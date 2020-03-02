Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 2 - 8 Mart 2020 haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 2 - 8 Mart 2020 burç yorumları haberimizde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 2- 8 MART 2020

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 2- 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Venüs’ün Boğa burcuna geçişi ile özellikle finansal anlamda özellikle şanslı ve keyifli bir sürece giriş yapacaksınız. Kazançlarınızı artırabilecek tekliflerle karşılaşabilir, yeni kazanç yolları yaratabilirsiniz. Bunun yanı sıra paranızı daha keyfi ve size zevk veren şeylere harcayabilirsiniz, gardırobunuzu yenileyebilir, yeni eşyalarda alabilirsiniz. Venüs her halükarda güzel etkiler yaratacaktır. Sosyal çevrenizle iletişiminiz kuvvetli olacak ancak ilişkilerde mücadeleler içine girebilirsiniz.

İş hayatınızda hızlı karar almanızı gerektirecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle kariyer hayatınızda iletişim sorunları olabilir. Yöneticileriniz ve üstlerinizle tartışmaya girmekten kaçınmanızda fayda var. İş hayatınızda görev ve iş değişiklikleri gündeme gelebilir. Maddi olarak derin bir nefes alacağınız dönemde olacaksınız. Büyük yatırımlar düşünüyorsanız güzel etkiler altında olabilirsiniz. Şansınızı deneyebilirsiniz. Bu dönem gelirlerinizde umduğunuzdan daha çok artış yaşayabilirsiniz.

Maaşınız gibi gelir kaynaklarınız zihninizi kurcalayabilir. Daha iyisini hak ettiğinizi düşünerek yeni arayışlara geçebilirsiniz. Harcamalarınız da artabilir, bir anda çok hızlı para girişleri ve beklenmedik para çıkışları olabilir. Ayrıca arkadaşlarınızla olan sorunlar yaşayabilirsiniz. Arkanızdan işler çevrilebilir. Dostlarınızın, çevrenizdekilerin arkanızdan konuştuklarına dair duyumlar alabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta “güven” duyduğunuz kişi ve konuları masaya yatırmak isteyebilirsiniz. İçinize sinmeyen iş tekliflerini geri çevirmek sizin açınızdan akıllıca olacaktır. Zira düşünmeden atılacağınız riskli durumlar ileride üzülmenize ve finansal kayıplar yaşamanıza neden olabilir.

Hafta ortasına kardeş ve yakın akrabalarınızla sıcak bir iletişim kurmak ve birlikte vakit geçirmek isteseniz de, iş hayatınızdaki yoğun tempo nedeniyle saçınızı kaşımaya vakit bulamayacaksınız. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün sizin burcunuza geçişiyle, ilişkilerinizi yönetmek için de avantaj elde edebilirsiniz. Zor durumunuzda bir kadından maddi ve manevi destek görmek, size aradığınız huzuru kazandırır.

Hafta sonu Başak burcuna geçen Ay, aşk hayatınızda partnerinize yeşil ışık yakmanıza işaret eder. Yaratıcılığınızı konuşturacağınız, yeni yeteneklerinizi keşfetmek için, bu hafta ne gerekiyorsa yapmalısınız. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hafta, komisyon bazında çalışanlar için mali açıdan çok elverişli olabilir. Bu süre, ürünlerinizin Hükümetin çeşitli departmanlarına tedarik edilmesi için harika bir zaman olabilir. İletişim ve telekom endüstrisindekilerin temkinli olmaları gerekecektir.

Öğrenciler pozitiflik ve özgüvenle köpürebilirler. Öğrenciler vizelerinin prosedürü ve diğer seyahat belgelerinde küçük engellerle karşılaşabilirler. Bekarlar bu hafta aşk ilişkilerini kuvvetlendirebilirler.

Babanız, işinizle ilgili size rehberlik etmede size çok yardımcı olabilir. İş yerinde sık sık gezdiğiniz için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Rutininiz ne kadar yorucu olursa olsun, bakış açınız her zaman hevesli ve pozitif dolu kalacaktır! Harcamalarınızı izlemeniz ve sürekli olarak kontrol altında tutmanız gerekecektir. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu haftanın gündemi: Taşlar yerine oturmaya başlayabilir.

Böyle bir düşünceye kapılırken, yaptığın eylemler aslında seni harika bir yaratıcılığa götürebilir. Elde ettiğin sonuçlar sana, ilkbahar gelmiş hoş gelmiş dedirtecektir. Ayrıca bugünlerde ortaya çıkacak yüksek enerji, hali hazırda içinde barındırdığın potansiyel ile birleşeceğin için benim sana verebileceğim en güzel tavsiye; spor yapmayı es geçme olacak.

Perşembe günü Venüs enerjisini Boğa burcuna yönlendiriyor. Gün içerisinde hiç olmadık olayları abartabilir, intikam duygusuna kolaylıkla kapılabilirsin. Kariyer yaşamında ise girişimci tutumun sana haftanın ikinci yarısında yeni kapılar açabilir. Eğer güzel sanatlarla, yazı işleriyle ilgileniyorsan, seni ilham dolu günler bekliyor. Ayrıca Venüs, iş ortamında yeni insanlarla tanışabileceğini ifade edebilir.

Bu hafta öne çıkan diğer konular: Özellikle kronik rahatsızlıklarına dikkat etmelisin, Gece hayatı ve sağlığı etkileyen beslenme alışkanlığın rutinini bozabilir, dikkat. Gelir elde edeceğin işleri değerlendireceksin. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Yeni Ay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda olacaktır. Bu Yeni Ay size ihtiyacınız olan finansal kaynağı, hayatınızın dinamikleri nasıl ise o şekilde getirecektir. Öğrenciyseniz burs olabilir, davalarınız var ise nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir, borç arayışınız var ise buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eğer yatırım planlarınız varsa bu Yeni Ay zamanı elinizdeki kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden destekler de alabilirsiniz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı, kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak, iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ama aynı alanda Merkür’ün de geri harekette oluşu, yukarıda saydığım konularda gecikmelere neden olabilir.

Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Özellikle diz, diş, deri, kemik, böcek sokmalarına karşı. İş ortamınızda sizin kontrolünüz dışına değişimler meydana gelebilir. Özellikle kadın iş arkadaşlarınızla aranızda rekabet, hırs, yarış gibi durumlar oluşabilir. Belki de bu hafta bir check-up programından geçebilirsiniz. Beslenme şeklinizi yeniden düzenlemeniz gerekebilir. İşi ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı takıntılar oluşturabilir, kolay kolay hataları affedemeyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta, planlarınızda birçok değişiklik bekliyor. Güç ve enerjiniz artıyor olacak ve aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabileceksiniz. İletişim becerileriniz artacak, ancak ruh haliniz tuhaf olabilir. Çünkü henüz ortaya çıkan radikal değişikliklere kendinizi hazırlamadınız.

Eğer kararlı hareketler yapmaya hazırsanız ilişkinizde sizi rahatsız eden birçok şey nihayetinde aşacaksınız. Sizi partnerinize yaklaştıracak şeyler yapın ve endişelerinizi onlarla paylaşın. Bu hafta olmanız gereken şey sadece “kendinizdir”. Kendiniz olun ve kimsenin yaptırımları ile ilgilenmeyin. İş yerinde, organize ve disiplinli olmaya çalışın.

Bir yerden bir yere taşınmayın veya sizi daha sonra strese sokabilecek şeyler yapmayın; yerine, sorumluluklarınızı yerine getirmenizi sağlayacak bir planlara sadık kalın. Paranızı özenle ve dikkatli kullanın. Sorun yaratmanıza neden olabilecek harcamalara girmeyin. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta burç değiştiren Merkür retrosunda sevdikleriniz ve aşka dair konularda iletişime daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Kalbinizden geçenleri doğru ifade etmeye çalışın. Perşembe günü burç değiştiren Venüs önümüzdeki bir aylık dönemde ortak maddi konular ve işten yana sizi şanslı kılabilir. Eşinizin veya ortağınızın işlerindeki düzelme size de yansıyabilir.

Haftanın ilk günlerinde içinde bulunduğunuz karmaşık, dağınık şartlardan kurtulmak biraz daha efor ve gayret gerektirebilir. Balık burcunda gerçekleşen yeni ay gündelik yaşamınızda bazı değişiklikleri beraberinde getirirken sağlık ve şifa konuları ana gündem maddeniz olabilir. Hafta ortasında ilişkilere odaklısınız, Venüs karşıt burcunuzdayken ilişkiler adına şanslı, destekleyici bir dönemden geçtiğinizi unutmayın.

Yeni hafta Merkür retrosu ile başlarken bu retro gündelik yaşamınızı, çalışma ortamınızı iletişim açısından epeyce karıştırabilir; gündelik yaşamınızı paylaştığınız kişiler, çalışma arkadaşlarınız çeşitli iletişim sorunlarının kaynağı ve sebebi olabilir. Güneş’in burç değiştirmesi ile birlikte sağlık ve şifa konularında daha fazla odaklanmak isteyebilir bu konuda gereken tedbirleri almak için kendinizi daha kolay motive edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta kendinizi daha mücadeleci ve daha güçlü hissedeceksiniz. İlişkilerde bu hafta sert tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Özellikle sosyal hayatınızdaki yaratıcı aktivitelerle olan güveninizi artırmaya çalışın.

Elinizden geleni yapın ve başkalarının düşünceleriyle ilgilenmeyin. En iyi olduğunuzu düşündüğünüz şeyi yapmalı ve sizi en temel ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda motive edecek ne yapmalısınız bunlarla ilgilenin. 05 Martta Venüs’ün boğa burcuna geçmesiyle İlişkinizle ilgili olarak kafanızın içindeki bazı şeyleri netleştirmeye çalışın. İlişkinizi geliştirin, daha iyi ve daha güçlü hale getirin ve geçmişin gölgelerinden kurtulup geride bırakmaya çalışın.

Parasal konularda bazı zorluklar son buluyor olacak. Hedeflerinizi güncelleyin ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

YAY BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya ikili ilişkilerde duygusal iniş çıkışlarla başlıyorsunuz. İki kişi arasında seçim yapmak sizin için bu dönemde zor olabilir. Belki de iki iş teklifi karşısında kararsız kalabilirsiniz. Bir farklı alternatif ise farklı bir ülkeye taşınmak kararı yüzünden kendi kendinizden kaçma halidir.

Net karar almak için 10 Mart sonrasını beklemekte fayda var. Zira değişimin habercisi Uranüs ile Boğa burcuna geçen Venüs’ün kavuşumu nedeniyle hiç aklınızda olmayan gündelik hayatınızdaki sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. Sağlıkla ilgili tetkikleri bu dönemde yaptırmak sizi rahatlatır. Evcil hayvanınızın bakımını yaptırmak için vakit ayırmalısınız.

Hafta sonunda sisli düşüncelerinizin, hislerinizle desteklenip desteklenmediğini gözden geçirmeli, bunun için bol bol meditasyon yaparak iç sesinizin gücünü keşfetmelisiniz. Aile ya da yakın arkadaşlarınızla evde neşeli, bir Pazar kahvaltısı organize etmenizi öneririz. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gezegensel etkiler bu hafta boyunca kariyerinizin büyümesini sağlayabilir. Çok değerli bir müşteriyle son derece iyi bir iş anlaşması yapmanın belirgin bir olasılığı var. İç tasarım, şarkı, dans ve modern teknolojiyi takip eden öğrenciler yaptıkları her şeyde mükemmel olabilirler!

Odağınız ve konsantrasyonunuz zirvede olabilir. Pozitif enerjiniz ve yaratıcılığınız herkesi etkileyebilir. Evli çiftler eşlerinin sağlığına dikkat etmelidir. Birlikte kaliteli zaman geçirmek kesinlikle faydalı olacaktır. Eşinize kullandığınız kelimelere çok dikkat edin.

Zihinsel kaygı acısıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sabrınızı kaybetmeyin ve unutmayın, bu sadece geçici bir aşamadır! Bu süre zarfında sindirim bozuklukları ile alakalı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Bir aile üyesinin sağlığıyla ilgili öngörülemeyen masrafları karşılamaya hazır olun. Geliriniz harika olacak, ancak giderleriniz de yüksek olacaktır! Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle para harcarken iki kez düşünün. Yine de parasal konularda yavaş yavaş şansınızın açıldığı bir döneme giriyorsunuz. Venüs’ün Boğa burcuna geçişi ile evinizde, yuvanızda, yaşadığınız yerde size keyifli gelecek değişimler yapabilirsiniz. Evinizi boyayabilir, eşyaları yenileyebilir, dekoratif anlamda değişiklikler yapabilirsiniz.

Ailenizle çok daha keyifli ve mutlu zamanlar sizleri beklemekte. Yine bu süreçte evinizi değiştirebilir, daha güzel ve de konforlu bir eve geçiş yapmak için araştırmalar yapabilirsiniz. Geleceğinizi ilgilendiren konularda iyi niyetli insanlardan çok güzel destekler de alabileceksiniz. Hayatınızda ciddi sorunlar yaşıyorsanız sizi seven yakın çevrenizden, eşten ya da ortaklarınızdan güzel destekler alabilirsiniz. Tavsiyelere açık olmanızda fayda var. Yine yanlış anlaşılmalara açık bir dönemde de olabilirsiniz.

Hafta sonunda ailenizle ilgili hızlı beklenmedik olaylar yaşanabilir. Maddi konularda sezgilerinizi göz ardı etmeyin. Evinizle ilgili güzel bir süreçte olacaksınız. Ev değiştirmek isteyenler için güzel fırsatlar karşılarına çıkabilir. Ailede rahatsızlığı olan birinin şifa bulduğunu öğrenebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM 2 - 8 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Ay balık burcunda yeni ay olacak özgür hissedeceksin kendini önceden yarım kalmış işlerini halledeceksin çevrende parasal konularda güçsüz hissedebilirsin hayatınızla ilgili konuları devreye sokabilirsin yakın çevrende planları devreye sokacaksın sıradışı planlar yapacaksın çekişmelere dikkat baskıcı olmayın enerjini kötü yönde harcama olumsuzluklara dikkat.

23 Şubat 18.31 de Balık burcunda yeni ayda meydana gelecek 15 gün etkileyecek balık başak ikizler yay burçları etkilenecek. 7. evde meydana gelecek yeni aylar yeni başlangıçlar yeni adımlar geçmiş konular sorunlar duygular gizli konular gündemde olur, sezgiler ruhsal içe dönük konular olur ayrıca yangınlar hava olayları toprak olayları su olaylarını tetikler tedbir almamızda fayda var. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 2 Mart 2020 Pazartesi burç yorumu

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.