Haftalık burç yorumları 27 Temmuz- 2 Ağustos 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz- 2 Ağustos 2020 gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve haftalık burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Koç;

Hafta boyunca tek başınıza kalmak isteyebilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizde, kalabalıklar da kalmak yerine izole olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu izole olma durumu çevrenizde depresyona girdiğiniz algısı yaratabilir. İş hayatınızda çözüm bulmak istediğiniz işlerde zorlanmadan sonuçlara ulaşabileceksiniz. Kendinizi hiç bir konuda tereddütte hissetmek istemeyeceksiniz.

Hafta boyunca, bazılarınız miras, miras, emekli maaşı, vb. ile ilgili mali konuları tartışacak veya çözeceksiniz. Bu hafta yapılacak seyahatlerde herhangi bir tartışma veya çatışma yaşanacaktır. Genel olarak, önümüzdeki iki hafta içinde yapacağınız bir geziye veya farklı şehirlerden ve ülkelerden insanlarla temasa ilişkin çok fazla gerilim olacaktır.

Sevgi açısından, başka bir kasabada yaşayan bir partneriniz varsa, kıskançlık, yanlış anlama, vb. İle ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıkacaktır.

Kadınlar yakın ve uzak arkadaşlarla daha canlı iletişim kuracaklar. İlginç haberler, etkinlikler, yeni bir toplantı planlarını ve daha fazlasını tartışacaksınız.

Erkekler büyük ölçüde Aslan, Koç veya Yay burcunda doğan insanların eylemlerine veya kararlarına bağlı olacaktır.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Boğa;

Yaşadığınız, hayat bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz gibi davranmak en büyük arzunuz olacak. Çalışma hayatınız uyumlu ve sakin ilerleyeceksiniz bu durum size fırsatların da artarak çoğalarak dönmesine de neden olacak. Kişisel gelişime odaklanmak size çok katkı da bulunacak bu sayede kendinize olan güveniniz artacak. Günlük devam eden, üzerinde çalıştığınız işlerde inanılmaz faydalı sonuçlar elde edeceksiniz.

Bu haftanın tamamında geçmişte bıraktığınız kişilere geri dönüşler olabilir. Sağlığınız konusunda, sindirim sisteminizde bazı problemler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda haftanın ilk iki gününde bir kaç kez düzenli olarak uğraştığınız gerçekleştiremediğiniz isteklerinizi hayata geçirmek.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili İkizler;

Bu hafta, evde ve aile ilişkilerinizde gerilim yaratan sorunları çözmek için farklı seçenekler hakkında daha ciddi düşünmeniz gerekecek.

Hafta boyunca, eski veya mevcut sevginizle ilgili haberler veya olaylardan bir şekilde etkilenebilirsiniz.

Yeni tanıdıklar beklenmedik veya garip durumlarda gerçekleşecek, ancak rastgele şeyler olmadığını bilecek kadar akıllısınız.

Profesyonel olarak yeni fikirler ortaya çıkacak ve tartışılacaktır.

Hafta, sizinle birlikte bir iş fikri veya ek iş fikri hakkında görüşecek olan arkadaş çevrenizden veya tanıdıklarınızdan insanlarla sohbetler getiriyor.

Bu hafta hayatında önemli bir olay veya değişiklik yaşayan bir kadınla ilgili bir nişan alacaksınız. Onunla tanışmak için özel bir sebebin olabilir.

Bu hafta kişisel bir tatili olan biri için bir hediye almanız gerekecek.

İkizler kadınları işleriyle ya da işleriyle ilgili ciddi fikirleri dikkate alacaktır.

Erkekler evlerinde veya ailelerinde önemli olan şeyleri yerine getireceklerdir. Hafta boyunca İkizler, Kovalar veya Terazi burcunda doğan bir akraba ile ilgili bir olayın yaşanacağı bir zaman olacaktır.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Yengeç;

Bu hafta boyunca pek çok kişinin para veya önemli belgelerin çözülmesi (makbuzu) ile ilgili beklentileri olacaktır. İşler sizin için başarılı olacak, ancak önümüzdeki hafta gelişmeye devam etmesi mümkündür.

Hafta boyunca, birlikte çalıştığınız veya bazı sosyal (politik) nedenlerde düşünen bir kişiden faydalanabilirsiniz. Bu muhtemelen tanıdığınız ve doğruluk veya profesyonellik için güvenebileceğiniz bir kişi olacaktır.

Planınızın veya çalışmanızın olumlu gelişimi için sahip olduğunuz umuduna rağmen, bu hafta kötümser ruhlarla ilişkili anları yaşayacaksınız. Sevgi açısından yanlış anlaşılmalar mümkündür. Küçük konularla ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Ortaklardan birinin belli bir durumda bencil olması mümkündür. Sabır veya hoşgörü eksikliği, kısa veya son bölümlerin nedeni olabilir.

Genel olarak, Yengeç burcunda doğanlar, bir seyahat deneyimi gibi iyi bir şey bekleyebilirler. Uzakta yaşayan insanlarla yararlı temaslarınız olacak. Ortak ilgi alanları ve faaliyetlerle ilgili yeni bir tanımaya başlamak için uygun bir haftanız olacak.

Erkekler beklenmedik bir şekilde hoş olmayan bir çatışmaya neden olabilir. Kadınlar aileleriyle ilgili üzücü bir olay, bir süre önce olmuş olabilecek bir şey, mirasla bağlantı, ölenle ilgili bir rüya, bir anma servisi veya diğer benzer deneyimler yaşayacaklar.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Aslan;

Bu hafta bazı öngörülemeyen olaylar ve deneyimlerle hatırlanacak. Her birinin gelecek yıllar için geleceğinizi belirleyecek özel bir gelişimi olacaktır.

Beklenmedik paradan veya finansal bir belgeden, bir krediden memnun olabilirsiniz. Hafta boyunca, karar vermeden önce sizin için önemli olacak bir toplantı veya görüşme yapacaksınız.

Bu haftaki çeşitli etkinlikler akrabalarınızla ilgili olacak. Bu yedi gün boyunca, çevrenizde gereksiz olumsuz duygular yaratmak için değil, aile ilişkilerinizde uyum ve anlayışı sürdürmeniz önemlidir.

Bu hafta boyunca, kişisel veya profesyonel yaşamınız için yararlı olan ilginç tanıdıklar oluşturma fırsatına sahip olacaksınız. Bu dönemdeki belirli olaylar sizi endişelendirecektir. Kaza veya stresli bir durumla ilgili geçici gerginlik yaşayabilirsiniz.

Genel olarak, bu, gelecekteki gelişiminizin temeli olacak bir şeyin sonunu veya başlangıcını yaşayacağınız bir hafta olmalıdır. Bu bir haftalık değişim, hayatınızdaki yeni şeylerin.

Hafta boyunca küçük para sorunları ortaya çıkabilir. Muhtemelen cevapsız (gecikmeli) bir ödeme yapmak zorunda kalacaksınız

Aslan kadınları belirli masrafları da içeren önemli görevler planlayacaklar. Bu yedi gün boyunca Yengeç, Akrep veya Balık burcunda doğan insanlardan sohbetler yapacak veya yardım alacaksınız.

Erkekler başka bir adamdan aldıkları haber ve bilgilerin keyfini çıkaracaklar.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Başak:

Bu hafta sizin için birçok açıdan önemli olacak. Para veya mali sözleşme (belge) ile ilgili ciddi ve sorumlu kararlar vermek üzeresiniz. Hafta boyunca, akrabalarınız, arkadaşlarınız veya ortaklarınızla gelecekteki eylemlerinizle ilgili toplantı ve görüşmeler yapacaksınız.

Sizin için önemli olan finansal sorunları çözmek veya çözmek için bu hafta kullanın. Bu günlerde önemli ödemeleri veya yükümlülükleri yerine getirebileceksiniz. Bu davaya dahil olmanız durumunda, davalar ve yasal davalar için hayırlı bir hafta olacaktır.

Bu hafta bir aile üyesiyle ilgili duygusal bir olay yaşayacaksınız. Birçoğunuz için, hafta boyunca veya hafta sonları seyahat etmek için ciddi bir neden olacaktır. Birlikte yaşamaya başlamak ya da evlenmek için iyi bir zaman olacak. Bu süre zarfında, sağlık sorunlarınız varsa kendinize daha fazla sorumluluk verin.

Hafta boyunca başka bir şehirde (ülkede) yaşayan biriyle ilgili haberlerin veya bir etkinliğin tadını çıkaracaksınız.

Başak kadınları, sevgi ve samimi deneyimler için hayırlı bir hafta geçirecekler.

Erkekler, komplikasyonların, kayıpların, başarısızlığın ortaya çıkabileceği şeylerin, ekipmanların, ev onarımlarının ve diğer benzer eylemlerin satın alınmasına dikkat etmelidir.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Terazi;

Bu hafta aile gezileri daha karmaşık ve stresli olacak. Hafta boyunca, büyük olasılıkla kişisel olarak tanıdığınız bir kişinin sağlık probleminin gelişimini takip edeceksiniz. Ne yazık ki, bu aşamada durumu hakkında netlik olmayacaktır.

Bu hafta, şimdi geliştirme şansınız olacak geçmiş planlarınıza, fikirlerinize veya ilişkilerinize bakmanız gerekecek. Bu hafta boyunca, size bazı yararları veya hoş deneyimleri getirme fırsatını çok daha net göreceksiniz. Bir süre önce dahil olduğunuz, ancak başarısız olan veya kaybolan projelerin artık geliştirme, ilerleme ve başarı için uygun bir zamanı olacaktır. Sabırlıysanız ve başardıklarınızı koruduysanız, artık bu planlarınıza devam etme şansınız olacak.

Bir bütün olarak hafta, endişe ve endişeye neden olan sorunları veya ilişkileri çözmek için uygun olacaktır. Bu yedi gün boyunca, durumu (ne olursa olsun) abarttığınızı fark etmeniz mümkündür, ki bu aslında çok dramatik değildir.

Bu yedi gün boyunca, haberler veya bir erkekle ilgili bir telefon görüşmesi sizi rahatsız edebilir veya hayal kırıklığına uğrayabilir.

Terazi adamları bir seyahati erteleyecek veya seyahat planlarında, kişisel araçlarda ve daha pek çok şeyde değişiklik yapacaklar.

Kadınlar, Yengeç, Akrep veya Balık burcunda doğan bir kişi ile ilgili bir toplantı veya etkinlik beklerler.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Akrep;

Bu hafta aile planlarınızın ve işlerinizin olumlu gelişimine odaklanmak iyi olacaktır. Bu yedi gün boyunca sevdiklerinizle ilgili belirli görevleri planlamak ve bunlara göre hareket etmek iyi olacaktır.

Hafta boyunca bir çözüm bulmayı veya eş, ebeveyn veya çocuklarla ilgili bir etkinlik düzenlemeyi beklersiniz.

Hafta boyunca, birçoğu bir yolculuktan veya başka bir bölgedeki insanlarla ilişkilerinin gelişmesinden memnun olmayacaktır. Bu günlerde, evinizden gelen, hoş olmayan bir gelişime sahip olan, geçmiş hatalarınızın veya geçişlerinizin anılarını kışkırtacağı bir kişiyle çatışma olasılığı vardır.

İş yerinde, iş arkadaşlarınız veya müşterilerinizle ilişkilerinizi stabilize etmek ve geliştirmek önemli olacaktır.

Bu hafta boyunca, yorucu fiziksel veya zihinsel efordan kaçının.

Akrep kadınları, daha yaşlı veya daha yüksek bir sosyal konumda olabilecek bir kadınla ciddi toplantılar veya konuşmalar yapar.

Erkekler gelirleri ve tasarrufları hakkında karar vereceklerdir.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Yay;

Bu hafta önceliğiniz arkadaşlarınız, meslektaşlarınız veya tanıdıklarınızdaki kişilerle ilgili sorunları veya karmaşık ilişkileri çözmek olacaktır.

Genel olarak, bu yedi gün boyunca ana olaylar ailede ve evinizde gerçekleşecektir. Aile taahhütleriniz muhtemelen önceden planlanmış veya günlük rutininizin bir parçası olacaktır.

Yakın geleceğiniz hakkında bir karar vermeniz gerekebilir.

Bu hafta, kaderin size getirdiği sürprizlerden bazıları aşk hayatınızla ilgili olacak. Önemli bir dikkat işareti alabilirsiniz, ancak sizi ve eşinizi birbirlerine karşı ayarlayacak bir çatışmayı kışkırtmanız mümkündür. İş yerinde tartışmalı bir duruma müdahale etmekten kaçının. Durum elverişsiz bir şekilde gelişecek ve kendinizi iyi hissetmeyeceksiniz.

Bu hafta bir arkadaşınızın veya akrabanızın ailesindeki bir drama sizi üzebilir.

Sebepsiz kadınlar melankolik ruh hallerine düşecek ve aslında hayatınızdaki bu yedi gün boyunca önemli (kader) olaylar geliştirecek.

Yay adamları, onlardan uzakta yaşayan bir kadının hayatında duygusal bir olay yaşayacaklar.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Oğlak;

Hafta boyunca mülk satın alma, mülk edinme, para alma ve daha fazlasıyla ilgili mutlu anlar yaşayacaklar.

Bu hafta, sizi seven veya size sempati duyan birinden bir hediye veya dikkat jesti alacaksınız.

Yeni bir romantik ilişkide veya toplantıda ilginç bir gelişme veya daha güçlü duygular yaşayabilirsiniz.

Hafta, akrabanız veya arkadaşınız olan bir kadınla ilgili hoş bir olayla hatırlanacak.

Bu yedi gün boyunca, beklenmedik bir toplantı yaşayacak veya geçmişinizde bulunan insanlarla sanal temas kuracaksınız.

Bu hafta Oğlak burcunda doğanların çoğu daha duygusal ve sabırsız olacak. Ruh hali, duygular veya arzularda beklenmedik değişiklikler yaşayacaksınız.

Hoşgörü ve diplomasi gibi nitelikler bugünlerde önemli olacak.

Erkekler gelecekleri için cesur planlar yapabilir ve uygulamaya başlayabilirler. Ana değişikliğin içinizde başlaması gerektiğini unutmayın. Yengeç, Akrep veya Balık burcunda doğan insanların sizinle ciddiyetle konuşma girişimlerini göz ardı etmeyin.

Kadınların çeşitli belgeler veya evraklarla ilgili taahhütleri olacaktır.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Kova;

Bu hafta size evinizle ilgili gelecekteki değişiklikleri işaretleyebilecek (çok açık olmasa da) ilginç deneyimler getiriyor. Bu haftaki etkinlikler çeşitli nedenlerle gelecekteki bir hamle veya yolculuğa neden olabilir.

Bu hafta, bir ev veya mülk satma veya satın alma planları açısından karmaşık ve belirsiz olacak.

Hafta, bir aile tatili veya yıldönümü olacak insanlarla çeşitli hoş deneyimler veya toplantılar sunuyor.

Bu hafta Kova burcunun genç temsilcileri, gelişme ve ifade için daha iyi fırsatlara sahip olacaklar.

Hafta, bir ebeveyn, kardeş veya kız kardeşi ile ilgili hoş veya önemli bir olay getiriyor.

Hafta boyunca sorunlarıyla dikkatinizi çekecek insanlarla bir görüşme veya toplantı yapacaksınız, bunun için bir çözümünüz olacak veya en azından bunları nasıl çözeceğiniz hakkında bir fikriniz olacak. Tabii ki, birisi sizi dinlemek veya tavsiyenizi kabul etmek istiyorsa …

Bu hafta boyunca kendinizi duygusal olarak arkadaşlarınızın veya tanıdıklarınızın yaşam dramasıyla yükleyebilirsiniz. Arkadaş çevrenizdeki veya tanıdıklarınızdaki bir kişi hoş olmayan bir kaza yaşayabilir.

Genel olarak, hafta bazı yeni şanslar, fırsatlar, yenilikler (sizin lehinize) ve sizi olumlu ve iyimser bir ruh halinde tutacak diğerleri ile şaşırtacaktır.

Kova kadınları, bir erkeğin ailenin veya akrabalarının tedavisi veya tedavisi ile ilgileneceklerdir.

Erkekler kişisel veya mahrem deneyimlere (tabii ki mümkün olduğunda) daha fazla zaman ve duygu yatırırlar.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ- 2 AĞUSTOS 2020

Sevgili Balık;

Aile işleri ve görevleri ile ilgili konularda pratik olarak hareket etmeniz gereken bir hafta önünüz var . Bu yedi gün boyunca aileniz için yapacağınız her şey iyi düşünülmeli, akıllıca davranmalı, etrafınızdaki gerçeklere uymalıdır.

Hafta boyunca, birçoğu önemli bir aile toplantısı hazırlayacak veya katılacaktır.

Arkadaş çevrenizdeki veya akrabalarınızdaki bir kadının eylemleri veya kararları sizi üzecek veya hayal kırıklığına uğratacaktır. Yandan, her şey her zaman farklı ve bazen daha akıllı görünüyor.

Bu hafta sizden uzakta gerçekleşen seyahatle ilgili etkinlikler için heyecanlanacaksınız. Turizm için seyahat etmek ya da güzel insanlarla tanışmak için iyi bir hafta olacak.

Bazılarınız başka bir şehir veya ülkeden para almaktan mutluluk duyacaksınız.

Hafta boyunca bir çocuk veya genç için para harcayacaksınız ve bunun için muhtemelen belirli bir nedeniniz olacak.

Gençlerle para ilişkileriniz olumlu bir gelişme gösterecektir.

Ne yazık ki, bazıları ailede ani bir sağlık sorunu veya kaza için masraflara girmek zorunda kalacak.

Artık eski sorunlarınıza ve sorunlarınıza daha iyimser ve felsefi olarak bakma eğiliminde olacaksınız. Bazıları zaten nihai kararlarının eşiğinde.

Balık kadınları romantik olacak, kolayca aşık olacaklar (nişanlanmadılarsa).

Erkekler onları zihinsel veya duygusal bir yükten kurtaracak önemli bilgiler alacaklardır.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyimde açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Kova burcu ise, hayatta kendi merkezini belirlemiş, “evet ve hayırları” net olan ama bir o kadar da diğerlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir modelle birliktesiniz. Her konuda konuşabilen, herkesle zaman geçirebilen, hümanist, keyifli, eğlenceli, muzip biridir kova burcu. Onun için bir ilişkide arkadaşlık dostluk çok önemlidir. Arkadaşça ve özgür bir yaklaşım sergileyen, birbirlerinin tercihlerine saygı gösteren ve yeniliğe açık bir ilişkide mutlu olabilir ancak. Kendi başına ayakta durmak temasını çok önemser, bağımlı sürekli iç içe dip dibe “sensiz yapamam” ilişki modellerini sevmez. Aşkta kendini sınırlanmış hissetmek, belli kurallar ve yasakların olduğu bir ilişki modeli onun dengesini bozar. İnatçı asi ele avuca sığmayan bir moda girer, en iyisi onu çok sıkmayın. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Koç ve Yay ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Boğa ve Akrep burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Balık, Oğlak, Yengeç ve Başak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Balık burcu ise, bir yandan işkolik bir yandan da melankolik olan bir modelle birliktesinizdir. Bu nasıl olur demeyin çünkü balık burcunun simgesi birbirine ince bir bağla bağlı iki balıktır. Biri hayatın gerçeklerinin farkında iken (geçim derdi, sorumluluklar, engeller, para sıkıntısı, ödemeler…) bir diğeri hayatı yaşama, anda olma, her şeyin yolunda ve tam olduğu inancı içindedir (tembelliğe, bırakmaya meyillidir). Sanatsal ve artistik bir ruha sahip, duyarlı biridir. Yardıma ihitiyacı olanın, derdi olanın, sevgiye ihtiyacı olanın yanındadır. Sizle beraber olmak için fedakarlıktan kaçınmaz, size inanıyor ve güveniyorsa, sevginiz onu çoğaltıyorsa sorun yok. Ona özel zaman harcamayı ihmal etmeyin, ayrıca onu zaman zaman yalnız bırakın ki kendini şarz edebilsin. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Yay ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Kova, Koç, Aslan ve Terazi burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.