Haftalık burç yorumu 26 Nisan 2021- 2 Mayıs 2021| Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları internet kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle araştırılmaya başlandı. Bu hafta hangi burcun gündeminde aşk ve para varken, hangi burç sağlık konusunda yüzü gülecek? İşte detaylı haftalık burç yorumu...

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 26 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021

KOÇ BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Bu hafta boyunca iletişim konusunda bir takım aksilikler yaşayabilirsiniz. Bu konuda gereğinden fazla hassas olmalısınız. Aksi halde çözülmeyecek bazı sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Akrep burcundan doğan dolunayın etkileri ve evrenin kombinasyonu sizi iletişim konusunda uyarmanın yanı sıra finansal konuda da uyarıyor. Bu güne kadar savaş verdiğiniz nafaka, miras benzeri yatırımlarınıza sonunda kavuşabileceksiniz. Aynı zamanda uzun zamandır hak ettiğinizi düşündüğünüz ekonomik beklentilere özellikle çarşamba ve perşembe günü elde edebileceksiniz.

Özellikle bu hafta dış görünümünüz, arkadaşlıklarınız, yaşama stiliniz gibi konularda alışkanlık olarak gördüğünüz her ne var ise hayatınızdan çekip atacaksınız.

Kalbi boş olan koçlar ise hayal gibi gördüğünüz, hiç beklemediğiniz kişilerle yeni bir aşka yelken açabilirsiniz ve bu ilişki epey uzun soluklu olabilir.

BOĞA BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Özellikle bu ay boğalar, arkadaş çevrenizde köklü bir değişiklik yapabilirsiniz. Karşıt burcunuzda doğan dolunay çalışma koşullarınız ve beklentileriniz ilgili yeni gelişmeler gündeminize gelebilir. İş hayatınızda ise askıda bıraktığınız her ne var ise sona erdireceksiniz. Bu hafta evrenin hareketleri sizi daha çok ikili ilişkiler konusunda etkili olacak. Mış gibi yapmaktan, oynamaktan ve yaşadığınız ilişkinin gidişatı için daha keskin ve net kararlar alacaksınız. Bu durumun sonucunda ise büyük kazanımlarınız olacak, asla pişman olmayacaksınız. Atacağınız adımlar ise hayatınızın her alanında dengeyi bulabileceksiniz.

Sağlık açısından ise yemek ve hareket etme konusunda biraz daha özenli olmalısınız. Diyet yapmayı, sağlıklı beslenmeyi adet edinmelisiniz.

İKİZLER BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; İş hayatınızda uzun süre çalışabileceğiniz ve ya kendi işinizi kurabilmek için harika fırsatlar yakalayacaksınız. Özellikle işsiz olan ikizler beklemediği anda teklifler üst üste gelecek. Bu hafta sosyal hayatınız ve iş hayatınızda anlaşılmadığınızı düşündüğünüz hissinden kurtularak daha enerjik ve anlaşılabilir tavırlar sergileyeceksiniz. İlişkilerinde ya da evliliklerinde problem yaşayanlar bu hafta tüm sorunları için çözüm bulabilecekler. Partneriniz tarafından anlaşılmak ise ilişkinizin güçlenmesinde büyük rol oynayacak.

Genel olarak hayatınızın düzene girdiği bu süreçte, toplumsal statünüzde değişiklik meydana gelecek bunun yanı sıra yeni finansal kaynaklar bulabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Bu hafta süper dolunayın enerjisi ile ailenizde uzun süredir beklediğiniz huzuru yakalayacaksınız. Aile ev yaşantınızdaki sorunların çözümünü bulmanızda etkili olacak.Öte yandan yeniliklere yoğun ilgi duyabilirsiniz bu sayede kendinize odak noktası yaratabilirsiniz. Aşk ve ilişki hayatınızda bugüne kadar haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, aldatılmış ve yahut terk edildiyseniz size bu acıları çektirenlerin bir bir geri döneceği bir hafta olacak.

Ancak geçmişten gelenler ile yapacağınız bu yüzleşmede vereceğiniz kararların önemini unutmayın. Aldatan bir daha aldatır diye düşünerek şans vermekten kaçınmalısınız. Aksi halde üzülen ve pişman olan taraf siz olursunuz.

ASLAN BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Bu hafta gizemli konular ve ortalık etme konusunda dikkatli olmaya özen göstermelisiniz. Yeni karalar alma, ani duygular değişimi hususunda öfkeli tavır ve davranışlar sergilemekten kaçınmalısınız. Aksi halde yanlış kararlar almanızda büyük etkiye sahip olacak. Yapmak isteyip yapamadığınız birçok konuda harekete geçebilirsiniz bunun sonunda ise dengeyi ve huzuru yakalayabilirsiniz.

Aşk ve ilişki hayatınızda ise daha romantik davranışlar, duygular sergileyebilirsiniz. Aynı zamanda aslan partnerinizin bu hafta ilgiye, duygusallığa ve romantizme ihtiyacı duyabilir. Bu ilgiyi göstermediğiniz takdirde ilişkiniz sonlanabilir, terk edilebilirsiniz. Bu detayı aklınızdan çıkarmamanız gerekli.

Sağlığınız konusunda solunum yolu rahatsızlıklarına karşı tedbirli olmalısınız, gözardı etmemeye gayret gösteriniz.

BAŞAK BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak: Bu hafta harcamalar konusunda daha dikkatli ve planlı olmalısınız. Evdeki hesabı çarşıya göre planlamanız gerektiğini unutmayın. Yatırım yapmaktan kaçınmalısınız ki ilerleyen haftalarda daha büyük sorunlar yaşamayasınız. Öte yandan iş hayatınızda bazı gerginlikler meydana gelebilir, siz her ne olursa olsun sakinliğinizi korumaya özen göstermelisiniz. Ayrıca sizden yardım istemeyen, talepte bulunmayan kimseye yardım etme girişiminde bulunmamalısınız.

Çevrenizdekileri olduğu gibi kabul etmek sizi ve karşınızdakini daha huzurlu hissettirecektir. Kalbi boş olan bir başak iseniz, sizi anladığını düşündüğünüz kişiler ile arkadaşlıklar kurmanız yepyeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ancak yalnızca görüntüsü için bir ilişkiye başlamanın da sizi ilerleyen süreçte üzebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

TERAZİ BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Gezegenlerin kombinasyonu bu hafta zihinsel olarak odaklandığınız işlerde konsantrasyonunuz yükselişe geçecek. Bu güne kadar yapmaya cesaret edemediğiniz şeyler harekete geçerek amacınıza ulaşabilirsiniz. Bu kazanımlar kişisel yaşantınızda tecrübe edinmenizde etkin rol oynayacak. Aynı zamanda parasal konularda yüksek atılımlarda bulunabilir, ödemeler konusunda yaşadığınız sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

İşsiz bir terazi burcu iseniz yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Öte yandan yakın arkadaşlarınız bu önümüzdeki süreçte iki yüzlülüklerine şahit olabilirsiniz. Bu doğrultuda sosyal çevrenizde sınırlarınız yeniden belirleyebilir ve hayatınızdan kimi insanları çıkarabilirsiniz. Genel olarak bu hafta kendinize yatırım yapacak ve iç huzurunuzu, kafa rahatlığını yakalayabilirsiniz.

AKREP BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Ay bu hafta sizin burcunda olacak. Ayın burcunuza geçişi derinleşen sezgilerinizin ve duygularınızda oldukça etkili olacak. Bu hafta yaşayacağınız olayları ve rüyaları kimseyle paylaşmamaya özen gösterin Aksi halde fazlasıyla dolduruşa gelebilirsiniz. Düşünmeden çok kıymetli dostlarınız, hayatınızdaki kişi hakkında ani kararlar vermekten kaçınmalısınız. Bu hafta daha çok sizin için yeni başlangıçlar ve yeni bitişler olacak. Ancak bu konu üzerinde kararlar alırken gerçekten buna hazır olup, olmadığını enine oyuna düşünmen gereken bir haftadasınız.

Maddi açıdan son derece gerginlik yaşıyor olabilirsiniz ancak bu hafta bu sıkıntılarınız son bulacak. Hatta hiç beklenmedik yatırımlar yapabilir, yeni gelişmeler ile karşı karşıya gelebilirsiniz.

YAY BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Akrep dolunayı bu hafta sizi olumlu yönde etkiliyor. Bu hafta genel olarak çözümler, planlar, seyahatler ve evlilik gibi konularda her ne istiyorsanız bununla ilgili büyük fırsatlar yakalayacaksınız. Öte yandan bu dönem ailenizin desteğine normalden biraz daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle aileniz tarafından sunulan imkanları olabildiğince doğru kullanmalısınız.

Ayrıca ilişki hayatınızda hissettiğiniz korkular, sizi korkmanız gereken dönemin içerisine sürükleyebilir. Biraz rahat olmaya çalışın. Korkularınızı gerçek kılan siz olabilirsiniz. İstemediğiniz durumları siz yaratıyor olabilirsiniz, bu duygudan kaçınmalısınız. Sağlık açısından ise sağlığınızı tehdit eden alışkanlıklarınızdan vazgeçmelisiniz. Aksi halde daha büyük rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Bu hafta akrep dolunayı sizi sosyal anlamda bir değişime davet edecek ve siz bu değişime biraz direnç gösterebilirsiniz fakat öyle ya da böyle değişim sizi bir yeniden şekillendirecek. Kendiniz için güzel bir şeyler yapabilirsiniz bu hafta. Öte yandan yeni bir iş ve maddiyat konusunda atacağınız adımlarda normalden daha fazla temkinli olmalısınız. Aksi halde ilerleyen haftalarda zorluklar yaşayabilirsiniz.

Bu hafta ilişkiye bakış açınızı değiştirebilmeniz daha renkli bir özel yaşama kavuşmanızı sağlayacak ve bazı gelişmeler gündeminize gelebilir.Yaşam alanınızda yapmayı sürekli ertelediğiniz farklılıklara biraz açılmanın tam zamanı.

KOVA BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Bu hafta bir süredir evinizde yapmak istediğiniz değişiklikleri yapabilir; tamirat, tadilat ve dekorasyon işleri ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Geçmişinizdeki bazı konuların yeniden gündeme gelebilir. Eski problemlerin gün yüzüne çıkmasından dolayı yıkıcı olmak yerine yapıcı olmayı tercih edebilir ve konuşmalarınızı bu doğrultuda yapabilirsiniz.

Partneriniz ile kurduğunuz İlişki konusunda iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisine giriyorsunuz. Bu süreçte duygusal yaşamınızın içerisinde karşınızdaki insanla diyalog kurarken biraz daha dikkatli olmanızı öneriyoruz.

Tez canlı davranmak bu dönemde her ikiniz için de arzu etmediğiniz sonuçlar doğurarak, istenmeyen diyaloglar yaşanmasına yol açabilir ve bu durum sizin için kalp kırıcı olabilir. Ayrıca aile içerisinde hak vereceğiniz birisi sizin daha fazla sözünüzün dinlenilmesi için yardımcı olacaktır.

BALIK BURCU 6 NİSAN 2021- 2 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Bu hafta hayatınızı ele alarak sorgulayabilir ve bakış açınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığın ön plana çıkacağı bir haftadasınız ve bu sayede de yeni fikirler üretebilirsiniz. Bu hafta ilişkilerinizde duygusal yönleriniz ön planda olabilir ve karşınızdaki kişiye acıma duygusuyla yaklaşabilirsiniz.

Aşk hayatınızda bu hafta gelir geçer duygulara kapılma ihtimalinizin çok fazla ancak bu ani değişimler ile sergileyeceğiniz davranışlar konusunda biraz daha hassas olmalısınız. Aklınız size bir şey söylerken kalbiniz başka bir şey söyleyebilir. Biraz hareketsiz kalırsanız sizin için iyi olanı görebileceksiniz fakat kalbin ile hareket ederseniz evet o anınız iyi geçecek fakat sonrasında üzülebileceğiniz sonuçlar ile doğurabilir.

Ayrıca finansal bazı atılımlarda başarısız olabilirsiniz. Bu nedenle ekonomik açıdan yatırım veya birikim gibi konularda aceleci kararlar vermekten kaçınmalısınız.