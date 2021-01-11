Haftalık burç yorumu 25 Ocak - 31 Ocak 2021 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 25 Ocak - 31 Ocak 2021 haftasında sizi bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Nuray Sayarı 25 Ocak - 31 Ocak 2021 haftalık burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMU 25 OCAK - 31 OCAK 2021

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Koç;

Bu hafta koçlar başladıkları işleri sonuçlandıracakları bir haftaya giriş yapacaklar ve maddi olarak rahatlayacaklar.

Bu haftaya başlarken tamamiyle eğitimsel anlamında yoğunlaştığınız, emek harcadığınız konularda güzel geri dönüşler alacaksınız.

Aynı zamanda dolunay koç burçlarının aşk hayatlarında ve sanatsal konularda yaratıcılıklarının ön plana çıkmasına destek olacaklar.

Kalbi boş olan bir koç burcuysanız yeni bir aşka başlamayı düşünüyorsanız 30'ndan önce gerekli adımları atmalısınız.

İş ve kariyer hayatınızda abartılı ilişkiler söz konusu olabilir. Bu durumda çevreniz tarafından yanlış anlaşılmanıza neden olabilir.

Kalbiniz boşsa hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz. İlişkisi olan bir koçsanız anlayış, empati bu hafta sizin mottonuz olmalı.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Boğa;

Haftaya başlarken hayattan alacağınız keyfe odaklanın. Anı yaşayın ve tat almaya çalışın. Ne gelecek ne geçmiş şimdiki anda olmaya özen gösterin.

Geçen Pazar günü itibari ile oluşan gezegen çekişmeleri sosyal ilişkilerinizde kaos yaşamanıza neden olmuş olabilir.

İnsanların sizinle uğramasını kafanıza takmayın.

Birlikteliği olan veya evli olanlar geçinemediğiniz konuların neden kaynaklandığı hakkında biraz düşünürseniz sorunları aşabilirsiniz.

Yalnız olan boğalar, gerçek aşk için zamana ihtiyacınız olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve acele etmeyin.

Sağlık anlamında ise diş sağlığınız konusunda dikkatli olmalısınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili İkizler;

Bu hafta evli iseniz veya süregelen bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızda olan aşkı tazeleyebileceğiniz bir haftadasınız.

Kalbi boş olan ikizler yeni aşklara adım atabilirler. Özellikle ayın 26'sı ve 27'inde yeni ilişkilere başlayabilir hatta geçmişte arkadaş olduğunuz kişilerle aranız elektriklenmeler olabilir.

Evli olanlar ise partneri ile arasındaki tutkuyu, romantizmi, aşkı doruk noktaya taşıyacaklar.

İş hayatınızda ise gergin ortamlardan arınacak, sınırlarınızı kaldıracak ve özgürleşmeye özen göstereceksiniz.

Hedeflerinizi geniş tutmanızda fayda göreceksiniz. Kariyerinizde etkili olabileceğiniz alanlarda çalışırken gösterişe hiç ihtiyaç duymayacaksınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Yengeç;

Bu hafta gerçekleşecek Dolunay ne kadar güçlü olduğunuzu size bir kez daha hatırlatacak.

Kişisel kararlarınızı alırken kimseye danışmak istemeseniz de ailenizin ortak mutluluğunu gözeterek hayatınızı planlamalısınız.

Dolunay sizin için finansal anlamda özgürlük sinyali veriyor. Sosyal, dışa dönük ve enerjik olacağınız bir süreçte olacaksınız.

Kredi, borçlar ve ödemeler gibi finansal konulardaki iletişiminize dikkat etmeli, gereksiz harcamalara dikkat etmelisiniz.

Hayatınızda para konuları ön plana çıkabilir. Kendinizi finansal anlamda güvencede hissetme ihtiyacınızın yükseldiği günlerden geçebilirsiniz. Para kazanma veya harcamaya yönelik ciddi eğilimleriniz olabilir. Ama aynı zamanda para kazanmaya yönelik girişimler de mümkün. Bu süreçte risk alma kapasiteniz yüksek olabileceği için geleceğe yönelik bağlayıcı kararlar almaktan kaçınmakta fayda var.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Aslan;

Bu hafta hangi alanda ruhunuzun şifalanmaya ihtiyacı varsa hemen düşünün ya da kimlerin size haksızlık etmesine bile bile müsaade ettiniz ve affedemediğiniz kişileri affetmeye çalışın.

İlişkilerde daha dikkatli iletişimler içinde olmaya özen gösterin.

Bu hafta sevdiğiniz insanlarla vakit geçirebilir. Geçtiğimiz hafta gerçekleştiremediğiniz planları gerçekleştirebilirsiniz.

Oldukça cesur olacağınız bir haftadasınız.

İşsiz bir aslan burcuysanız daha önce başvurduğunuz işlerden dönüş alabilirsiniz. Yeter ki kendinize duyduğunuz güveni arttırın.

Evli bir aslansanız eşinize verdiğiniz değerin karşılığını alıyor musunuz? Bunlar üzerinde kafa yorun.

Sağlık konusunda ise baş ağrısı sorunu yaşayabilirsiniz. Zihninizi boş bilgilerle doldurmayın.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Başak:

Çalışan bir başak burcuysanız, bu hafta tamamiyle kendinizi enerjisel olarak yükseltmeye özen göstermelisiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu durumu yaşadığınız iş arkadaşlarınıza karşı idareli olmaya, onları olduğu gibi görmeye çalıştığınızda başarınıza başarı katarsınız.

İşsiz bir başak burcuysanız gergin duygularda olmak, karamsar olmak yerine umutlu olmaya çalışmalı ve evrene olumlu mesaj vermelisiniz.

İkili ilişkiler, iletişim, partner, eş, evlilik veya ticari anlaşmalar gündeminizde olabilir. Uzaklarla iletişim, yabancılar veya ticaret gibi konularla ilgilenebilirsiniz. İş çevrenizle olan diyaloglarınızda daha uzlaşmacı olmanızda fayda var.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Terazi;

Bu hafta gerçekleşecek Dolunay ile birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir projede başarıyı yakalama fırsatına sahip olabilirsiniz.

Evli olan teraziler Salı günü itibari ile sosyal çevrenizden ilişkiniz hakkında daha önce şikayetçi olduğunuz konuları tekrar duyabilirsiniz bu durumun size hatırlatılması sizi gerebilir.

Resmi tebrikler ve kutlamalar gündeme gelebilir. Geleneksel olmayan, yaratıcı fikirlerin öne çıkacağı bir süreç olacak.

Yoğun temponuz, özel hayatınızda bir takım gerilimlere neden olabilir veya tam tersi durumlar söz konusu olabilir. Her iki taraf arasında dengenizi bu süreçte iyi sağlamalısınız.

Egonuzu çevrenizdeki insanlar üzerinde gösterirken dikkatli olun.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Akrep;

Bu hafta gerçekleşecek Dolunay ile kariyerinizde göz kamaştırıcı etki uyandıran 2 haftalık bir dönem başlıyor sizler için. Bu süreçte Akrep burçları son 6 aydır çabaladıkları ne varsa karşılığını alabilirler. Bu süreçte kariyerinizle ilgili konular gündemde olacak. Topluluklar önünde kendinizi rahatlıkla ifade edebileceğiniz ve yaptığınız işlerle kendinizi gösterebileceğiniz bir dönemde olacaksınız.

Kariyerinizle ilgili etkin pozisyondaki kişilerle yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Kendinizi yeniden yapılandırmak için harika bir dönemdesiniz. Aynı zamanda şu anki işlerinizde mutlu olup olmadığınızı ve sizi tatmin edip etmediğini de sorgulayabilirsiniz.

Bu dönemde kariyeriniz ve işinizdeki oluşumlar, aile hayatınızda streslere neden olabilir. Anne, babanız arasında çekişmelere şahit olabilirsiniz. İş alanlarınızda birkaç hafta önce başlattığınız işlerin sonuçları da gündeme gelebilir. Egonuzu ve gücünüzü kariyer ve iş alanlarınızda ortaya koyacaksınız.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Yay;

Bu hafta çalışkanlığınız sayesinde maddi planlarınızın, istediğiniz gibi sonuçlanmasına neden olabilir.

Çevrenizdeki kişiler başarınızı kıskanıyor olabilir. Bu durumda yapmanız gereken her şeyinizi anlatmamak ve içinizde yaşamak olacaktır.

Bekar olan yaylar, aşkta macera peşinde koşmayın. Tanıdığınız insan önce size güven vermeli. O güveni ve huzuru hissetmiyorsanız kimseyi hayatınıza almayın.

Evli olan veya süregelen ilişkisi olan yaylar, aşk hayatınızda partnerinizle sevgi, iletişim konusunda çok fazla meraklı olabilirler.

Finansal konularda güzel gelişmeler yaşanacak bir dönemdesiniz. Dolunay ile akrabalar, eğitim, din, felsefe, hukuksal konular ön planda olacak.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Oğlak;

Bu hafta gerçekleşecek Dolunay ile ortak kazançlar, alacaklar, prim, ödemeler, ceza, vergi veya kiralar gibi ek gelirler konusunda sonuçlanmalar yaşanabilir. Para alışverişlerinizde bu süreçte dikkatli adımlar atmalı, ortaya çıkacak bir ödemeyle ilgili konularda biraz daha sakin davranmalısınız.

Dolunay ile 2 hafta boyunca finansal konular ön planda olacak; ödemeler, borç, faiz vergi gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Güzel iş imkanlarınız olabilir. İşe girmek isteyen Oğlak burçları da bu süreçte bunu gerçekleştirebilir. Önemli bir iş anlaşması gündeme gelebilir. Bir işle ilgili tanınırlığınız artabilir, maddi kazancınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Kova;

Bu hafta karşıt burcunuz Aslan’da gerçekleşecek Dolunay en çok özel hayatınızı ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek. Fiziksel enerjinizin ve kendinize olan güvenin yüksek olduğu, kendinizi rahatlıkla ifade edebildiğiniz bir dönemde olacaksınız. Her türlü ikili ilişki içinde açık ve direkt tavırlarınızla kendinizi gösterebilir, ön plana çıkabilirsiniz.

Eşinizin veya sevdiğiniz insanın hayatıyla ilgili konular öne geçebilir veya ilişkinizde bir takım stresler yaşayabilirsiniz. Yine de aslında güzel kararlarda karşınıza çıkabilir. İş alanlarınızda da bazı sonuçlara ulaşabilirsiniz.

İlişkilerinizde krizler yaşayabilirsiniz, yeni kararlar alarak yolunuza devam etmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde de sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 25 OCAK - 31 OCAK 2021

Sevgili Balık;

Günlük rutinler ve işle ilgili sorumluluklar ön plana çıkabilir. Günlük hayatınızda hoşunuza gitmeyen şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Kendinizden çok diğer insanlar için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

Özellikle iş ortamında yaptıklarınızı gözler önüne sermek isteyebilirsiniz.

Önümüzdeki süreçte ortaya koymak üzere yeni şeylerin hazırlıklarına girişmek için uygun bir dönemdesiniz. Sağlığınıza bu dönemde dikkat etmeli, kontroller yaptırmalısınız.

İlerleyen süreçte ise her konuda güzel başlangıçlar ve müjdeli haberler var. Ev ve aile konuları gündeme gelebilir.