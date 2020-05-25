Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs 2020

Haftalık burç yorumu 25 - 31 Mayıs 2020 haftasında sizi bekleyen gelişmeleri yorumluyoruz. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? 25 - 31 Mayıs 2020 burç yorumları haberimizde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU 25 - 31 MAYIS 2020

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Hafta içinde yoğun tecrübeler yaşayabilirsiniz. Hafta başında ailenizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Kendinizi duygusal yoğunluk içinde bulabilirsiniz. Eski konular gündeme gelebilir. Kapattığınızı düşündüğünüz defterler yine su yüzüne çıkabilir. Aile içinde size endişe veren konulara yoğunlaşabilirsiniz. Hassas olduğunuz mevzularda daha cesaretli davranabilirsiniz.

Hafta ortasında aşk hayatınızda ve çocuklarınızla ilgili konularda daha keyifli hissedebilirsiniz. Dışa dönük ve eğlenceli aktiviteler içinde olmak size iyi gelecektir. İlişkilerdeki keyifsizlikler bir süre daha kendini gösterebilir. İletişimden kaynaklanan sorunlar yaşayabilirsiniz.

Hafta sonu çalışmalarınız da artış olabilir. Üşendiğiniz işlerinizi yapmak için fırsat olarak görebilirsiniz. Yine de yaparken size çok keyif vermeyecek şeylerle uğraşabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin. Ev içindeki işlerle meşgul olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Bayramın kucaklayıcı ve birleştirici gücünü sevdiklerinizle paylaşacağınız bir haftaya adım atıyorsunuz. Yakın akraba ve kardeşler alanınızda bayram bitene kadar seyahat eden Yengeç Burcu’ndaki Ay, uzaktaki sevdiklerinizle bir arada olma isteğinizi artıracak.

Komşularınızla hayatın keyfini paylaşacağınız bayram yemeğini sosyal mesafeyi koruyarak evinizin en ferah alanında gerçekleştirebilirsiniz. Teknolojinin sunduğu kolaylıklar sayesinde görüntülü aramalarla sevdiğiniz herkes size bir tuş uzaklığı mesafesinde olacak. Hafta ortasında iletişim gezegeni Merkür yaklaşık 2 ay boyunca Yengeç burcunda seyahat ederken, içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkartacak. Hünerlerinizi ister yemek-içmek, ister resim, ister müzik, isterseniz de dekorasyon ve tasarım alanında gösterebilirsiniz.

Hafta sonu Ay’ın ışığı Başak burcundan size göz kırparken hobi, aşk ve romantizmi akılcı bir yaklaşımla ele alacaksınız. Hafta sonu Güneş’in yaralı şifacı Kiron ile kuracağı etkileşim nedeniyle sevdiklerinizi eleştirirken sözlerinize dikkat etmeli, yapıcı eleştirilerde bulunmalısınız. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Haftaya geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen ikizler yeni ayı ile başlıyorsunuz. Hafta başı hem bayram hem karantina içinde olma sebebiyle biraz daha özlemlerinizin tetiklendiği duygularla iç içe olabilirsiniz. Özledikleriniz ya da bir arada olmak istediklerinizle olamamak sizi huzursuz edebilir.

Sizler için muhtemelen keyifli ve üretken bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Sizin karşıtınızda gerçekleşecek olan bu dolunay 22 Mayıs'ta gerçekleşmiş olan ikizler yeni ayının konuların tamamlanmasına yardımcı olabilir. Bu hafta çeşitli nedenlerden ötürü iş hayatınızda ya da özel hayatınızda bazı sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz.

Bu hafta birlikte çalıştığınız veya yakınınızdaki bir kişinin hayatındaki bir olaya yardım edebilirsiniz. Ya da ailesel konularınızda finansal maliyetler, parayla ilgili konularda beklenmeyen bir gider ya da hoş olmayan tartışmalara neden olabilecek başka bir parasal sorun ile baş etmeniz gerekebilir. Hafta sonuna doğru kendinizi daha pozitif ve sosyal hissedebilirsiniz. Kendinize biraz olsun şans tanımalısınız. İlişkilerden yana şanslı bir haftadasınız. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Bayram günlerinde duygusal zenginliğimizin temsilcisi ve aynı zamanda kendi yöneticiniz Ay’ı konuk ediyorsunuz. Pandemiyle beraber sevgi, şefkatin ağır bastığı, zihinden çok hislerin konuştuğu bu dönemde, sevdiklerinize karşılık beklemeden hizmet etmek size iyi gelecektir.

Ruhunuzu bazen bir roman satırında, bazen izlediğiniz romantik bir filmin sahnesinde, bazen de bir şiir dizesinde dinginleştirebilir, hayatınıza bundan sonraki dönemde nasıl yön vereceğinizi kalp sesinizi dinleyerek planlayabilirsiniz. Partneriniz ve iş ilişkisi içinde olduğunuz kişilerle sanki bir hayat muhasebesi yapmak için masaya oturmak isteyeceksiniz. Perşembe günü iletişimin güçlü kimliği Merkür’ün 2 aydan fazla bir süre burcunuza yerleşecek olması, hitabet ve konuşma yeteneğinizin artmasına ve daha etkili hale gelmesine neden olacaktır.

Karşınızdakilere içinizden geçenleri açık açık dile getirmekten çekinmemeli ve kimseye karşı alınganlık göstermemelisiniz. Duygularınızın kabardığı bu dönemde iş hayatından birine karşı beslediğiniz platonik hisleri su yüzüne çıkartmak isteyebilirsiniz. Hayallerinizin gerçeklerle buluşması için İkizler Burcundaki Güneş’in Cuma günü Koç burcundaki Kiron’la kuracağı olumlu etkileşimi bekleyin. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

İç dünya ve bilinçaltımız ile ilgili konular ön plana çıkacaktır. Bu dönemde bilinçaltımızı duygularımız ele geçirebilir. Tüm hayatımızı gözden geçirmek istediğimiz bir zaman dilimindeyiz. Sosyal ortamlardan biraz uzaklaşıp, detaylı bir iç muhakeme yapmak isteyebiliriz.

Bu hafta kendimizi isteksiz hissedebiliriz. Ancak bayramın bitmesiyle Ay Aslan burcuna geçecek ve sizleri hareketlendirecek. Kariyerinizde ve yapmak istediğiniz işleri yerine getirme konusunda şans sizden yana olacak. İş hayatınız hareketlenebilir, gelirleriniz artabilir.

Önemli fırsatlar, iş görüşmeleri bu hafta itibariyle karşınıza çıkabilir. Planlarınızı iyi yönetmeli, duygular yerine mantığınızı ön plana çıkarmalısınız. Arkadaşlık ilişkilerinde çözüme kavuşturmanız gereken konular olabilir. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Bu haftanın gündemi: Mayıs ayı öyle hızlı geçti ki, ‘nerede kalmıştım, neleri halettim’ soruları ile başbaşasın. Her şeye hâkim olman mümkün değil! Haftanın ilk günlerinde gerçekleşen Mars-Uranüs 60’lığı duygusal dünyanı kontrol etmen gerektiğine işaret ediyor. Açıkçası bozulduğun, kırıldığın noktalarda kendini hep haklı görüyorsun. Ancak bu evrede eleştirilere karşı açık olman gerekecek. Hata yapma olasılığını bir yere iliştirmelisin. Hiç aklında olmamasına rağmen erken tatil planı yapabilirsin.

Evde olsanız da Bayram sakinliğini çocukları olanlar birlikte geçirebilecekler. Çalışma hayatına bir süreliğine ara verebilirsin. Yeniliklere açıksın! Merkür, iletişimi sosyal yaşamında aktif bir rol alıyor ve ayın 28’inden itibaren bu etki yaşamını şekillendiriyor. Sosyal hayatında bazı kişilerle görüş ayrılıkları yaşayabilirsin. Ama bir uzlaşı halini yine sen oluşturuyorsun. Küsen arkadaşları bir araya getirmek, boşanma evresinde olan çiftleri ikna etmek senin rolün olacak. Ancak bazı insanlar var ki, dile kolay! Bencil ve tutarsız tavırlarına saygı duymak yerine onlardan uzaklaşmayı planlayabilirsin.

Bu hafta öne çıkan diğer konular:

Kredi limitin artıyor, işlerinle ilgili açılmaları olumlu karşılayabilirsin.

Kafanı ve hayat tarzını değiştirmek sana şifa gibi gelecektir.

26 Mayıs duygusal yoğunluğun tavan yapıyor Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Hafta başında toplum önünde yaptığınız işleri daha fazla benimseyebilirsiniz. Bu konularla ilgili anlaşmazlıklar çıkarsa sizin fazla hassaslaşmanıza neden olabilir. Yöneticilerinizle ilgili konularda dengeyi korumak önemli olacak. Ailenizle ilgili konuları herkesin önünde yaşayabilirsiniz. Normalden fazla korumacı olabilirsiniz.

Hafta ortasında gelecek planlarınızla ilgili cesaretli olabilirsiniz. İşlerinizde kendinizi ortaya koyabilir, enerjinizi herkese göstermek isteyebilirsiniz. Aşkta gelişmeler olabilir. Sosyal ortamlarda kendinizi göstermekten çekinmeyeceksiniz.

Hafta sonu kafalar biraz karışabilir. İş yerinizdeki ufak tefek detaylarla uğraşabilirsiniz. Çalışma koşullarınızda veya detaylı uğraştığınız şeylerin altından kalkmakla uğraşabilirsiniz. Hizmet ettiğiniz konular işler öne çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Sevgili akrep burcu ve yükselen burcu akrep olanlar Merkür’ün yengeç burcu seyri sizi yurt dışı işler, yabancılarla ilişkiler, eğitim ve yayıncılık, yüksek öğrenim akademik konular, hukuksal konular alanınızdan etkileyecek. Bu konularla ilgili iletişiminizde hassas kırılgan bir tarz benimseyebilirsiniz. Haftanın gelişmelerine bakacak olursak; Pazartesi günü ikili ilişkiler ve evliliğinizde ani sürpriz beklenmedik güzel gelişmelerle karşılaşıp harekete geçebilirsiniz.

Duygusal ve fiziksel yara almış kişilere sözlerinizle ve fikirlerinizle önderlik ve liderlik etmek isteyeceksiniz. Ancak bunu hayata geçirmeniz kolay olmayacak. Salı günü sevgi aşk ve ilişkilerde romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Çarşamba günü iletişim konusunda değişim ve dönüşümü sağlayarak büyüme ve gelişme elde etmek isteyecek ancak bunu gerçekleştirmeniz kolay olmayacak. Aile bireylerinizle ilişkilerinizde sorumluluk ve yükümlülükler konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Bilinçli yönleriniz ve bilinç dışı yönleriniz arasında denge ve uyum sağlayacaksınız. Perşembe günü ikili ilişkiler ve evliliğinizde ani ortaya çıkan olaylar ve durumlar sonucunda yön değişikliğine gidebilirsiniz. Başkasının parasını yönetme ve kullanma konusunda fırsat elde edeceksiniz.

Cuma günü yurt dışı işlerinizle ilgili ilerleme kaydedebilirsiniz. Otorite figürlerinden yaralarınızı sarmak için destek göreceksiniz. Cumartesi günü kadın erkek ilişkilerinde sorun yaşayabilirsiniz. Alacaklarınızı tahsil edip borçlarınızı ödemek konusunda beklentileriniz gerçekleşemeyebilir. Pazar günü çocuklarınızla birlikte zaman geçirip spor yapmak isteyeceksiniz ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bunları gerçekleştiremeyeceksiniz. Kardeşler, kuzenler ve yakın akrabalarla ilişkilerinizde büyüme ve gelişme elde edeceksiniz. Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

YAY BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Eğer Yay burcunda doğduysanız, bu hafta kişisel hayatınızla ilgili çok önemli ve sorumlu kararlar vermeniz gerekecektir. Mevcut veya eski aşk (evlilik) ilişkinizle ilgili olabilirler. Bu yedi gün boyunca yapmaya karar verdiğiniz şey, uzun bir süre için geleceğinizi belirleyecektir. Bu, özellikle Koç, Aslan veya Yay burcunda doğmuş bir eşiniz varsa, duygusal kararlar ve eylemler için bir zaman değildir.

Hafta bazılarınız, miras davaları, ölen akrabaların, ebeveynlerin veya akrabaların mülkü veya mülkiyeti ile ilgili eylemlerle ilgilenecektir. Kararlarınızda akıl ve bilgelik ile iyi düşünülmüş bir şekilde hareket etmeniz gerekecek olan maddi ve mülkiyet açısından önemli bir hafta. Bu hafta, genç bir adamın eylemleri, bir şey hakkında sizi kandırmaya ya da yalan söyleme, sizi kendi yararına manipüle etme çabalarına şaşıracaksınız. Bu tür eylemlere, özellikle de işinizle ilgili ise, herhangi bir hoşgörü göstermeyeceksiniz.



Genç Yaylı erkekler, sadakatsiz veya samimiyetsiz bir kişinin eylemlerinden beklenmedik, hoş olmayan hayal kırıklığı yaşayacaklar. Bu hafta daha fazla erkek doğumu veya onlarla ilgili toplantılar için günler getiriyor. Hafta boyunca bir çocuğun doğumu, nişan veya düğün ile ilgili haber, davet veya toplantıya katılabilirsiniz. 35 yaşın üzerindeki erkekler, bir çocuğa veya toruna beklenmedik bir dikkat veya cömertlik gösterecektir. Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Hafta başında eşinizle veya ortağınızla ilgili konularda daha hassaslaşabilirsiniz. Onun yaşadığı bir konu sizi de etkileyebilir. Duygusal olarak tamamlanma isteğiniz daha yüksek olabilir. Ailenizle ilgili konularda derinleşmek isteyebilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmek daha güç olabilir. Karşınızdakine karşı daha vicdanlı olabilirsiniz.

Hafta ortasında finansal konularla ilgilenebilirsiniz. Cesaretli olmanız gereken konularda sıkışabilirsiniz. Bankadaki paralarınızı yönetmek veya borçlarınızı toparlamak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırmak size iyi gelecektir.

Hafta sonu zihinsel olarak karışıklık yaşanabilir. Uğraştığınız işleri detaylandırmak isteyebilirsiniz. Bazı konulara düzen getirmek iyi olabilir. Hizmet konularında sorumluluklarınız artabilir. Eğitimle ilgili işlerinizde gelişmeler olabilir. Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Sevgili Kova Burçları yengeç Burcunda seyahat eden Ay, bayram boyunca tempolu, bol iletişimli bir süreci size taşıyacak. Gün içinde hem eski hem yeni dostlarınızla network bağlantılarıyla iletişime geçeceksiniz.

Haftanın hareketli temposuyla abur, cubur tüketiminizi artırmamaya özellikle tatlıdan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Perşembe günü Merkür’ün de kendi yönettiği alan olan 6. Evinize yerleşmesiyle evcil hayvanlarla olan sevgi bağınız 2 ay boyunca güçlenecektir. Petinizin sağlık kontrolünü yaptırmak isteyebilir, aranızdaki bağın güçlenmesiyle kendinizi ruhen daha dengeli hissedebilirsiniz. Bu arada annenize daha çok vakit ayırmak onun ihtiyaçlarını karşılamak için elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza dar en ufak bir şüpheniz olmasın.

Çalışma arkadaşlarınızla eski günleri yad etmek için bu hafta bol bol vakit bulabilirsiniz. Hafta ortasında Aslan burcuna geçen Ay ile birlikte, duyguların baskın olduğu bu dönemde eşinizle aranızdaki aşk daha da alevlenecektir. Kalbi boş olanlar ise yeni birine karşı heyecan duyabilirler. Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM 25 - 31 MAYIS 2020

Aşk, romantizm ve çocuklar ile ilgili konular ön plana çıkacaktır. Aşk ve ilişkiler konusunda hareketli ancak duygusal bir döneme giriyoruz.

Mevcut ilişkimizde eşimiz ya da partnerimizle romantik anlar yaşayabilir, birlikte duygusal ve keyifli zamanlar geçirebiliriz. İlişkimiz yoksa, hayatımıza romantik ve empatik biri girebilir ya da eski bir sevgili ile tekrar bir araya gelebiliriz. Bu hafta hayatınıza dokunan herkese karşı aşırı hassas, sevecen ve fedakar olabilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcunda retro hareketi bu hafta da sizleri etkilemeye devam edecek. Aile ve iş hayatında gerilimler yaşanabilir. 26 Haziran’a kadar devam eden bu süreçte aile içi ilişkilerde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Karşılıklı olarak kalpler kırılabilir. Haftaya görüşmek üzere..

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 25 Mayıs Pazartesi 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.