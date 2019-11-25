Haftalık burç yorumu 25 Kasım- 1 Aralık 2019 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 25 Kasım- 1 Aralık haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor.Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 25 Kasım- 1 Aralık burç yorumları haberimizde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 KASIM- 1 ARALIK 2019

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde kariyer anlamında destekleyici etkiler söz konusu olabilecektir.

İşinizi daha çok sevmeniz veya işinizden keyif almanızı sağlayacak durumlar oluşabilir, üstlerinizden övgüler veya destekler alabilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız bu dönemde arkadaşlarınızın veya partnerinizin desteği ile iş bulabilme potansiyeliniz yüksek olacaktır.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 9. evinizde gerçekleşiyor; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar size keyif verecek seyahatler dönemi başlamış olacak.

Eğer yalnız bir Boğa iseniz yolculuklarınızda karşılaşabileceğiniz kişiler ile flörtöz etkileşimler söz konusu olabilir. Size keyif verecek, iyi gelecek bir eğitimi de araştırabilirsiniz. Veya partnerinizle birlikte minik bir tatil planı da organize edebilirsiniz.

Yurt dışı, yabancıları bağlayan konulardaki işleriniz ise su gibi sorunsuz bir şekilde hallolabilecek. Ya da sizden mesafe olarak uzakta biri ile duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır.

Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Yeni Ay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle para ile ilgili konularda sizi sevindirecek güzel gelişmeler olmasını bekleyebilirsiniz, rahatlıkla borç bulabilir, maddi anlamda destek aradığınız noktalarda rahatça yardım bulabilirsiniz.

Eğer ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var ise kazançların artacağı birkaç haftaya giriyorsunuz. Yalnız iş ve sağlık anlamında zorlu ve kritik bir hafta olacağa benzemekte. Sağlık konusunda özellikle, şeker, insülin sorunları veya dişlerinize, cildinize dikkat etmenizde yarar var. İlişkilerde tutku ve ihtiras dönemi olacak sizler için ama ölçülü bir şekilde, taşkınlar yapmayarak.

Eğer bir ilişkiniz var ise ilişkiniz için her şeyi göze alacak davranışlarda bulunabilirsiniz. Eğer yalnızsanız veya ilişki insanı değilseniz bu süreçte cinsel konularda gerekli tedbirleri almanızda yarar var. Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Eğer evli iseniz evliliğinizi bir bebekle süsleyebilirsiniz. Yeni Ay biraz aslında size partnerinize karşı sabırlı olma testi sunacak önünüze.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için daha çok para harcayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız Venüs, ilişkilerde yaraların sarılması konusunda destek olabilecektir. Yalnız olmanız biraz zordur, güzel bir ilişkinin başlangıcının adımları atılabilir, bazılarınız evlenme teklifi alabilir, söz-nişan gibi durumlar söz konusu olabilir. Aşk meşk konularında başkalarına bu süreçte arabulucuk edebilir, bol bol çöpçatanlık yapabilirsiniz.

Özel hayatınızda ise rekabet duygunuz tetiklenebilir, varsa partneriniz onu bu dönem daha çok kıskanabilirsiniz. Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz.

Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Yeni Ay sayesinde bırakabilirsiniz. Diyete veya spora başlamak için uygun koşul ve fırsatlarla karşılaşabileceksiniz. Tam da bu Yeni Ay etkisi ile profesyonel bir destek ile pilates ya da yoga gibi etkinliklere katılabilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız dönemlik kısa süreli de olsa bir iş bulabilirsiniz. Ya da iş yerinizde şimdiden sene sonu için tatil izni almak için çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizi halledebilmek için yeni çalışanlar, yeni yardımcılarla görüşebilirsiniz.

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. İşleriniz hızla açılmaya, işinizi daha çok severek yapabileceğiniz koşullar oluşmaya başlıyor. Yeni iş projeleri de aynı şekilde gündeme gelebilir. Bu dönemde iş yerinizde, çalıştığınız yerde denge ve uyumu yaratacak olan sizsiniz. Yine kişisel bakım, sağlık, sağlıklı yaşamaya ilişkin girişimleriniz olabilir.

Mesela beslenme düzeninizi değiştirebilir, diyetisyenden destek alabilir, spora başlayabilirsiniz. Bu dönemde yine bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz mesela. Gündelik yaşamınızı keyifli hale getirecek detaylar ekleyebilirsiniz. Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay 5. evinizde gerçekleşiyor. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır.

Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler de devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

Yeni Ay döneminde evren size yeni bir aşkın ipuçlarını sürekli önünüze düşürecektir, bu arkadaşlarınız kanalı ile olabilir ya da iş arkadaşlarınız vasıtası ile de olabilir ama her şekilde bunun işaretlerini haberlerini alıyor olacaksınız. Yine eğer çok çalıştığınız ve de çok yorulduğunuz bir dönemden geçiyorsanız bir seyahat hiçte fena olmaz, belki de bu seyahat yurt dışında bir yere olabilir.

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Sizlerin aşk dönemi başladı, yalnızsanız eğer size hem keyif verecek hem de romantik bir ilişki ile her an karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni hobiler edinebilir, yaşamın keyif verici yanları ile daha çok haşır neşir olabilirsiniz. Bu süreçte hayattan ölçüyü çok da fazla kaçırmadan daha çok keyif alacağınız, daha çok neşeleneceğiniz, daha çok güleceğiniz bir süreç olacak.

İpin ucunu kaçırmamaya özen gösterin, hele ki özel hayatınızda. Herkesin peşinden koşan garip bir çapkına dönüşmeyin. Bu dönem çocuk sahibi olmak için de uygundur. Veya varsa çocuğunuzun hayatına ilişkin sizi sevindirecek gelişmeler de söz konusu olabilir. Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu yeni ayın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu Yeni Ay zamanı uzun süredir beklediğiniz ve hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Yeni Ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ya da evinizi güzelleştirmek için kolları sıvayabilirsiniz, evinize mevsimine uygun çiçekler ve bitkiler alabilir, yabancı kaynaklarda gördüğünüz yeni bir objeyi satın alabilir, evinizin pencere ve kapılarını yaptırabilir, onarabilirsiniz.

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar evinizi, yuvanızı güzelleştirmek adına adımlar atabilir, aile içinde küslükleri sona erdirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Yaşadığınız alanı daha da güzel hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yine bu süreç ev almak, ev değiştirmek, ev kiralamak, araba almak veya arabanızı değiştirmek için de koşullar çok uygun olacaktır.

Bu hafta 4. Derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay sizlerin 3. evinde gerçekleşiyor. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz.

Bu Yeni Ay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimler de olabilir. Yine bu Yeni Ay zamanı e-ticaret sitesi açmak, İnternet üzerinden bir takım ticari girişimlerde bulunmak için de oldukça uygundur.

Eğer bir seyahate çıkacak olursanız bu kuvvetle muhtemel yurt dışı seyahati olabilir ya da uzun vadede ki seyahat planlarınız için en azından bu Yeni Ay dönemi pasaport ve vize işlemlerinizi halledebilirsiniz.

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar yeni iletişim projeleri, seyahatler söz konusu sizler için. Yakın çevreniz ile sorunlarınız var ise bu hafta itibari ile çözüme kavuşturabilirsiniz. Gayet keyifli seyahatler organize edebilirsiniz.

Bu süreçte kendinizi çok güzel ifade edebilecek, iletişim içinde olduğunuz kimseler, hitap edeceğiniz kişiler sizin kelimeleri kullanışınıza, iletişim şeklinize hayran kalabilirler. Sorunları daha çok tatlı dille çözebileceksiniz bu dönem içinde. Yine kadınlarla ilgili, kadınları ilgilendiren ürünlerin ticareti işine girmek için de uygundur. Veya moda, yemek, sanat gibi konularda web sitesi açmak, blog açmak için de keza uygun bir süreçtir. Eğer yalnızsanız mesafe olarak size yakın biri ile flört edebilirsiniz.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Yeni Ay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz.

Yeni Ay zamanı patronunuzla zam konusunu konuşmak, yeni yıla tam da hak ettiğiniz şekilde bir parayla girmek için koşulları zorlamak adına uygun bir zaman olduğuna işaret etmekte. Para konusunda biraz manipüle edilebilir, kandırılabilirsiniz ama bu oyunlara siz gelmeyin ve kafanızdaki ücret ne ise bu konuda dirençli olun. Eğer serbest meslek sahibi iseniz, kendi işinizi yapıyorsanız veya ticaretle ilgileniyor, ürün satıyorsanız artık sizin de zam yapma zamanınız gelmiş demektir. Parasal konularda hiç çekinmeyin, aklınız da karışmasın. Yine yayıncılık, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam gibi konulardan para kazanabilirsiniz.

YAY BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar maddi anlamda bereketli ve kazançlarınızın artabileceği bir süreç olacak. Terfi ile birlikte maaş artışı söz konusu olabilir, alım-satımlardan gelirinizi arttırabilirsiniz. Her halükarda geliriniz olumlu bir şekilde artmaya başlıyor.

Tabi bu geçiş özellikle giysi alışverişlerinin de en çok yapıldığı dönem, güzelleşmek, kendinizi iyi hissetmek adına da sıkça alışverişler yapabilirsiniz. Yükte hafif pahada ağır şeyleri alabilirsiniz bu süreçte daha çok. Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte, hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir.

Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Yeni Ay ile birlikte hayatınıza yeni bir sayfa açabilirsiniz, özellikle sağlığınızla ilgili konularda. Sigara, alkol gibi bağımlı olduğunuz bir konu ile ilişkili profesyonel bir destek yardımı ile kurtulabilirsiniz.

Tabii bu yeni sayfa sadece sağlığınız olmak zorunda değil, sizi kısıtlayan, zorlayan herhangi bir koşuldan da kurtulmak için destekleyici olacaktır. Finansal bir krizi çözebilmek için hatırı sayılır kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Yeni ürün ortaya koymak, yeni bir projeye başlamak, yeni bir iş girişiminde bulunmak, şirket açmak, büyümesini istediğiniz herhangi bir durum için başlangıçlar yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar aşk-meşk konularında şanslısınız, sizi sevebilecek kişileri yaşamınıza çekebileceksiniz. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar güzelleşmek için adımlar atabilir, estetik yaptırabilir, saçınıza başınıza yeni farklı şekiller verebilir, biraz daha imajınızla ilgilenebilirsiniz. Bu dönem hayata biraz daha sevgi penceresi ile bakabilecek, yaşamdaki olumsuzluklar gözünüze çok daha az batabilecektir.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 12. evinizde gerçekleşiyor. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Yeni Ay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir.

Bu Yeni Ay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz.

Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni Ay etkisi ile, bilinçaltı çalışmaları yapmak, terapilere gitmek, bilinçaltınızda ki korkuları temizlemek, yüzleşmek için de gökyüzü destekleyici olacaktır. Kendinizi biraz daha geri plana çekebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem yeni dünyevi girişimler için pek uygun olmamakla beraber, ruhsal gelişiminize katkı sağlayacak her türlü eylem için çok uygundur.

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs, Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar ilişikiniz var ise eğer, problemli ve sıkıntlı bir süreç olabilir. Maddi anlamda pek de risk alınabilecek bir süreç değildir. Gerçekçi ilişkilere çekilemeyebilirsiniz, ilişkileriniz daha çok platonik düzeyde kalabilir. Karşılık bulmakta zorlanabilirsiniz.

Eğer ilişkiniz var ise de gereksiz kıskançlık tripleri ve kaprisler yüzünden sekteye uğrayabilir, kendinizi yalnız, sevgisiz hissedebilir, sevgi size yetmeyebilir açıkçası. İlişkilerinizi daha gizli yaşama potansiyeliniz yüksek olabilecektir. Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır.

Yeni Ay zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınızda size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

Yine bu Yeni Ay etkisi ile değişik, farklı ve sıra dışı kişilerle bir araya gelebilir, yardım projelerinde aktif görevler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay’ın bir diğer olası etkisi ise hukuksal konularda alacağınız bir destek olacağına işaret etmekte. Yeni bir dava açabilirsiniz mesela ya da hukuksal anlamda acil bir desteğe ihtiyacınız olduğu anda ücretsiz bir destek bulabilirsiniz. Yeni Ay zamanı davet edileceğiniz her türlü kalabalık, grup etkinliğine katılmaya çalışın, aşk böyle bir yerlerde karşınıza çıkabilir.

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM 25 KASIM- 1 ARALIK NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar arkadaşlarınızdan güzel destekler görmeye başlayabilecek, daha çok sosyalleşebileceksiniz. Bu dönem parti, konser gibi kalabalık tüm organizasyon davetlerini kabul etmenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer yalnızsanız aşk orada bir yerde olabilir. Yeni tanışacağınız kimseler sizlere çokça fayda sağlayabilecektir. Bu süreçte aranan isim olabileceksiniz.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. İş hayatı ve iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar veya işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz.

İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Eğer terfi gibi bir beklentiniz varsa bu konuşmak için bundan daha iyi bir zaman bulamazsınız. Eğer iş arayışı içinde iseniz çok uluslu bir firmada ya da yabancı yatırımcıların içinde olduğu bir şirkette işe başlayabilirsiniz.

Ya da iş kurmak gibi bir niyetiniz varsa yine bu Yeni Ay zamanını kullanabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yapacağınız her türlü girişim ve başlangıç hızlı bir şekilde yayılacak ve ilerlemenize yardımcı olacaktır.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.