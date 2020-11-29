Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tablonun kötüleşmesi sonrası yeni tedbirler uygulanıyor. Gazeteci Candaş Işık sosyal medya hesabından uygulanacak yeni tedbirlere ilişkin paylaşımda bulundu. Peki Hafta sonu yasağı nasıl olacak? | 5 - 6 Aralık sokağa çıkma yasağı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

HAFTA SONU YASAĞI NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi günleri saat 20.00'da başlıyor, pazar sabahı saat 10.00'da sona eriyor. Pazar akşamı saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ise pazartesi günü sabah saat 05.00'da sona eriyor. Fakat Gazeteci Candaş Işık, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılarak can kayıplarına sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tablonun kötüleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, hükümetin yıl sonunu kadar uygulanacak yeni tedbirleri almaya hazırlandığını belirtti.

Paylaşımında "Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor." ifadesini kullanan Işık, yeni tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüse ilişkin birçok yeni önlem masaya yatırılsa da son kararı kabine verecek.

5-6 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 2 haftadır alışveriş merkezleri, güzellik merkezleri, berber, kuaför, marketler akşam 20.00'den sonra hizmet vermiyor. Restoran, lokanta, kafe, kafeterya, pastane gibi yeme içme hizmeti veren yerler, hafta içi ve hafta sonu saat 20.00 itibariyle online/telefon ile sipariş ve paket servis yapıyor. Cumartesi günü sabah saatleri için herhangi bir yasak veya kısıtlama bulunmuyor. Vatandaşlar işlerine gidebilecek veya dışarı çıkabiliyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet yarın yıl sonuna kadar uygulanacak yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Birçok önlem var masada son kararı kabine verecek ama blok bir sokağa çıkma yasağından ziyade hafta sonları TAM kapanma, hafta içi ise geceyle sınırlı sokağa çıkma yasağı ihtimali daha güçlü görünüyor."

Önlemler netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

CANDAŞ TOLGA IŞIK, "GENİŞLETİLMİŞ YASAKLAR GELECEK" DEMİŞTİ

Candaş Tolga Işık, 27 Kasım Cuma günü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; Pazartesi günü Bakanlar kurulunun gündeminin daha geniş kapsamlı yasakların geleceğini ifade etmişti.

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Pazartesi Bakanlar Kurulu gündemine daha genişletilmiş yasaklar gelecek. Muhtemelen ikinci aşamada haftasonu TAM kapanma başlayacak. Ne zaman başlar ya da genişletilir hükümet karar verecek ama bir şekilde tam kapanma da dahil daha kapsamlı sınırlandırmalar artık kaçınılmaz." ifadelerini kullanmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı sokağa çıkma genelgesine göre çalışan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 20 yaş ve altı çalışan kişiler ile açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Öte yandan ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA KİMLER DIŞARI ÇIKABİLİR?

Bakanlığın genelgesine göre "elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi), veteriner hekimler, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

30 Nisan 2020 tarihli genelge kapsamında oluşturulan hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla), seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi gibi) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz ederek belgeleyenler, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi gibi) sürücü ve görevlileri." sokağa çıkma kısıtlamasından dışarı çıkabilecekler.