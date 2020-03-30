Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan 2020

Haftalık burç yorumu 30 Mart - 5 Nisan 2020 haftasında sizi bekleyen gelişmeleri yorumluyoruz. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? 30 Mart - 5 Nisan 2020 burç yorumları haberimizde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU 30 MART - 5 NİSAN 2020

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Burcunuzda konumlanan Güneş size hafta boyunca harika bir canlılık sunuyor. Salı ve çarşamba günü, yönetici gezegeniniz Mars hedeflerinize ulaşmak için disipline girmenize yardımcı oluyor.

Cuma gününden itibaren Venüs’ün İkizler burcuna gelişi size güzel haberler getirecek zira ilişkinizde partnerinizle iletişiminiz giderek sağlamlaşacak. Keyfini çıkarın!



Aşk, iş ve sosyal hayatınla ilgili merak ettiğin her şey burada! Haftaya en deneyimli astrologlarımızın hazırladığı haftalık burç yorumlarımızı okuyarak başla.

Seni bekleyen tüm sürprizlere açık ol, yükselen burcunu da okumayı sakın unutma! Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Sevgili boğa burçları bu hafta biraz kendinizi yalnızlaştırmak,içinize dönmek isteyebilirsiniz.Hedeflerinizle ilgili konularda önünüzü görmekte zorlanabilir ve kendinizi kaygılı hissedebilirsiniz.

Psikolojik olarak olayları büyütmeye açık olduğunuz bir hafta olacak ama unutmayın ki bu sadece geçici bir süreç ve sizler bu süreçte kurban rolüne girmemeli hayatına odaklanmaya, enerjinizi yükseltmeye çalışmalısınız.

Parasal anlamda bir çok fırsat yakalayabileceğiniz,yeni iş görüşmeleri ve yeni fırsatların kapınızda olacağı bir hafta olacak. Sizler gelen fırsatları iyi değerlendirmeli ve kendinizi iyi ifade etmelisiniz.Kariyer hayatınızla, hedeflerinizle ilgili mücadelelerinizin artacağı bir hafta sizleri bekliyor olacak.

Tek dikkat etmeniz gereken patronlarınızla ve ebeveynlerinizle olan ilişkinizde fevri davranışlarda

ve sözlerde bulunmamak.Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Sevgili ikizler, bu haftaya moral ve motivasyonları yüksek ve enerjileri gayet güzel etkiler içinde başlayacaklar. Sosyalleşeceksiniz sevgili ikizler, hem iletişimsel olarak hem de sosyal olarak gayet güzel etkileri olan bir hafta olacak sizin için.

Evde olmak başlarda size biraz zor gelse de, kendi kendinize verdiğiniz yüksek motivasyonla izole döneminin de güzel taraflarını yaşamınıza uydurmanın bir yolunu bulacaksınız gibi görünüyor! Özellikle araştırma ve okuma hevesi içinde olacaksınız, öğrenme merakı içinde olacaksınız, uygulama konularına eğilim göstereceksiniz.

Finansal açıdan baktığımızda yine ibreler sizin lehinize dönük görünüyor; kredi beklentiniz varsa ya da alacaklarınız varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz önümüzdeki hafta içinde. Toplum olarak içinde bulunduğumuz salgın endişesi ile ilgili uzak akrabalarınızdan ya da yakın tanıdıklarınızdan alacağınız bazı haberler sizi biraz üzebilir.

Ailevi konular ve ebeveynler ile ilgili sorunlar ya da yapmak istediğiniz planlarınızı hafta sonuna bırakmanız halinde bu gibi konuları daha net bir şekilde ele alabilir ve varsa sorun üstesinden gelebilirsiniz. Hafta sonu sizin için oldukça güzel etkiler var, bunları görmeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Yengeç burcu olanlar ve yükselen burcu Yengeç olanlar kariyeriniz ile ilgili bu hafta güzel haberler alabilirsiniz.

Emeklerinizin karşılığını alacaksınız bu maddi durumunuza da yansıyacak. Sizi rahatsız eden bir konu varsa eğer buna odaklanmak isteyebilirsiniz.

İkili ilişkilerde daha dikkatli ve özenli bir iletişim şeklini tercih etmeniz sizin için iyi olacaktır.

Geçmişte tanımış olduğunuz kişiler hakkında farklı bir düşünce yapısı içerisine girebilirsiniz.

Hayatınızda yeni kararlar almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Bu haftaya hızlı başlıyorsunuz. Mars gezegeni Kova burcuna geçiş yaparak Satürn ile ilk kavuşumunu gerçekleştirecek. Evde olduğumuz ve mümkün olmadıkça dışarı çıkmadığımız bugünlerde sizleri bu etkileşim ilişkileriniz veya kariyer konusunda oldukça şaşırtabilir.

Güven ve hatalar birlikte var olabilir. Hatalarımızı telafi ettiğiniz, değerlerinizden ödün vermediğiniz zaman başarılı olursunuz. Kimseyi suçlamamalısınız.

Pişmanlık duymamak adına daha sakin bir iletişim biçimi belirleyin. Hafta başında kendinizle bu konuda anlaşma yapın. Kendinizi tutun ve olayları abartmayın. Kariyerinizde sürpriz bir değişim sizi şaşırtabilir.

Sosyal medya kullanımlarınızı bu hafta aşağıya çekin ve kitaplarınıza önem verin. Bu hafta evde kalmaya devam ediyorsunuz ve tedbirleri ihmal etmiyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Öngörülemeyen bazı harcamalara girmeye hazır olun. Kişisel yaşam maliyetlerinde bir artış yaşayabilirsiniz. Para harcarken farkında olun ve savurganlıktan kaçının. Bunun yerine kaydetmeyi deneyin.

Romantik çiftler birlikte keyifli vakit geçirebilirler. Bu aşamada, Venüs gezegeni şansla bağlantılı dokuzuncu evi yönetir. Bu gezegensel dönüşüm, şansı hayatınıza getiriyor, böylece istediğiniz konuda ilerleyebilirsiniz.

Bazı viral enfeksiyonlar meydana gelebileceğinden dolayı sağlığınıza dikkat edin. Bazı mali kazançlar olabilir. Genel olarak, gelecek hafta sizin için özel bir şeyler yaşanabilir.

Sunulan fırsatları değerlendirmek ve yararlanmak size kalmıştır. Her şey sizin yanınızdayken gidin ve hedeflerinize ulaşın. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Aşk hayatınızda önemli gelişmelerin olacağı bir dönemdesiniz. Yaratıcılığınız da oldukça yüksek. Yepyeni hobiler edinebilirsiniz. Çocuk yapma kararı da alabilirsiniz.

Ancak Salı gününe doğru ilişkinizde sorunlar baş gösterebilir. Mümkün olduğunca kendinizi ifade etmeniz problemin çözülmesini kolaylaştıracaktır.

Dengeyi sağlamak için kendi isteklerinizi yok sayamazsınız. Pazartesi günü eğitim hayatınızla ilgili önemli bir gelişme olabilir. Hafta sonuna doğru kariyerinizi ön plana alacaksınız.

Geleceğe dönük hedeflerinizi gözden geçireceksiniz. Patronunuzla iletişim kurabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Hafta boyunca kendinize yeni bir hayat kurmak için çaba gösterebilirsiniz. İnsanlarla aranızda olan mesafeyi yeniden düzenleyebilirsiniz.

Ev yaşantınızda dijital kullanım gerektiren aletlerden ve akıllı ev sistemlerinin kolaylıklarını öğrenebilirsiniz.

Haftasonu evde kalmanın yoğun etkisiyle sevdiğiniz kişiye daha çok bağlanacak, hayatınızdaki yerini yeniden konumlandırmak isteyeceksiniz.

Paylaşımlarınızda daha çok duygularınıza ve hislerinize önem vereceksiniz. Hayatın akışına uyum sağlamanız gerekiyor.

Bu hafta şans, fırsat, bolluk ve bereket sizinle olacak. Ailenizden birinin sağlığına önem vermeniz gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

YAY BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Yakın çevre ve kardeşler ile aramızdaki ilişkiler ön plana çıkacaktır. Kardeşlerimiz ve yakın çevremiz ile aramızda fikirsel ayrılıklardan kaynaklanan sözlü tartışmalar yaşanabilir.

Kendi fikirlerimizi çevremize kabul ettirmek için mücadele verebilir, farklı fikirlere karşı aşırı bir direnç gösterebiliriz. Bizi zorlayacak ama aynı zamanda zihnimizi açacak yeni olaylarla karşılaşabiliriz.

Gerek iş gerek eğitim hayatınızda her şeye siz yetişmeye çalışabilirsiniz. İletişim yönünüzün aktif olacağı bir dönemdesiniz. Evlilik, ortaklık ve uzun vadeli ilişkilerimiz ön plana çıkacaktır. Yeni bir ortaklığa imza atabiliriz.

Mevcut ilişkimizde eğlenceli ve hareketli bir döneme giriyoruz. Partnerimiz ile keyifli bir zaman geçirebiliriz. İlişkimiz yoksa, hayatımıza birlikte çok eğleneceğimiz, sohbetinden keyif alacağımız yeni birisi girebilir.

Finansal konularınız gündemde olabilir. Özellikle kredileriniz, borçlarınız için enerjinizi harcayabilirsiniz. İlişki ve evlilik hayatınızda çok güzel bir zamana giriyorsunuz. İlişkisi olanlar evlilik teklifi alabilirler. Ayaklarınızı yerden kesecek sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Yalnızlar ise yeni ilişkinin adımlarını atabilirler. İş ortağınızla beraber mevcut işinizdeki kazancınız bu dönem artabilir. Bu süreçte hem gönül hem iş ilişkinizde bazı durumlar yavaş ilerleyebilir. Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Hafta başında Kova burcuna geçecek olan savaş enerjisi Mars, yönetici gezegeniniz Satürn ile para alanınızda kavuşum yaşayacak. Bu kavuşum sayesinde yepyeni bir iş dalına yatırım yapıp, yürürlüğe koymak istersiniz.

Yapay zeka, teknoloji ve bilimsel değerler bu yeniliğin alt yapısını oluşturabilir. Bunun için ekstra emek harcamalısınız. Zira bu yenilik size 2021-2023 yılları arasında olumlu sonuçlar taşıyacaktır.

İletişim gezegeni Merkür ile hayallerine temsilcisi Neptün’ün hafta sonundaki buluşması duygusal zekanızın yükselmesine ve hayata daha naif bir bakış açısıyla yaklaşmanıza neden olacak.

Kardeş ve yakın akrabalarınız için u dönemde hiçbir fedakarlıktan kaçınmazsınız. Dikkatsiz para harcamaları daha sonra sizi zor durumda bırakabilir.

Pazar günü bereket temsilcisi Jüpiter ile yer altının güçlü efendisi Plüton’un burcunuzda buluşması, gücünüze güç katarak, önemli kişilerin de desteğini arkanıza almanıza neden olacak. Dönüşüm zamanı. Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Kova burcunda doğduysanız, bu temaslar nasıl yapılırsa yapılsın, birçok insanla temas kuracağınız bir haftadır. Çalışmanız müşteri ile ilgili olabilir veya başka türlü dinamik iletişim gerektirebilir.

Bu yedi gün boyunca, çeşitli insanlar hayatınızda bir etkiye sahip olacak, çoğu size karşı nazik olacaktır. Bu hafta, arkadaşlarının hayatında uzun süredir hak ettikleri veya bekledikleri bir etkinlik yapacak.

Bu haftaki yeni arkadaşlıklar hayatınızda kalıcı bir fark yaratacak ve öğrenecek değerli insanlara sahip olacak. Bu hafta böyle bir arkadaşlığa sahip olmak, uzun vadeli bir aşk ilişkisinin başlangıcı bile olabilir.

Hafta, özellikle o yedi gün boyunca evden çalışmak zorunda kalırsanız, ev ve mesleki işlerinizi geliştirmeye yardımcı olacaktır. Evinizde veya ailenizin sahip olduğu diğer mülklerde yenileme ve iyileştirme planları iyi bir gelişme gösterecektir.

Hafta boyunca, ailenizdeki bir oğlun, torunun veya diğer genç bir adamın sağlığı, paniğe neden olmamalı, daha çok sizi daha uyanık ve özenli hale getirmelidir.Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM 30 MART - 5 NİSAN 2020

Balıklar için bu pahalı bir hafta olabilir. Beklenmedik masraflar meydana gelebilir ve sizi finansal bir noktaya sokabilir. Finansal planlama yaparken herhangi bir acil durum için yeterli fon bulundurun.

Yeni yatırımlardan kaçının ve mesleğinizde ilerleme kaydetmeye ve gelir akışınızı artırmaya odaklanın. Gereksiz harcamaları takip edin. Kariyer odaklı bireyler bağlı kalabilir ve performanslarını geliştirebilirler.

Tam potansiyelinizi ortaya çıkarmak için harika bir zaman olabilir. Bu durum, iş pozisyonunuzu güvence altına almak ve gelecekteki büyüme beklentilerini devam ettirmek için iyi bir yaklaşımdır. Sağlığınıza dikkat edin.

Aile ile ilgili masraflara dikkat edin. Sonuç olarak, bu hafta Balıklar için iyi bir dönem olabilir. Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 30 Mart Pazartesi 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.