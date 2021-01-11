Haftalık burç yorumu 1 Şubat - 7 Şubat 2021 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 1 Şubat - 7 Şubat 2021 haftasında sizi bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Nuray Sayarı 1 Şubat - 7 Şubat 2021 haftalık burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMU 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Koç;

Bu haftaya başlarken, eğitimsel, akademik çalışmalarda ve yabancı sermayeye dayalı konularda oldukça yaratıcı ve esnek planlamalarınız yolunda gidecek. Aynı zamanda uzun süredir üzerinde çalıştığınız, iş hayatınızda düşündüğünüz ama bir türlü başaramadığınız plan ve projeleri ortaya koyabilmek için en uygun zaman içerisindesiniz.

Aşk ve sosyal çevrenizde karşınıza çıkacak yeni kişiler olabilir. Ancak Merkür'ün gerilemesinde karşınıza çıkan kişiyle yeni bir aşka başlarsanız, bu ilişki pek uzun soluklu olmayabilir. Bu nedenle karşınıza çıkacak kişilere karşı herhangi bir beklentiye girmemeye özen gösterin, aksi halde canı yanacak ve hayal kırıklığı yaşayacak kişi siz olursunuz.

Öte yandan özellikle haftanın 2.ve 3. gününde asla bana dönmez dediğiniz kişilerin geri dönmek isteğiyle karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte ilişkinize karşı ikinci bir şansı verirseniz, evliliğe de bir adım atmış sayılırsınız.

Aynı zamanda iş ve sosyal hayatınızda tutunduğunuz tavırdan biraz uzak durarak, abartıdan kaçınmalısınız. Maddiyat konusunda ise bu süreç içersinde önünüzde hiçbir engel bulunmuyor ve konuda gayet şanlısınız.

Eğer koç burcu birey, işsiz, çalışmayan bir kişiyse uzun süredir beklediği o işe kavuşma fırsatını yakalayabilecek.

Sağlık konusunda ise cilt bakımına karşı biraz daha dikkatli olunmalı, aksi halde cilt ile ilgili rahatsızlık yaşayabilir.

Bugüne kadar elinizden kaçırdığınız, sahip olamadığınız her şeye fırsat gözüyle bakmayı bırakın ve önünüze bakmaya devam edin sizi daha iyisi bekliyor olacak...

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Boğa;

Haftaya başlarken hayattan alacağınız keyif çok yüksek olacak. Çünkü uzun süredir kendinizi ertelemiş ve başkalarını odak noktası yapmıştınız. Şimdi ise artık kendiniz için ne yapabilirsiniz bunu düşüneceğiniz bir sürecin içindesiniz.

Kalbi boş olan bir boğa erkeği veya kadınıysanız, hayattan aşktan ve ilişkiden ibaret değil önemli olan benim tarzı bir moda girdiğiniz bir haftadasınız.

Maddiyat konusunda ise abartılı harcamalardan uzak durmalı ve harcamalarınıza karşı dikkatli olmalısınız.

Evli ve ilişkisi olanlar hassaslıklarından dolayı ilişkilerinde daha dikkatli ve temkinli olacak.

Aynı zamanda iş ve kariyer hayatınızda artık tam anlamıyla kendinizi kariyerinize verdiğiniz bir dönemdesiniz. Dolayısıyla bu süreçte emeğinizin karşılığı olarak beklenti içinde olduğunuz işlerde olumlu dönüşler alacaksınız.

Sağlık konusunda bağırsak ve sindirim sisteminizde bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz bu açından temkinli olmakta fayda var.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili İkizler;

Bu hafta kendinizi sınırlandırdığınız ve gergin hissettiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Sorunlarınızın ve problemlerinizin hemen çözülmesi konusunda istekli olduğunuz bir haftadasınız ama bazı işler ağır ağır ilerleyebilir. Bu nedenle kendinizi fazla üzebilirsiniz. Önemli olan bu olaylar az bir sıyrıkla ayrılabilmek daha az üzülmek adına bazı şeyleri akışına bırakmak sizin için daha iyi sonuçlar verecektir.

Aynı zamanda haftanın ilk beş günü sosyal hayat ve ilişkilerinizde hassas olabilirsiniz bu hassaslıktan dolayı da kırılgan gözükerek çevrenizdekilere karşı hakkınızda konuşma fırsatı verecekseniz. Daha sonra bu konuşmaları duyduğunuzda ise kendinizi değersiz hissedebilirsiniz. Bu nedenle kırılmamak ve kötü sözler duymamak adına ilişkileriniz daha kontrollü ve bilinçli davranmanızda fayda var.

Aşk hayatında tazelenme haftası ikizler için. Evli ve ilişkisi olan ikizler bu hafta sakinliğini koruya devam ederse partneri ile aşk tazeleyebilir. Kalbi boş olan ikizler ise sonlandırdığı ilişkilerine ve eski sevgililerine dönme isteği içerisinde olabilir.

İşiniz ile ilgili önceden aldığınız büyütme, tadilat gibi yenileme kararı aldıysanız bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak çok yeni bir kararsa bunu uygulamaktan kaçının aksi halde zararlı çıkan taraf siz olursunuz.

Sağlığınıza ilişkin olarak ise daha çok psikolojinize yani ruh sağlığınıza önem göstermeli ve dikkatli olmalısınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Yengeç;

Bu hafta hayal kırıklıkları da yaşamamız mümkün. Eğer böyle bir durumla bugün karşılaşırsanız, kendinizi iyi hissettiren insanların yanına atmanızda fayda var. Emeklerinin karşılığını alacaksın biraz daha sabretmeni tavsiye ederim.

Sizi yoran her şeyi hayatınızdan çıkarabileceğiniz bir haftadasınız. Size hayrı dokunmayan, yıpratan insanlardan, olaylardan uzak durmanızda fayda var.

Romantik anlamda eş ve partnerinizden beklediğiniz ilgiyi göremeyebilirsiniz. Ancak anlayışlı ve zamana bırakırsanız her şey yoluna girecek ve istediğiniz ilgiyi görebileceksiniz. Aksi halde davranmanız size ve ilişkinize karşı zarar verebilir.

Bu dönem yaptığınız iş ve taşıdığınız sorumluklarda şansınız yaver gidecek ve ilerlemeyi hep hedefleyin.

Sağlık konusunda ise bu aralar uykusuzluk problemi yaşayabilirisiniz, bu da hayatınızı biraz zorlaştırabilir.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Aslan;

Bu haftanın en şanlı olan burçların arasında aslanlar yer alıyor. Yılın ilk Dolunay'ı bu ay aslan burcunda doğdu. Dolunay ise ciddi cesaret getirmektedir. Ancak bu cesaret berberinde dengesiz duygular getiriyor bu konuda hassas olmalısınız.

İlişkilerinizde ise beklediğiniz ilgiyi sevgiyi sonuna kadar göreceğiniz bir haftadasınız. Ancak bu romantiklik konusunda şüpheci olursanız ilişkinizi ve evliliğinizi sarsabilir. Şüpheden bu hafta uzak durmaya çalışmak sizin iyiliğinize olacak.

Özellikle haftanın 3 ve 4. gününde iş hayatınızda şanlı bir sürecin içine girmiş olacaksınız. İşsiz bir aslansanız geçmişte size sözü verilmiş bir iş var ise bu fırsatlar ayağınıza gelecek.

Sağlık açısından sırt ağrılarına ve mide rahatsızlarına karşı dikkatli olmaya çalışınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Başak:

Hafta üzerinde iki olumlu yol edineceksiniz. Uzun süredir sizi yoran ruhsal sıkıntılardan sıyrılırken, iş değiştirme, kariyerde yenileme gibi konularda atım atacağınız bir hafta içinde olacaksınız.

Çarşamba günü bazı kişilerin gerçek kişiliklerini göreceksiniz. Ancak bu konularda karşınızdaki kişiler ile bu konularda tartışmaktan uzak durmanız sizin yararınıza olacaktır. Eğer tartışmaya girerseniz haklı iken haksız duruma düşebilirsiniz.

İlişkilerinizde yaşadığınız sorunlar ve fikir ayrılıklarında yaşadığınız belirsizler bu hafta son bulacak ve her şey daha çok netleşecek. Bu gelişme sorunlarınızı çözmenize ve olumlu gelişmelere yön verecek.

Para konularda duygusallıktan kaçının özellikle bu dönemde borç almaktan ve vermekten uzak durmaya çalışın.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Terazi;

Bu hafta uzun süredir görmediğiniz kişiler ile iletişime geçeceksiniz. İlişkilerinizin dengesinin kontrolü sizin elinizde. Riskler ile tartışmalar ile yaklaştığınız her şey olumsuz sonuçlar doğuracak. Bu yüzden çevrenizdekilere karşı temkinli davranmaya ve sorgucu yanaşmamaya çalışın.

İlişkisi olanlar, partnerinizin bazı yalanlarını yakalayabilir veya boş vaatlerde bulunduğu ortaya çıkabilir. Ancak bunlara tek taraflı bakmamalısınız. Sorunların altında yatan sebepleri iyice düşünmeli ve buna göre karar vermelisiniz.

İş hayatınızda şanlı bir haftadasınız. Uzun süredir beklediğiniz terfii almak, maaş artışları gibi güzel gelişmeler sizi bekliyor.

Sağlık konusunda ise eklemler ve kaslar ile ilgili sorunlarınız olabilir ihmalkar olmayın, dikkatli olamaya özen gösterin.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Akrep;

Bu hafta gerçekleşecek kariyer ve iş hayatınızda arzu ettiğiniz fırsatların geciktiğini görmek bütün bir haftanızı alt üst edebilir ve bu da sizin gergin olmanıza sebep olabilir.

Çevrenizde sizi yıpratan, yoran, kişileri kaybetmekten korktunuz için katlanmaktan vazgeçmelisiniz. Yoksa üzülen ve yorulan taraf siz olacaksınız. Egolarınızı bir kısma bırakıp, fikir almaya, danışmaya daha fazla önem gösterin bu biraz olsun sorunlarınızı hafifletecektir.

İlişkilerinizde karmaşık ve isteksiz davranmaktan uzak durun aksi halde çok iyi giden ilişkilerinizi yok yere kötü yola sokmuş olursunuz.

Kalbi boş olan akrepler ise karsınıza çıkacak insanlara karşı daha dikkatli olun ve yeni bir ilişkiye başlamaktan da kaçının.

Sağlık konusunda da beslenme düzeninize karşı daha dikkatli olmalısınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Yay;

Bu hafta sağlığınız ve koşuşturmalarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Özellikle kazalara açık bir dönemdesiniz. Ancak dikkat dağınıklığına açık olduğunuz bu haftada tedbiri elde bırakmamalısınız. Konsantre olup yapacağınız her işin altından mükafat ile ayrılacaksınız.

Aşk hayatınızda macera peşinde koşmayınız, kaçamaklardan uzun durun. Eğer evli ve bir ilişki yaşıyorsanız, yaptığınız kaçamaklar ortaya çıkacak. Yaptığınız yanlıştan dönmeli ve sadık olmaya özen göstermelisiniz aksi hale tüm yalanlar ve yanlışlarınız önünüze çıkabilir.

İş hayatınızda ve parasal konularda muazzam derecede fırsatlara sahip olacağınız bir haftaya giriş yaptınız. Özellikle kariyer ve para konularında atacağınız adımlar sizler için çok güzel dönütler sağlayabilir.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Oğlak;

Bu hafta gerçekleşecek yaptığınız işlerle ön plana çıkacaksınız. İş hayatınızda ve çevrenizde farklılıklarınız ile kişiliğiniz ile göze çarpacaksınız. Kendinizi ön planda tuttuğunuz bu süreçte sizi yıpratan kişilerden net bir şekilde uzaklaşacaksınız.

Hayatınızda yeni deneyimler yapacağınız bir sürecin içerine girmiş bulunuyorsunuz. Geçmişte yarım kalan her şeyi ele alarak tekrar onu kazanma fırsatını bulacaksınız.

Aşk hayatınızda ise kendilerini ve ilişkilerini sorgulayabilirler. Bu sorgulama daha çok sorun çözme odaklı olacak. İlişkide kötü giden, sorun yaratan şeylerin farkına vararak bertaraf edecekleri bir süreç yaşanacak ve olumlu sonuçlar doğuracaktır.

İş ve kariyer hayatınızda kendinize olan güveniniz yükseliyor, tek dikkatli olmanız konu ise bir anda yüklü bir döviz alıp satmaktan uzak durmaya özen gösterin.

Sağlık konusunda ise eklem ve kemik rahatsızlığı yaşayabilirsiniz ihmalkar olmayınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Kova;

Bu hafta Venüs gezegeninin burcunuza geçişi ile başlıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde özgürlük seviyenizde artış gözlemleyebilirsiniz. Mesafeli olmak ve daha çok bireysel vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

İkili ilişkilerinizde iletişiminize olgunluk katarak sizleri yara aldığınız konuda iyileştirecektir. Hafta içerisinde burcunuzda Satürn ve Venüs gezegeni arasında kavuşum açısı kesinleşecektir.

Aşk hayatınızda bir kısıtlanma hissedebilir, kişiliğinizi tam olarak yansıtamayarak sıkışmışlık hissi ile içsel doluluk yaşayabilirsiniz. Ancak muhteşem bir aşk hayatı haftasındasınız. İlişki yaşayanlar yıldırım nikahı kıyabilir.

İş hayatı ve maddi konularda ise başarınıza başarı katacağınız, büyük bir yükseliş söz konusu.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 1 ŞUBAT - 7 ŞUBAT 2021

Sevgili Balık;

Bu hafta birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız ile fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Ancak bunu duygusallaşıp ön yargıya çevirmemeye dikkat ediniz.

Parasal konularda yükselişe geçeceğiniz bir dönemdesiniz, borçlarınız var ise bunlardan kurtulacağınız birikim yapacağınız bir sürece giriyorsunuz

Sevdiklerinize karşı ihmalkar olmaktan kaçının. Aksi halde işkolikliğiniz ve ihmalkarlığınız ilişkinizi zedeleyebilir. Evi evde, işi işte yaşamaya özen gösterirseniz hayatınızda dengeyi sağlamış olacaksınız.

İşkolikliğiniz her zaman size başarıyı ve yükselişi getiriyor. Ancak bu çalışma yaşamı size sağlık sorunu olarak geri dönüş yapacak. Sağlık konusunda zihinsel ve bedensel dinlenmenize özen göstermeye özen göstermeniz sizin yararınıza olacaktır.