Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs 2020

Haftalık burç yorumu 4 - 10 Mayıs 2020 haftasında sizi bekleyen gelişmeleri yorumluyoruz. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? 4 - 10 Mayıs 2020 burç yorumları haberimizde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU 4 - 10 MAYIS 2020

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Hafta başında meydana gelecek olan Başak dolunayının etkisiyle gerek sağlık, gerekse çalıştığınız ortamdaki yeni düzene geçiş ihtiyacıyla haşır neşir olacaksınız.

Eylül ayından beri ajandanızı dolduran temaları teker teker sonuca ulaştırma fırsatını ele alacağınız bir dönemdesiniz. Diğer yandan para konularıyla alakalı ortaklıklarınızı mercek altına almak durumunda kalabilirsiniz.

Bazı iş birliklerinizi sonlandırmak ya da farklı bir yönde ilerlemek isteyeceksiniz. Haftanın ikinci yarısında ideallerinizin peşinden hırsla koşmak isterken bir yandan takım ruhuna sahip olan kişilerle ilerlemek arzusu tetiklenebilir.

Hafta sonu yurt dışı ile olan bağlantılarınızdan sevindirici sizi mutlu eden olumlu haberler alabilirsiniz. Bu zor dönemde moralinizi yükseltecek konulara ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Bu hafta, gezegenlerden alacak olduğunuz etki ile beraber çok daha duyarlı ve mücadeleci yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Özellikle kişisel girişimleriniz söz konusu olduğunda kendinize daha fazla güvenmeye başlayacak olmanız da önemli.

Riskli koşulları da ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Haftanın tümünde, ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularla yakından ilgilenmek isteyeceksiniz. Kendi bakış açınızı netleştirebileceğiniz bir güne giriyorsunuz.

Kararsızlık yaşadığınız her konuda biraz daha sabırlı olmaya çalışmalısınız. Ayrıca, aşk ve ilişki hayatınızda da mutluluk hakim. Haftaya görüşmek üzere.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Bugün Akrep burcunda gerçekleşecek Dolunay enerjisi sizleri gergin endişeli huzursuz bir ruh haline büründürebilir.

Olabildiğince sakin kalmalı ve hafta boyunca yaşamın sizi bir dizi sınavdan geçirdiğinin bilinci ile hareket etmeli. Var olan şartları muhafaza etmek için ekstra bir çaba ve ısrar içinde bulunmamalısınız. Değişim enerjisini reddetmek akıllıca olmayacaktır.

Özel yaşamınızda da Dolunay enerjisi ile fazla sorgulayan mutsuz olmak için en ufak ayrıntının ardında farklı bir mana arayan tavrınızdan uzaklaşmalı eş yada sevgilinize olan kırgınlığınızı aşmak için çabalamalı iç dünyanıza yönelerek yaşadıklarınızı ve yaşattıklarınızı adil bir değerlendirmeye çalışmalısınız. Haftaya görüşmek üzere.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Yengeç burcu olanlar ve yükselen burcu Yengeç olanlar ne istediğinizi bilecek ve bunun için çabalayacaksınız.

Bugüne kadar kararsız kaldığın durumlar yerini netliğe bırakacak. İş hayatınızda veya eğitim hayatınızda yapmanız gereken şeyler varsa bunları belli bir sıralamaya koyarak bitirmek isteyebilirsiniz.

Sorumluluklardan kaçmak yerine elinizden geldiğince üstlenmeye çalışacaksınız. Beslenmenize dikkat etmelisiniz özellikle vitamin eksikliğiniz varsa bitkisel takviyeler alabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Sevgili Aslanlar… Artık sosyalleşmenin ve dostlarınıza, arkadaşlarınıza, size değer veren insanlara dönmelerinin gerektiği bir döneme giriyorsunuz. Özellikle, geleceğe yönelik attıkları adımların meyvelerini alacakları bir zaman dilim başlıyor. Bu dönemde onlar için evlilik zilleri çalabilir, artık ciddi boyutta adım atma, hayatı biriyle paylaşma ihtiyacı yönünde beklentilerinin üst seviyelere taşındığı duygular yaşayabilirler.

Dolunay sizin aile ve ebeveynler ekseninde gerçekleşiyor. Burada eviniz ve aileniz ile ilgili bazı krizler yaşayabilirsiniz, duygusal anlamda baskı hissedebilir, hatta yaşanılan yeri ve mekanı değiştirmeniz söz konusu olabilir. Dikkatli adımlar atmalı, yaptığınız davranışların sonrasını ve ne getireceğini iyi düşünmelisiniz sevgili Aslanlar. Görüşmediğiniz veya ihmal ettiğiniz ebeveynlerinize vakit ayırmalı, özellikle sağlık sorunları varsa göz ardı etmemelisiniz. Söz konusu aile büyükleri ise, iki kat dikkatli olmakta yarar var diyor yıldızlar…

İş arkadaşlarınız arasında oluşan bazı anlaşmazlıklara karşı temkinli olmalısınız. Önümüzde oluşacak bir senelik döngüde bu insanlara ihtiyacınız olacak. Ani çıkışlar ve dinlemeden yapılan davranışlardan uzak durmalısınız. Özel hayatınızda ise, hafta sonunda size moral olacak güzel gelişmeler ve haberler alabilirsiniz. Ciddi bir ilişki içinde bulunduğunuz bir insan varsa, keyifli ve neşeli bir zaman dilimi sizi bekliyor… Sağlık konularında bazı endişeleriniz varsa kulak ardı etmemelisiniz konunun üzerine eğilmekte fayda var. Haftaya görüşmek üzere.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Hafta Venüs - Neptün zorlu açısıyla başlıyor. Kariyer alanında son dönem elde ettiğiniz başarılarınıza rağmen siz kendinizi hüsrana uğramış gibi hissedebilirsiniz. Özellikle partner ve ortaklıklar tatmin edici olmayabilir. Uzaklardaki bağlantılarınız ile maddi konularda görüşme yapmak için 5 Mayıs uygun bir gün değil.

Önceki veya bir sonraki gün fikirlerinizi paylaşmanız daha faydalı olabilir. Ay düğümlerinin İkizler/Yay burcu aksına geçmesiyle 2022'ye kadar, kariyeriniz ve mesleki hedefleriniz alanında önemli bir dönüm noktasından geçeceksiniz. Kılavuz nitelikli insanlar hayatınıza girebilir, mesleğinizde bir çıkış yaşayabilirsiniz. 7 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Dolunay ile yatırım, borç ve masraflar, pasif gelirler ile ilgili bazı proje ve stratejilerinizde bir netlik elde etmeniz mümkün.

Aileniz için düşündüğünüz bir gelecek planı rafa kalkabilir veya tamamlanabilir. Hafta sonu uzaklarla olan iletişiminiz artarak iş konularına yoğunlaşabilirsiniz. Seyahatler alanında bir çözüm yaratmaya çalışabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Bu hafta bütçenizi dengelemek adına bazı kararlar alabilirsiniz. Harcamalarınıza maksimum derecede dikkat edeceğiniz bir hafta sizi bekliyor.

Bunun yanı sıra bu hafta hesaplanmamış masraflarla karşılaşabilirsiniz. Bu masrafları sizi bir nebze endişelendirse de beklemediğiniz bir destek sayesinde rahatça masrafları karşılayabilirsiniz. Bunların yanı sıra dolunay haftası olan 4-10 Ekim haftası ruhsal açıdan kendinizi toparlama ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Bu açıdan alacağınız kararlar ile terapi seanslarına başlayabilirsiniz. Bu terapiler ile kendinizi çok daha rahat ve özgür hissedeceğiniz bir dönem başlayabilir. Haftaya görüşmek üzere.

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Beden, görüntü, dışarıdan nasıl algılandığınız, kendinizi ortaya koyma biçiminiz, tek başına var olma ve ilişkileriniz veya sevdiklerinize destek ve yardım, sağlık, bilinçaltı ve spiritüel konularla ilgilenme, izole hissetme, teslimiyet, içinizle bağlantı kurma ve sanatsal çalışmalar ile ilgili konular ön plana çıkıyor.

Bu hafta sizin burcunuzda gerçekleşecek Dolunay’dan en çok etkilenecek burçlardan biri de tabi ki siz Akrep burçları ve yükseleni Akrep olanlar olacak. Bu dönemde yenilikler, değişimler gündeminizde olacak. Yeni teklifler, yeni iş birlikleri gelebilir. Size yeni şeyler katacak yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aileniz ile ilgili ilginç haberler almanız mümkün.

Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak, yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

İlişkileriniz ve genel olarak hayatınızla ilgili yeni düzenlemeler yapmak, artık size faydası olmadığını düşündüğünüz konuları sonlandırmak; size yeteri kadar değer vermediğini düşündüğünüz insanları hayatınızdan çıkarmanın vakti geldi de geçiyor bile. Haftaya görüşmek üzere..

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

YAY BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Haftaya damgasını vuracak olan Akrep’teki dolunay, bu dönemde gizli ilişkilerinizin ifşa olmasına neden olabilir. Bu konuda dikkatli olmalı aynı anda iki ilişkiyi yürütmeye çalışarak kendinizi sıkıntıya sokmamalısınız.

Aksi takdirde Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirsiniz. Uzun vadede bu durumun olumsuz sonuçları sizi mutsuz eder. Değer verdiğiniz insan arkasına bir bakmadan geri dönmemek üzere hayatınızdan çıkıp gidecektir. Size de ancak hatıralarla avunmak kalır.

Maddi konuları hafta boyunca gözden geçirip, size hak ettiği kazancı sağlamayan uğraşlardan vazgeçebilirsiniz. Gündelik hayatınızda yen dostlarınız sayesinde hayata daha dingin ve huzur arayışıyla bakmak istersiniz.

Bu hafta tatlı tüketmekten uzak durmalı, bol lifli, kalorisi düşük besinleri diyet programınıza dahil etmelisiniz. Cuma günü burcunuza geçecek olan Ay sayesinde, neşeniz yerine gelir. Yeni topluluklar ve eğitimler kültürünüzü geliştirip size yeni ufukların kapısını açacaktır. Haftaya görüşmek üzere..

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Mayıs ayında ve bu hafta para konuları odak noktanız olacak sevgili Oğlak burçları… Bu aralar harcamalarınızı kıssanız da giderlerinizin arttığını görmek moralinizi bozuyor.

O nedenle bu alana biraz daha özen göstermeye çalışıyorsunuz. 7 Mayıs’ta Akrep burcunda meydana gelecek Dolunay’da aşk hayatınız güzelleşiyor. Yalnızlar bu dönemde yeni bir ilişkiye adım atabilir. Evli olanlar mutluluklarını çocukla taçlandırabilir.

Uzun bir ilişkisi olanlar ise romantik anlar geçirebilir. Kısaca aşk ve ilişkilerinizde destekleniyorsunuz sevgili Oğlaklar. Haftaya görüşmek üzere..

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Kova burçlarını bu hafta etkileyecek olan enerjiler genel anlamda, bir boş vermişlik, bir olduğu gibi bırakma ve artık olmuyorsa vazgeçme yönünde etkiliyor. Uzun süredir üzerinde olduğu ve artık olmayacağınız bildikleri bir konuyu tamamen rafa kaldırabilirler, yürümeyen bir ilişkiyi nihayete erdirebilir, hatta küs oldukları, dargın veya tartışmalı oldukları kişilerle bir şekilde barışabilirler.

Sizi bu hafta çözümlemelerin odağında görüyoruz açıkçası. Çözülmeyen bazı olayları çözen ve net bir kova burcu sahneye çıkıyor. Bu durum özel hayatlarına da yansıyor, ciddi bir evlilik adımı içinde olan kovaların bu adımı atacakları, çocuk sahibi olmak isteyenlerin bu yönde bir gelişme yaşayacakları ve benzeri bazı kadersel anlamda hayat planlarını değiştirecek güzel sürprizlerin yaşanacağı bir dönem başlıyor.

Akrep dolunayı sizin kariyer alanınızda gerçekleşeceği için, sağlam ve kalıcı adımlar atmanızı sağlayacak. Satürn’den geçtiğimiz yıllarda aldığınız kalıcılık ve devamsallık enerjisi sizin bu adımları net ve kararlı atmanızı sağlayacak. Bir anlamda kendine güvenen ve ne istediğini bilen bir karaktere bürüneceksiniz. İş ve çalışma hayatları ile ilgili güzel gelişmelerin yaşanacağı bir hafta sonu sizi bekliyor. Haftaya görüşmek üzere..

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM 4 - 10 MAYIS 2020

Bu hafta, gezegenlerden alacak olduğunuz etki sayesinde kendinizi geliştirmekte zorlanmayacaksınız. Düşüncelerinizin ve bakış açısınızın değişim gösterme ihtimali bulunuyor. İmkanları doğru anlamda değerlendirebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Mücadele etmekten vaz geçmemelisiniz.

Haftanın ilerleyen günlerinde, sizi memnun edebilecek gelişmelerle karşı karşıya geleceksiniz. Düşüncelerinizdeki yoğunluk, zihinsel dağınıklık yaşanabileceğine işaret etmekte. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Huzur ve mutluluğa ihtiyacınız duyabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere..

Günlük burç yorumları 4 Mayıs Pazartesi 2020

Mayıs ayı aylık burç yorumları 2020

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.