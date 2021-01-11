Haftalık burç yorumu 11 Ocak - 17 Ocak 2021 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 11 Ocak - 17 Ocak 2021 haftasında sizi bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Nuray Sayarı 11 Ocak - 17 Ocak 2021 haftalık burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMU 11 OCAK - 17 OCAK 2021

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Koç;

Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu uzaklardan alacağınız haberlerle sevinmenize etki eden bir çok konuya ve duruma dahil olabilirsiniz.

Uzun süredir işsiz bir koç burcuysanız ve bir iş haberi beliyorsanız bu haber size gelebilir. Yatırım yapmak için platonik etki veren bu yeni ay size diyor ki, yatırımlarınızı bir 15 gün erteleyin ama bir iş teklifi aldığınızda kabul etmekten çekinmeyin.

Özel hayatınıza bu hafta dikkat etmeniz gerekecek. Hafta sonu itibari ile özellikle tartışma oluşturabilecek davranışlarından uzak durun. Stresten kaçının.

Kalbi boş olanlar, düşünceleriniz daha güçlü aydınlık bir şekilde yeni tanışacağınız kişilere ifade etmekte güçlük çekmeyeceksiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Boğa;

Bu hafta başında parasal konular, ikili ilişkilerinizde düzene oturtmak için üzerinde uzun süredir mücadele ettiğiniz konularda arzu ettiğiniz seviyeye geleceksiniz.

Maddi konularda mümkün olduğunca planlı olmaya özen gösterin ve harcamalarınıza dikkat edin.

Alacağınız haberler yüzünden ani tepkiler göstermemelisiniz. İş yerinizde bazı çalışma arkadaşlarınızın hayatlarıyla alakalı duyacaklarınıza dehşet geçirebilirsiniz ama lütfen kendinizi frenleyin ve kimsenin işine karışmayın. Huzurunuz yerindeyken bunun bozulmamasına dikkat edin.

Aşk hayatınızda bu hafta özellikle kalbi boş olanlar öyle kişilerle tanışacaklar ki uzun yıllardır tanıyormuş hissiyle muazzam bir aşka yelken açacaklar.

Evli olan ve ilişkisi olanlar Perşembe günü eşlerine karşı, genel olarak yaşadıkları gerginliklerden dolayı sert bir tavır takınabilirler. Ancak bu durum sizi ilerde olumsuz etkileyebilir.

İş ve kariyerde ise bazı angarya, yük olan işler gündemin konusu olabilir.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili İkizler;

İş hayatınızda planlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir haftadasınız.

Aşk hayatınızda partnerinize kendinizi farklı göstermeye çalışmayın.

Evli bir ikizler burcuysanız ve çocuk sahibiyseniz, onlara karşı bu hafta aşırı sabırlı olmalısınız. Onlara sorumsuzsun enerjisini yüklemeyin, sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğini hatırlatın.

Özel hayatınızda uzun zamandır yalnız olan bir ikizler burcuysanız Cuma günü birileriyle tanışabilirsiniz. Ancak tamamen karşı tarafı çözmeden hızlı bir ilişkiye başlamayın. Aceleci olmadığınız takdirde uzun soluklu ilişkiler yaşayabilirsiniz.

İş ve kariyerde Perşembe günü döviz, borsa ile ilgili yatırımlarınız varsa dikkatli olmanızda fayda var. Paranızı neye yatırıyorsanız çok dikkatli olun.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Yengeç;

Düşüncelerinizin pozitif olduğu bir dönemdesiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstereceksiniz.

Haftaya giderleri yapılandırarak başlanabilir. İkili ilişkiler bu haftanın ağırlıklı gündemi olacak. İlişkilerde manipülasyon ihtimali fazla olacağından dikkatli olmakta fayda var.

Sosyal çevreyle ilişkilerde de mevcut sorunları aşacak gelişmeler yaşanabilir.

Aşk hayatınızda evliliğinde bir problemin varsa bu sorunu partnerinle çözmeye çalışın ve kimseye evinizdeki sorunu anlatmayın.

Ani çıkışlar yapmak mesleki beklenmedik kopuşları ortaya çıkarabilir. Kazalara ve sakarlıklara karşı temkinli olun.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Aslan;

Bu hafta başından itibaren iş hayatınızda birlikte çalıştığınız insanlarla geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.

Kırgınlıkların bittiği bir hafta da olacaksınız.

Aile içi bazı gerginliklere açık olabilirsiniz. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri alıngan olmamaya gergin tavırlar sergilememeye özen gösterin. Affedici olun.

Bu hafta aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir ama bunları asla büyütmeyeceksiniz hatta hayatınızdan dersler çıkmanız gerektiğinin farkındalığını yaşadığınız bir döneme gireceksiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Başak:

Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda eski konular kapanıyor, geçmiş kesilip atılıyor ve yeni bir sayfa başlama zamanı geliyor.

Bu dönemde doğru olmayan bir aşk ilişkisi hayatınızda kalmayabilir. Sağlıklı ilişkilerde tutkular ve duygular güçlenebilir.

Finansal konular, cinsel konular ilişkilerde daha belirleyici hale gelebilir. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle iş değişikliği, istifa, yeni iş başvuruları gibi konular gündeme gelebilir.

Bazı iş arkadaşlıklarınızda dengeyi korumanız, aşırı yakınlık ve aşırı gerilim gibi iki ayrı uçta olmamaya çalışmanız daha doğru olacaktır. Politikliği, kontrollülüğü koruma zamanı. Alternatif işler, bir hobinin işe dönmesi, bir eğitime başlama veya bitirme gündeme gelebilir.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Terazi;

Bu hafta hem sizin için beklentiler hem de sizden beklentileri olan kişiler adına verdiğiniz sözlerin arkasında durmaya özen gösterin ve birileri sizden bir şey talep ettiğinde asla kimseye boş vaatler ve sözler vermeyin.

Özellikle iletişim ve ikili ilişkiler konusunda zorluk yaşamak istemiyorsanız, gerçekçi olun, kendinizi başka türlü bir enerjide göstermeye çalışmayın.

Kendi başınıza kalıp ruhunuzu temizlemek durumda hissettiğiniz bir dönemdesiniz.

Borç alma-verme durumları sizi zora sokabilir. Yanlış cinsel birliktelikler memnuniyetsizlik, mutsuzluk gibi ruh hallerine götürebilir. Korunma ve bulaşıcı hastalıklar konularına ise dikkat etmelisiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Akrep;

Bu hafta maddi konularda, kazançlarla alakalı hırsı tavır ve davranışlarda bulunursanız ciddi zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Aile ve yakın akrabalarınızla iletişim ve ilişkilerinizde soğukluklar olabilir. Bazı ilişkilerde bugüne dek olan tavırlarınıza tamamen zıt hareket edebilirsiniz.

Yeni ay ile etrafınız tarafından cesur olarak görünmenizi sağlayan riskler alabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle ani bir ev değişikliği, taşınma konusu gündeme gelebilir.

Haftanın 3. 4. gününde yeni kişilerle tanışabilir yeni aşklara adım atabilirsiniz.

Ev arkadaşınızı değiştirme, sevgilinizle hayatı paylaşmaya başlama, ilişkilerde bir tamam veya devam durumunun oluşması gündemde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Yay;

Bu hafta kendinizi her zamankinden daha girişken, daha cesur hissedebilir hatta bu sabah bu enerjiyle de uyanmış olabilirsiniz. Aklınıza koyduğunuz konular da hiç korkmadan harekete geçireceksiniz.

Hafta ortası biraz sizi yormuş, yıpratmış iş arkadaşlarınızın kıskançlıklarıyla yüzleşeceksiniz.

Bu tarih ve civarında finansal alanda güçlenme, önemli bir maddi kazanç veya birikim elde etme, daha çok kazanma adına riskler alma gibi konular gündeme gelebilir.

Şans oyunları gibi riskli alanlarda maddi kayıplar yaşanabilir. Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle çalışma hayatınızda önemli kararlar alıyor, önemli görüşmeler yapıyor olacaksınız. İş arayanlar için oldukça destekleyici bir zaman dilimi.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Oğlak;

Bu hafta Çarşamba günü Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu ise iç dünyanızda, dış görüntünüzde, tavırlarınızda köklü değişimleri getirecek.

Kendinizle bir iç yüzleşme yaşayabilir, hayatınızda aksayan alanlar üzerine kafa yorabilir, gelişmeniz gereken yanlarınızı fark edebilirsiniz.

Estetik değişimler gündeminizde olabilir. Sağlıkla ilgili bir destek, alınan bir tedavi süregelen rahatsızlıktan kökten kurtulmanızı sağlayabilir.

Kariyerinizde beklenmedik güzel haberler alacaksınız. Terfi edebilir, zam alabilirsiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Kova;

Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sizler için sorumluluklarınızın üzerinde durmanız gerektiği konusunda uyarılar yapmakta. Bugünün işini yarına bırakmayın.

Haftanın ikinci yarısında Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşamınızda sarsılmaz gördüğünüz alanlar yıkılıp yeni bir düzen inşa edilebilir. Kendi sınırlarınızı aşabilir, daha önce gösteremediğiniz cesareti gösterebilirsiniz.

Sorunlu bir ilişki, evlilik bugünlerde sizin için daha katlanılmaz gelebilir. Abartılı bir bireysellik içinde olabilirsiniz, dikkatli olmalısınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 11 OCAK - 17 OCAK 2021

Sevgili Balık;

Bu hafta kendinizi daha yaratıcı hissetmeye çalışın. enerjiniz yükseltmek için spor yapın, size keyif ve güven veren kişilerle birlikte olmaya özen gösterin yoksa kendinizi dipte hissedebilirsiniz.

Özellikle evli bir balık burcuysanız uzun süredir partnerinizin hayatında sizin dışınızda başka biri mi var şüphesi içindeyseniz., şüphelerinizin boşa olmadığını göreceksiniz. Kandırıldığınızla aldatıldığınızla yüzleşeceksiniz.

Hafta boyunca gündeminizdeki konuları varsayımlarla değil somut olaylarla ele aldığınızda daha doğru kararlar verebilirsiniz. Önemli imza ve anlaşmaları haftanın ilk iki gününde yapmalı veya bir sonraki haftaya ertelemelisiniz.