Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu! İçişleri Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderildi. Genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu.

1 22 Koronavirüs vakalarının artışa geçmesinin ardından sokağa çıkma kısıtlaması yeniden gündeme geldi. Dün açıklanan yeni tedbirler ile hafta sonları tüm Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği duyuruldu. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Öncelikle 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.