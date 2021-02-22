Haftalık burç yorumu 22 Şubat - 1 Mart 2021 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 22 Şubat - 1 Mart haftasında sizi bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Nuray Sayarı 22 Şubat - 1 Mart 2021 haftalık burç yorumları haberimizde...

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Koç;

Boğa burcu bu hafta sağlığına özen göstermeli. Migren, kronik rahatsızlık veya gözlerle ilgili rahatsızlıkları varsa bunlardan şikayetçi olabilir fakat ertelememeli ve bir hekime başvurmalıdır. Aynı zamanda boyun ağrılarına da dikkat etmeli, hiçbir sağlık sorununu ihmal etmemelidir.

Aşk hayatında inat etmemelidir. Hem aşk ilişkilerinde hem de aile ilişkilerinde uyumlu olmalı fakat ipleri de ellerinden bırakmamalıdır. Koç burcu hayatının merkezine kendisini koymalıdır.

Aynı zamanda fırsatların içinde olduğunu da bilmelidir ve eğer fırsatlara dikkat ederse başarılı olma ihtimali oldukça yükselecektir. Ancak gelen teklifleri hemen kabul etmemeli, 5 gün beklemelidir. Merkür'ün gerilemesi 5 gün sonra bitmektedir. Bu zamandan sonra daha sağlıklı seçimler yapabilecektir. Gök kubbe koçlara dikkatli olmasını, doğru zamanda doğru yerde olmasını ve teklifleri 5 gün sonraya ertelemesini söylüyor.

Parasal konularda sıkıntı yaşayan koçlar bu hafta sonu rahatlayabilir. Bir koç vazgeçmemeli, ertelememeli ve üşenmemelidir.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Boğa;

Boğa bu haftanın en mutlu burçlarından birisidir. Boğa, iş hayatına ve cinsel hayatına belirsizliklerle devam edemez. Haftanın en mutlu burcu olan boğanın bu hafta aşk hayatının netlik kazanacağı bekleniyor.

Gök kubbenin boğa burcuna önerileri arasında yediklerine dikkat etmek ve mutfakta daha az zaman geçirmesi bulunuyor.

Boğa burcu bu dönemlerde insanların gerçek yüzünü gördüyse moralini bozmamalı, mutlu olmalı. Artık 'Hayatım, ilişkilerim nasıl olmalı?' diye düşünmeye başladı.

Bekar bir boğa hayatına onu mutlu etmeyecek birini almamalı. Merkül'ün 5 gün sonra gerilemesi bitiyor. O zaman (bu hafta sonu) hayatının aşkıyla tanışma ihtimali var. Birçok boğa 2021'de evlenebilir.

Evli boğalar tutkuyu yoğun yaşamaya ihtiyacı olduğu dönemdeler. Hayatlarında eşleri tarafından ihmal edilmiş olabilirler. Yapılmayan bir 14 Şubat günü olabilir fakat üzülmesinler. Gelmeyen hediyeler bu hafta sonu büyük bir sürprize dönüşebilir.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili İkizler;

Hedeflerine ulaşmak için çabalamak gerektiğini farkına varan ikizler burcu faydalı konularda yeni tecrübeler yaşayacak bu hafta. Sonuç odaklı çalışmak işlerine büyük verim katacaktır ve emeklerinin karşılığını maddi-manevi alacaklardır.

İkizlerin ilişkileri bu hafta güçlenecek ve belirleyici bir tutum içerisinde olacaklar. Onları daha önce kırmış, üzmüş insanlardan şok edici özür dilekleri alacaklar.

Kendi işini yapıyorsa bir ikizler, girişimlerden korkmamalı. Ancak çok şüpheci ise adım da atmamalı.

Eller, parmaklar, omuzlar ile ilgili sağlık sorunları varsa bunlara dikkat etmeli, özellikle bu dönem ihmal etmemelidir.

İlişkisi olmayan ikizler için aşk kapıda görünüyor. Aile ilişkileri kötü ise 4 gün içerisinde her şey yoluna girecek. İkizler kalbini mutlu tutmalı...

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Yengeç;

Maddi olarak kazançlı bir haftaya giriyor yengeç burcu. İlişki bağlarını güçlendirmek isteyecek. Sağlık için dinlenmeli.

Yükselen yengeçler güneç yengeçler ay burcu yengeç olanlar bu hafta bazı arkadaşlarınız sohbetleriyle sizi geçmişe sürüklemek isteyebilir. Eğer ki geçmişiniz hakkında artık bir probleminiz yoksa, geçmişinizle yüzleşmiş ve barışmışsanız kimsenin sizi sürüklemesine izin vermeyin. Merkür iletişim, araştırmanın gezegeni, geçmişi gündem konusuna getirirse, bu durum iş hayatına ve aşkına yansır. Kişiyi negatifleştirir. Bu sebeple oldukça dikkatli olmalısınız. Hiç kimsenin sizi olumsuz bir insan yapmasına izin vermemelisiniz.

İşte uzun süredir maddi sıkıntılarla mücadele ettiniz ama bu haftanın 2. ve 4. gününde ayağınıza parasal ve iş anlamında güzel fırsatlar gelecek. Bu haftanın şanlı burçlarından olan yengecin özgüveni yükselecek ve geleceklerine daha çok güven duyacak. Hüzünlülerden arınmak için zorlu süreçleri geride bırakacak.

Yengeç kararsız bir burçtur. Ancak kararı verene kadar. Bu hafta üzücü olaylardan kurtulacaksınız.

Maddi konularda tüm hafta karlı bir durumda olacaklar. Ancak sizden yardım isteyenleri araştırmadan yardımcı olmayın. Gerçekleri yalnızca kalbinle görürsün, iç sesini dinle.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Aslan;

Aslan, İşleri yoğunluğu nedeniyle aşkı ihmal ediyor. Öncelikle ihmalci olmamalı çünkü artık aşkta ego savaşları sona eriyor. Zorlukların çözümünü eşinle, sevgilinle konuşarak bulacaksın. Romantik bir hafta seni beklemekte. Hatta sürpriz bir bebek haberi gündeme gelebilir. Ancak eğer bebek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız..

Bekar ve umutsuzca aşkı arayanlar ise bir sürprizle karşılaşabilir. Birdenbire aşk oluşabilir.

Güneş, aş, yükselen aslanlar bu haftaya başlarken hayata sıfırdan başlama duygusuyla güne başlamış olabilirler. Bu hafta kendini eğitim gibi konularda aslan burcunu başarı bekliyor üstelik özel bir mücadeleye gerek olmaksızın. Şubat ayı olumsuzluklar, belirsizlikler çözülecek. Aslanlar zorluklar kalıcı olmasına izin vermeyecek, sıfırlanacak.

Sağlık açısından eğer gastrit, reflü gibi sorunlarınız varsa dikkat etmeli ve hekime gitmelisiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Başak:

Başak bu hafta kariyerinde istediği gibi ilerleyebilecek ancak

Başak, aşk hayatında daha net olmalı ve sağlığına üzen göstermeli. Fazla detaycı olmamalı, geçmişe takılmamalı.

İçsel yolculuğunuz sizi yanıltmayacağını göreceksiniz. Planlı olduğunuz taktirde işleriniz yoluna girecek. Siz kendinizi övmeyin başkaları sizi övsün. Uzun ilişkiniz varsa ve huzursuzsan partnerin açısından, korkma. Bu hafta nikah, düğün hakkında partnerinle konuşabileceğin bir dönemdesin, evlilik teklifi alabilirsin.

İş hayatında hakkın olanı elde etmek konusunda mücadelenin karşılığını elde ettiğin için verimin yükselecek. Uzun süredir maddi sorunun varsa haftanın son 3 günü yeni iş haberi gelebilir. Bu hafta sonu işsiz başakların ise fırsat elde edeceği bir hafta sonu olacak.

Soğuk algınlığına karşı direncinizi yükseltin.' Mutlu olmaya izin verin'

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Terazi;

Anne baba olanlar çocuklarına tutumlarıyla ilgili eleştirileri çevrelerindeki insanlar tarafından alabilirler. Ama insanların dediklerini umursamamalılar. Çevrenizdeki bazı insanlar sizin enerjinizi emerek besleniyor.

Terazinin bu hafta çok dedikoduları yapılacak. Ancak şubattan sonrası huzurlu bir dönem gibi görünüyor. Hüzünlü ve ihmalci olmayın.

İş hayatlarında para konusunda sürpriz gelişmeler yaşayıp muazzam derecede ilerleyebilirsiniz.

Sağlığınıza dikkat edip üzüntü panik korkudan uzak durun. Vazgeçmeyin, istikrarlı olun.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Akrep;

Öncelikle stres duygusundan kurtulmalısınız. İş hayatınızda önemli kararlara imza atacaksınız. Emek verdiğiniz işler hakkında anlaşma yapacaksınız.

Aşk konusunda ihmalci olmamalısınız. Sahip olduklarınızı fark edeceğiniz bir haftadasınız. Düşüncelerin planların üzerinde daha titiz olacaksınız.

Hafta içerisinde sakin olun. Huzursuzluk yaşadığınız anlarda gelecek kaygısından korkmayın. Fakat hukuki işi olanlar akrepler özellikler avukatlarına ait işleri takip etsinler. İhmalci olmaları kayıpla sonuçlanabilir.

Kalbi boş olanlar bir hafta daha sabırlı olsun. Yanlış insanlara hayatlarında yer vermesin. 'Hayat beni her konuda destekliyor' cümlesini benimsemelisin.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Yay;

Bu hafta aşk hayatıyla ilgili yayları endişelendirecek konular olabilir. Aldatıldıklarını duyabilirler. Evlilerse yaylar uzun süredir güven sorununuz varsa bu hafta her şey ortaya çıkacak.

Yıkılmak istemiyorsanız bütün olumsuzluklarını hayatınızdan çıkarın. Yoksa üç ay boyunca hayal kırıklığını yaşayacaksınız. Gezegenler sana bu hafta ektiğini biçeceğini söylüyor. Bu yüzden sana haksızlık yapan birine elveda demelisin.

İşte hayatında zorlanabilirsin ancak bu zorluk bir kıtlık değil. Sakin olmalısın.

Yay burcu planlı ve hedefe yürüyen kişiliğe sahiptir. Özgür ruhlu bu burcun hayatına kolay kolay girmek kolay değildir. Yay kadını eğlenerek aşk yaşamak ister yay erkeği kalbi çarpsın ister.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Oğlak;

İş hayatında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu alanda her alanda mücadelelerin boşuna olmadığını fark edin. Her şeyin karşılığını alacağınız hakkında şüpheniz olmasın. İş hayatınızla ilgili eğitime adım atmak isteyebilirsiniz. Eğitim hayatı istediğiniz gibi giderse karşınıza muazzam imkanlar çıkacaktır.

Aşk hayatınızda uyumlu olmalısınız. Eğer evliyseniz sorunların altını çizip ortadan kaldırmayı tercih edeceksiniz. Yalnız olan oğlaklar için hafta sonu aşk kapıyı çalabilir. Gökyüzü çözmeden anlamadan aşık olmaman gerektiğini söylüyor. Birini tanıman için zaman lazım, aceleci olma.

Ticaret hayatı olan oğlaklar olumlu bir döneme giriş yapacak. Kariyer yapanların ise önümüzdeki bir haftada kendine güveni yükselecek. Yatırım yapmak isteyen oğlaklar uzun vadede parasını altına yatırabilir ve beşe katlayabilir.

'Hayatını hayal etmek ile istediğin hale getirebilirsin.!'

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Kova;

Tüm yüklerinden kurtul. Satürn kendi evinde Uranüs'le ayın 17'sinde bir kare açı yapıyor ve size uyarı veriyor.

'Fazla ilgin partneri yorabilir.' Kova kadınları özellikle sağlıklı ilişki yaşamalıdır. Partnerini sevgiye boğmamalıdır. Özgürleşmeli ve yaşamda genel olarak yol almalıdır. Yalnız kovaların aşk hayatın hareketlenecek.

Geleceğin hakkında büyük sorumluluklar alabilirsin. İnsanların desteğini görmek size mutluluk verebilir. Vaktiyle yaptığın iyiliklerin sana güzel bir dönüşü olacak. Borçlar, iş değiştirmek, yeni iş gibi konularda şanslı olacaksın. İşlerde, aldığın sorumluluklarla tüm dikkatlerin üstünde olması durumu söz konusu olabilir. Maddi durumlara dikkat etmelisin

Sağlık konusunda sindirim ve beslenme alışkanlığına dikkat et. Kovalar iştahını kontrol altına almalı. Soğuk algınlığına karşı dikkatli ol. 'Seni mutlu eden şeyi daha çok yap'

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 22 Şubat - 1 Mart 2021

Sevgili Balık;

Sağlığım için yaşam enerji düşürme. Aşk hayatın bu hafta sakin huzurlu olacak.

Gündelik hayatın dengesi için uğraşabilirsin.

Bu hafta gökyüzü enerjileri seni harekete geçirecek. Uzun zamandır işlerinle ilgili yaşadığın sorun ortadan kalkacak. Başarı kararlılıkla birlikte gelecek. Tecrübelerinden yararlanarak zorlukları lehine çevirmenin bir yolunu bulacaksın.

Perşembe gününden itibaren kaygılar seni yorabilir. Ancak kaygılarını kimseyle paylaşma. Unutma ki, iki kişinin bildiği sır değildir.

Yarım kalmış planların varsa bu hafta bunları tamamlayacaksın. Kariyer hayatındaki düşüncelerde fark edilmek istediğin konularda olumlu yönde fark edilebilir, terfi alabilir ve kazançları yükseltebilirsin.

Baskın kişilerle ilişkilerinde sana neyi göstermeye çalıştıklarını fark etmeye, onların gözünden kendini görmeye çalışman sana kendinle ilgili farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. 'Her konuda dingin ol başkasının gözünden gör kendini'