aştı. Bu kapsamda Sağlık Kurulu Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesiyle, Kabine Toplantısı'nda yeni kısıtlama kararları alındı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kameralar karşısında kamuoyuna duyurulan yasakların genelgeleri de İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından 81 ile ulaştırıldı.

HAFTA SONU UÇAK BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, cuma akşamı 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi 05.00'e dek sürecek. Vatandaşların yalnızca yürüyerek ulaşabileceği fırın ve marketlere gidebilmesine imkan tanınan yasaklar dahilinde, hafta sonu için uçak bileti olan kişiler de seyahatlerinin iptal olup olmadığı konusunda araştırma yapmaya başladı. Konuyu açıklığa kavuşturma amacıyla açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları ve Pegasus, uçak bileti olan kişilerin uçuş belgesiyle birlikte havalimanlarına gidebileceğini ve seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştireceklerini belirtti.

HAFTA SONU UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" ifadelerine yer verildi.

Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 1, 2020

5 - 6 ARALIK UÇUŞLAR

Pegasus Havayolları'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise uçak bileti bulunan vatandaşların yasaktan muaf olduğu belirtilerek, "01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler" ifadelerine yer verildi.