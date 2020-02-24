Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 24 Şubat - 1 Mart 2020 haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 24 Şubat - 1 Mart 2020 burç yorumları haberimizde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 24 ŞUBAT - 1 MART 2020

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya enerjik yapınıza hiç uymayan, tarifi zor bir miskinlikle başlayabilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenmek yaşama sevincinizi düşürmüş olabilir. Her şeye rağmen hayatın güzelliklerini keşfetmek için elinizden geleni yapmalısınız.

Sinir sisteminizi doğal yollardan rahatlatacak bitkisel kökenli ilaçlardan yararlanmalı, ihtiyaç duyuyorsanız bir uzamandan destek alarak rahatlamalısınız. Hafta ortasına kadar sorumluluklardan kaçmak isteği ağır bassa da kendinizi, sağlık yönünden güçlendirecek çalışmalara katılarak rahatlatabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında iletişim gezegeni Merkür ile ani değişimlerin habercisi Uranüs’ün arasındaki olumlu etkileşim, para musluklarının açılmasını sağlayacaktır.

Bu kazancı elinizde tutmayı bilmeli, har vurup harman savurmamalısınız. Pazar gününü, sevdiklerinizle beraber yiyip, içip keyifli sohbetler yapacak şekilde organize edin. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. İçinizdeki sese kulak verin ve birkaç haftalığına sürpriz bir tatile çıkın. İçinizdeki heyecanla yepyeni şeyler keşfedecek, yepyeni işlere kalkışacaksınız. İnsanlarla tanışın, çekinmeyin; doğanın güzelliklerini huşu içinde seyredin. Deneyimler, dostluklar ve unutulmaz yerlerin size yaşatacağı güzelliklerin hayatınızda zengin ve kalıcı bir etkisi olacak.

Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir. Bu Yeni Ay sizi gerçekleri görmekten alıkoyabilir. Arkadaşlıklarda yeni başlangıçlar yapmak veya karşınızdaki insanlara ne kadar değer verdiğiniz ile ilgili yeniden karar almak zorunda hissedeceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı arkadaşlarınızı daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz ve arkadaşlığınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz.

Bu dönemde partnerinizin her dediğine inanmak, ileride sizi hayal kırıklığına uğratabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Sanatsal faaliyetlere zaman ayırmak, hayatın yorucu koşturmasından sizi çekip çıkartmak için etkili bir çözüm olacaktır. Kendinize olan güveniniz sayesinde, yeni tanıştığınız kişiler üzerinde pozitif bir etki yaratmayı başaracaksınız. İş arkadaşlarınızla aranızda aniden patlak veren bir görüş ayrılığını, sakin ve yapıcı bir yaklaşımla kısa sürede uzlaşmaya kavuşturabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta güneş balık burcuna giriş yapacak ve bu burçta tam 1 ay kalacak. Bu süreçte; iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular ön planda olacak. Terfi edebilir, üstlerinizden destekler alabilir, iş değiştirebilir, önemli bir konuyu halledebilirsiniz.

Güneş/ Neptün iş başında olacağından dolayı, işinizden pek de memnun değilseniz hayalini kurduğunuz işe başlayabilir, yeni teklifleri değerlendirebilirsiniz. İşle ilgili yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz ve sezgileriniz size yol gösterici olabilir. İş yerinizde bir kutlama müzikli, danslı, yemekli bir kutlama olabilir. Tek ihtiyacınız olan, kararlı olmanızdır. İşinizle ilgili yanlış tespitler, gereksiz alınganlıklardan uzak durmanız ruhunuz açısından iyi olacak.

Bu hafta Merkür/Satürn sert etkileşimde olacak; işinizle ilgili gereksiz şüpheci, eleştirel, pimpirikli davranabilirsiniz. Ya da yabancı menşeli bir müşteriniz varsa onunla ilgili iletişimsel bazı problemler söz konusu olabilir. Bu hafta iş ortamınızda iletişim problemleri, iletişim cihazları, elektronik aletlerle ilgili konularda sıkıntılar meydana gelebilir. Olumlu cevap beklediğiniz işiniz aslında pekte olumlu sonuçlar çıkmayabilir. Bu hafta kaze ticarete atılmak, şirket açmak içinde pek uygun bir zaman dilimi değil. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Maaşlı çalışanlara terfi ve maaş artışıyla ödül verilebilir. Müdürlerinin aklında iyi kalmak için zamanında verilen görevleri yerine getirmelidirler. Öğrenciler teknoloji ve bankacılık ile ilgili konulara daha eğilimli olabilirler. Mezuniyet peşinde olan öğrenciler gelecek sınavlarına çok iyi hazırlanabilirler. Öğrenciler odak noktalarını korumalıdır.

Beklenmedik kaynaklardan parasal fayda elde etme olasılığı var. Parasal girişiniz iyi olsa da, harcamalarınız daha fazla olabilir. Polis departmanıyla ilgili olarak girdiğiniz tüm sınavları başarıyla geçebilirsiniz.

Verimliliğiniz arttığından, zor işleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Sert kelimelerin kullanılması kesinlikle yıkıcı bir etkiye sebep olabilir. İşe yaramaz argümanlara girmek sadece siz ve sevgiliniz arasında ciddi yanlış anlamalara neden olur. Nefsiniz ilişkiniz için zehir etkisi yaratmaya devam edebilir! Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu haftanın gündemi: Değişim zordur. Çünkü beraberinde alıp götürdüğü o kadar çok şey vardır ki... Haftanın gündemini büyük oranda belirleyecek olan gezegenlerin etkisi yoğun. Şubat ayının bitmesine birkaç gün varken, dikkat dağınıklığın ve planlarda aksaklıklar keyfini kaçırabilir. Arapsaçına döndüğünü düşündüğün özel hayatında kesin sonuçlar elde edebilirsin. Bir türlü aklından çıkaramadığın biri için hala öfke duyman yeni ilişkini etkiliyor.

Bu günlerde ani çıkışlarına şaşıran insanlar olabilir. Özellikle 1975 ve yakın yıl doğumlu Aslan burçları; yönetici ya da çalışan statüsünde olanlar uzun zaman emek verdikleri konuları bir kalemde silmek isteyebilirler. Aman demekte fayda var!

Senin için bu hafta öne çıkan diğer konular: Bu günlerde Sosyal Medya’da gördüklerine, izlediklerine oldukça şaşırabilirsin. Kale gibi gördüğün prestijli evliliklerin ya da ilişkilerin nasıl bittiğini tesadüfen öğrenebilirsin. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Başak burcu olanlar ve yükselen burcu başak olanlar geçmişte yaşamış olduğunuz ve sizi olumsuz etkileyen olaylar var. Bu hafta benzer bir olay yaşayabilirsiniz bunun sebebi ise bir türlü ders almamanız. Ne zaman kabul eder ve gerçekleri görebilirseniz o zaman bu sınanmadan kurtulacaksınız. Sağlık açısından oldukça iyi haberler alacaksınız.

Yavaş yavaş sorunlarınız ortadan kalkacak ve kendinizi daha dinç hissedeceksiniz. Aile içerisinden size bu hafta güzel bir haber verecek olan bir kişi var. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Balık burcundaki yeni ay ile haftaya başlıyorsunuz. Yeni bir haftanın başlangıcında kendinizi her şeyi mükemmel yapacağım derken gereksiz yere strese sokabilir ve günlük işlerinizi bu yüzden aksatabilirsiniz.

Çalışma ortamında ise yeni düzenlemeler yapmak ve iletişim şeklinizi olumlu yönde değiştirmek iyi bir fikir olabilir. Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklar konusunda da yeni kararlar almayı seçmelisiniz. Sizinle aynı düşüncede olmayan ve aynı fikri paylaşmayan kişilerle çok fazla uyum sağlamadığınızı düşünerek bir müddet uzaklaşma kararı alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra aileden kalan miras konuları üzerine belli bir fikir bütünlüğü sağlamakta zorluk çekebilir ve iyi niyetinizin kullanıldığını hissedebilirsiniz. Hafta sonu ise kendinize yeni ilgi alanları bulup daha önce hiç denemediğiniz şeyleri denemek veya çok merak ettiğiniz konu ile ilgili bir araştırma yapmak istemeniz mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Yalnız Akrepler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Özel hayatınızı bu Yeni Ay ile ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihtiyacınız var gibi sorular sorabilirsiniz.

Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Hayatınıza daha fazla duygu eğlence aşk romantizm ve keyif katmak harekete geçebilirsiniz. Fedakarlık etmek, alttan almak, ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara hobilere bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak.

İş ilişkilerinizde baskıcı ve takıntılı olmamaya özen gösterin. Özellikle müşterilerinize karşı daha anlayışlı ve yumuşak davranmaya özen gösterin. Komşularınız, kardeşleriniz, kuzenlerinizle de kapışmamaya özen gösterin. Bu aralar sizleri yeni birileri ile tanıştırmak isteyebilirler ama planlar pek de istenildiği gibi ilerlemeyebilir. Bu hafta estetik yaptırmak, stilinizde, dış görünüşünüzde bir şeyleri değiştirmek için pek uygun olmayabilir açıkçası. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

YAY BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yay burçları haftanın ilk gününden itibaren beklenmedik harcamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz, özellikle teknoloji ile alakalı harcamalar, işinizle ilgili konularda aksaklıklara ve ödemeyle ilgili beklenmedik masraflara yol açabilir. Elinizden geleni yapmalı, ortaklıklarınız varsa gerginlikler çıkartıp bu süreci daha da ciddi noktalara taşımamaya gayretli olmalısınız.

Ayrıca hafta boyunca soğuk algınlığı ve öksürükle ilgili sorunlar yaşamak istemiyorsanız sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda rakiplerinizden kaynaklı gerginlikler yaşayabilir, birlikte çalıştığınız insanların bilgi hırsızlığıyla zor durumda kalabilirsiniz, şüphe duyduğunuz kişilere karşı tedbirli olmak, sizleri fazlasıyla olası problemlerden koruyacaktır. Bu hafta, hafta ortasından itibaren dostlarınız aracılığıyla katılacağınız aktivitelerde işbirlikleri sağlayıp kazanımınızı yükseltmeniz mümkün, özel yaşamınızdaysa son derece huzur ve keyifli enerjiler söz konusu.

Sevdiğiniz insanın desteğini almak cesaretinizi de, gücünüzü de arttıracaktır ve işinizle ilgili konularda seyahatler aracılığıyla elde edeceğiniz gelişmeler, finansal konularda daha toplumsal anlamda da kazanımlarınızı vsyi beraberinde getirece sizlere. Hafta boyunca yardım isteyen insanları duymazdan gelmemeli, gerçekten yardımınıza sevinecek insanları sevindirmenin manevi faydasının huzurunun sizin için ne kadar etkili olacağını idrak etmelisiniz. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kariyer, eğitim, finans, yaşam alanın ile ilgili sorumlulukların üst üste gelirken, aynı anda bir çok konuyla ilgilenmeyi ve sürdürmeyi başarıyorsun. Bu tutumların rakiplerin tarafından ”Kıskançlıkla” izleniliyor olabilir. Ancak hiç bir negatif tutumun içine girmemeli ve mutlaka motivasyonunu yüksek tutmalısın. Zira karmik günlerde geçerken gökyüzü sana hak edişlerini getirecek gibi görünüyor. Yeni işbirliklerin, yeteneklerini sergileyebileceğin projeler, sektöründe tanınırlığının artacağı gelişmeler gündeme gelebilir..

Evli, ilişkisi olan bir Oğlak isen, eşin, partnerin ile uyumlu olmayı tercih edeceğin bir hafta olacak diyebilirim. Gerilimden, stresten kaçınacağın bir hafta olacak. Aynı zamanda gökyüzünün seni destekleyeceği bir hafta. Eşinin, partnerinin bir çok konuda desteğini görebilirsin. Ailevi ilişkilerde olumlu iletişimler, paylaşımlar gündeme gelebilir. Kardeş ilişkileri, kardeşlerinin hayatları ile ilgili konular gündeme gelebilir. Bekar bir Oğlak isen, son derece şanslı bir hafta olacak diyebilirim. Yeni bir ilişki gündeme geleceği gibi, eskiden yarım kalmış bir konuda gündeme gelebilir.. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gezegensel etkiler işinizin genişlemesini düşünmek için elverişli olabilir. Görevlerinizi kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için kalifiye insanlarla birlikte çalışmayı düşünmenizi tavsiye ederiz.

Hafta komisyon acenteleri için pek uygun olmayabilir. Ancak yeni yatırımları düşünmek için çok uygun bir zaman olabilir. Bununla birlikte, profesyonel danışmanlık almadan imza atmamanızı öneririz. Kimseye borç vermeyin. Zaten bir ilişki içinde olan bekarlar, bir adım daha ileri gitmeyi ve sevgililerine evlenme teklif etmeyi düşünebilirler. Bu hafta geçmişte sizi rahatsız eden herhangi bir hastalıktan tamamen kurtulabilirsiniz. Hafta sonu yaklaştıkça, sağlığınıza özellikle dikkat etmelisiniz.

Öğrenciler hafta ortasında son derece odaklanmış olabilirler. Akademisyenlere genel ilgileri, özellikle teorik konularda oldukça artabilir. Öğrenciler bilgisayar bilimleri, elektronik ve araştırmaya daha eğilimli olacaklardır. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM 24 ŞUBAT - 1 MART 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Ay balık burcunda yeni ay olacak özgür hissedeceksin kendini önceden yarım kalmış işlerini halledeceksin çevrende parasal konularda güçsüz hissedebilirsin hayatınızla ilgili konuları devreye sokabilirsin yakın çevrende planları devreye sokacaksın sıradışı planlar yapacaksın çekişmelere dikkat baskıcı olmayın enerjini kötü yönde harcama olumsuzluklara dikkat.

23 Şubat 18.31 de Balık burcunda yeni ayda meydana gelecek 15 gün etkileyecek balık başak ikizler yay burçları etkilenecek. 7. evde meydana gelecek yeni aylar yeni başlangıçlar yeni adımlar geçmiş konular sorunlar duygular gizli konular gündemde olur, sezgiler ruhsal içe dönük konular olur ayrıca yangınlar hava olayları toprak olayları su olaylarını tetikler tedbir almamızda fayda var. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı 24 Şubat 2020 Pazartesi burç yorumu

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.