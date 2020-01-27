Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 27 Ocak - 2 Şubat Ocak 2020 haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 27 Ocak - 2 Şubat Ocak ve Şubat 2020 burç yorumları haberimizde.

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Genel olarak, bu hafta sizin için uygun geçebilir. Kişisel hayatınız açısından, evlenmek isteyenler büyük olasılıkla amaçlarına kavuşabilirler. Çoktan karar vermiş olanlar için ise eşinizle iyi bir hafta geçirmeniz muhtemeldir.

Mali durumunuz açısından, bu hafta geleceğiniz için sağlam planlar yaptığınızı görebilirsiniz. Siz de herkes gibi yeni bir gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Lüks harcamalar keyfinizi artırsa bile, harcamalarınızı kontrol etmenizde fayda var.

Kariyeriniz açısından, bu hafta resmi bir geziye çıkmanız muhtemeldir. İşteyken bile, arkadaşlarınızı etkileyeceğinizden emin olabilirsiniz. Sağlığınız ve refahınız açısından muhteşem bir hafta geçirebilirsiniz. Yüksek enerjide olabilirsiniz ve bir süredir sizi rahatsız eden hastalıklardan kurtulma olasılığınız da yüksek olacaktır. Haftaya görüşmek üzere.

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BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son zamanlarda ev ve aile konularını pek de önemsemeyen Boğa burçları tutulmayla birlikte bu konuda değişim yaşayabilirler. Aslan burcunda gerçekleşecek Ay tutulması aynı zamanda 2 yıllık bir döngünün de sonu olacak. Boğa burçları hafta boyunca bu 2 yıllık süreçte yaşadıklarını değerlendirip doğru yolda olup olmadıklarını düşünebilirler.

Hafta boyunca finansal konuları bir düzene oturtmak için çalışacaklar. Harcamaları ve giderleri kontrol edebilmek önemli bir konu haline gelecek. Genişleyen sosyal çevreleri sayesinde kariyer konusunda yeni fırsatlar elde edebilirler. Bu yüzden sosyalleşmekten yeni ortamlara girmekten çekinmemeliler.

Bu dönemde mantıklarından çok egolarıyla hareket eden Boğa burçları ciddi kararlar sırasında bu iki baskın duygu arasında kalabilirler. Cuma gününden itibaren çok daha yaratıcı düşünmeye başlayacaklar. Fikirlerine güvendikleri takdirde arkasında durmaktan da çekinmeyecekler. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar 27 Ocak – 2 Şubat haftası astrolojik olarak nelerden etkileneceksiniz bakalım; Pazartesi günü ikili ilişkilerde anlaşmazlık ve sorun yaşayabilirsiniz. Ani gelişen beklenmedik olaylar karşısında şaşırıp mutlu olabilirsiniz. İş hayatınız ve kariyerinizde tasarımcı hayal gücü ve ilhamın etkisiyle projeler üretecek ve güzel kazançlar elde edeceksiniz. Salı günü ailenizin, eşinizin, ortağınızın parasını kullanmak konusunda şanslı olacaksınız. Öğle saatlerinde kazalara, dikkatsizliklere ve sakarlıklara açık bir zaman dilimi var. Kendinizi sinirli ve öfkeli hissedebilirsiniz. Farkında olmak ve önlem almakta yarar olacak. İş hayatı ve kariyerinizde gelmek istediğiniz yer için ideallerinizi oluşturacaksınız. İkili ilişkilerinizde harekete geçmek isteyecek ancak yanılgılar ve aldanmalar yaşayacaksınız.

İş hayatınızda transfer teklifi alabilir, terfi edebilir ve pozisyonunuz değişebilir. Çarşamba günü kredi, borç, alacak, nafaka, miras, ödemeler konusunda sistem ve disiplin kuracaksınız. Mali disiplininizi oluşturarak yabancı kaynak ihtiyacınızı dengelemek için değişim ve dönüşümü bu alanda uygulayacaksınız. Fikirleriniz, düşünceleriniz ve sözlerinizle yardıma ihtiyacı olanlara liderlik ve önderlik ederek şifalandıracaksınız. Perşembe günü bilinçli yönleriniz ile bilinçdışı yönleriniz arasında denge ve uyum sağlayacaksınız. Yabancı kaynak konusunda beklentilerinizi yüksek tutacak ve elde edemediğinizde üzüleceksiniz.

Cuma günü ortaklık ve danışmanlık konularında harekete geçecek duruş sergileyeceksiniz. Alacaklarınızı tahsil etmek borçlarınızı ödemek konusunda zorlandığınızı hissedeceksiniz. Yurt dışı seyahati planlayabilir yeni yerler gezmek ve görmek isteyebilirsiniz. Cumartesi günü bilinçaltınızı aktif hale getirerek korkularınızdan arınmak isteyebilirsiniz. Pazar günü kadın erkek ilişkilerinde problem yaşayabilirsiniz. Başkasının parasını kullanma ve yönetme konusunda fırsatlar elde edeceksiniz. İş hayatınız ve kariyerinizde yeni gelir kaynakları konusunda araştırma yapacaksınız. Haftaya görüşmek üzere.

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YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yönеtici gеzеgеniniz Ay, haftaya Balık burcunda sеyahat еdеrеk başlıyor. Psişik güçlеrinizi kullanacağınız kararlar alabilirsiniz. Sеzgilеri güçlü insanlarla bir araya gеlеrеk, spiritüеl dünyanın mistik boyutlarında kеyifli bir yolculuğa çıkabilir, hatta bu konularla ilgili bilginizi dеrinlеştirmеk için özеl еğitimlеrе başlamaya karar vеrеbilirsiniz.

Uzak mеsafеdеki biriylе aranızdaki platonik ilişki, hafta ortasından itibarеn daha somut bir halе dönüşеbilir. Uzak sеyahatlеrе çıkmak, vizеyе başvurmak, yurt dışında yaşamaya sıcak bakmak gibi konular, haftalık gündеminizi oluşturabilir. Rutin hayatınızda isе son dеrеcе harеkеtli, oturup dinlеnmеyе vakit kısa bulamadığınız, insanlarla daima iç içе olduğunuz bir dönеmdеn gеçiyorsunuz. Yorgunluğunuzu kısa molalarla da olsa dеngеlеmеlisiniz. Zira bеdеninizе aşırı yüklеnmеk, strеs sonucu sağlık sorunlarıyla karşılaşmanıza nеdеn olabilir. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftanın başından itibaren, iş sektöründe sizi mutlu edecek birçok olumlu fırsat olacak. Ayrıca, ortaklık içeren bir işletme planlayabilirsiniz. Hafta sonunda planlarınızın başarılı olduğuna şahit olacaksınız. İş sektöründe, haftanın başından itibaren, görevlerinizi hızlı bir şekilde bitirmeye istekli olacaksınız. Çünkü işverenleriniz hızlı çabalarınız için sizi gezi ile ödüllendirir. Ancak, gelirinizin bir kısmının gereksiz harcamalarda kaybolması ihtimali vardır.

Sağlığınızla ilgili olarak, cilt bozuklukları, sedef hastalığı ve idrar yolu enfeksiyonlarından muzdarip olabilirsiniz. Tanınmış bir hastaneyi ziyaret etmeniz gerekebilir. Verilen ilaçla mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Kişisel ilişkilerde, kendine saygı meselesi olarak küçük konular hakkında tartışacaksınız. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

BAŞAK BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayları şöyle; kova burcunda yeni ay meydana gelecek, oğlak burcunda ki Venüs retrosu artık sona eriyor, Merkür artık balık burcuna giriş yapacak ve gökyüzünde Jüpiter/Uranüs/Pluto arasında çok gergin bir T kare açı kalıbı meydana gelecek. İlkinden başlayalım açıklamaya… Kova burcunda meydana gelecek olan yeni ay ile birlikte önümüzde ki 10 günlük süreçte; Sağlığınızı ilgilendiren konularda biraz daha dikkatli olmalı, özellikle baldırlar ve ayak bilekleri hassas olabilir. Birlikte çalıştığınız kişiler ile gerginliklerden kaçınmalı, yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. İş ve çalışma ortamınızda kendinizi daha çok geliştirebilir, farklı zihin yapısında ki kişilerle önemli görüşmeler yapabilirsiniz. İşinizi yaparken interaktif medyayı, teknolojiyi, elektronik aletleri, sosyal paylaşım araçlarını ve interneti çok daha yoğun kullanabilirsiniz.

Bu hafta Merkür balık burcuna geçiş yapacak ve retrosu ile beraber 6 nisana kadar bu burçta seyahat edecek. Geri gideceği zamanı sonra detaylıca yazacağım etkilerini ama Merkür’ün balık burcunda olduğu süreçte; zihniniz daha çok ilişkiler ve ortaklaşa yapılan işler alanına doğru çevrilmeye başlıyor. Kendinizi sürekli birilerine tavisye verirken bulabilirsiniz. İlişkilerinizde özellikle akılcı çözümler getiren genelde siz olabileceksiniz. Ortaklık teklifleri, imza gerektiren işler, sözleşmeler, anlaşmalarda gündeme gelebilir. . Hemen size iyi de bir haber vereyim, 1 şubat itibari ile Venüs gerilemesi artık sona eriyor, hayatınızda yolundan çıkan her türlü sosyal, özel ilişkilerinizde yaraları sarma, toparlama zamanı başlamış olacak çok daha kolay.

Jüpiter/Uranüs/Pluto arasında meydana gelecek T-Kare açı kalıbı en son 2013 senesi Temmuz sonu ağustos başı meydana gelmişti, o dönemler neler olmuştu anımsarsanız aslında yine ne gibi konuların gündeme geleceğini anlamanız daha kolay olacaktır. Ama kısaca; Arkadaşlıklar, dostluklar ve aşk hayatınızda krizler deneyimleyebilirsiniz, keza çocuk sahibi iseniz onunla ilgilide olabilir. Özellikle paranın önemi ve gücünü bu hafta yaşamınızda daha etkili bir şekilde hissedebilirsiniz. Dostlarınızla aranızda ego savaşı yüzünden ayrılıklar oluşabilir. kendinizi güvence altına almadan her şeye balıklama atlamayın,riskten uzak durun. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

TERAZİ BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Terazi burcu olanlar ve yükselen burcu Terazi olanlar bu hafta biraz canınızı sıkan konulara kendiniz odaklanmanız lazım. Sorunlarınızı çevrenizdeki insanlara anlatmadan önce o kişiden iyice emin olmaya çalışın. Geçmişte yapmış olduğunuz hatalar varsa eğer bu hataları düzeltmek için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde size her istediğini yaptıran bir kişi olabilir ve bu kişinin yaptığı şeylerin farkındalığına varacaksınız. Aileniz ile bağlarınız bu hafta biraz daha kuvvetlenebilir.

Aile ve gayrimenkul konularına yoğunlaşabilirsiniz. Geçmiş sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Ancak kardeş veya kuzeninizden destek alacaksınız. İç sesinize ve etrafınızdaki kadınların önerilerine güvenmeniz yararınıza olur. Doğru iletişimle kendinize şanslar da yaratabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

AKREP BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta, ev ve aile ortamınızı ilgilendiren konulara odaklanmakta zorluk yaşamayacak ve var olan sorunları ve sıkıntıları da ortadan kaldırmak adına harekete geçmek isteyeceksiniz. Kişisel alanınızda değişiklik meydana gelebilir. Sahip olduğunuz işleri tamamlama noktasında da önemli adımlar atamaya müsaitsiniz. Her şeyin biraz daha anlaşılabilir olmasını sağlayacaksınız.

Haftanın ilerleyen günlerinde, daha dengeli hareket etmeli ve sakin kalmaya özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerde yanlış anlaşılmaya müsaitsiniz. Yakın çevrenizle aranızda herhangi bir sorun oluşmasını istemiyorsanız, elinizden geldiğince daha mantıklı hareket etmeye çalışmalısınız. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

YAY BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile özellikle dalgınlıklar, kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz. Çok önemli kararlarınızı bu hafta vermememizi öneririm, hata yapma, yanılma payı büyük olabilir. Bu hafta hafiften depresif olabilirsiniz ama bu geçici bir etki. Bu arada alkol alımına ve ilaç kullanımına da dikkat edin, yan etkileri çok daha fazla açığa çıkabilir. Mücadele ettiğiniz konunun gücü kaybolabilir ya da enerjinizi boş meseleler için harcayabilirsiniz, dikkat edin.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile daha çok evinizde, yuvanızda huzuru bulabilir, evinizde minik değişimler, boya, badana gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Daha çok yalnız kalmak isteyebilir, yaratıcı çalışmalar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Evinizi, yaşadığınız yeri güzelleştirmek için güzel bir hafta olacak sizler için. Ev içinde romantik atmosferler yaratmak, perdelerinizi değiştirmek, yeni koltuk takımı almak, evinize yeni süs eşyaları almak için de uygundur.

Aile ve ortamınızda olası sorunları sevgi, yumuşaklık, hassasiyet ile çözebileceksiniz. Ya da bazılarınız hobi olsun diye eve tuval gibi bir şeyler alıp resim, boya çalışmaları yapabilir veya evinize resim, tablo alabilirsiniz. Yine hafta boyunca dostlarınızla, arkadaşlarınızla ortak spor-diyet programına dahil olabilirsiniz ama çok uzun soluklu olmayacaktır. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

OĞLAK BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda tansiyonu yüksek bir haftaya başlıyorsunuz. Önceden düşüncelerine değer verdiğiniz bir kişi bu dönemde kalbinizi kırabilir ve sizi derinden incitebilir. Ortaklık ilişkilerinde de ani gerginlikler gündeme gelebilir. Müşteri potansiyelinin artacağı bir haftadasınız.

Bereketinizi çekemeyenleri hayatınızdan uzaklaştırmak için girişimlerde bulunsanız da karşınızdakilerin patavatsız tavırları, nedeniyle bu konuda başarılı olamayabilirsiniz. Yolculuk, ya da danışmanlık verdiğiniz ortamlarda hayatınıza giren biri size karşı derin duygular besleyebilir. Ama bu ilişki uzun vadede sizi depresif bir ruh haline sokabilir.

O yüzden bu konuda dikkatli olmalısınız. Zira kaypak davranışlar, sözünün arkasında durmayan kişilerle yan yana bile durmaya tahammülü olmayan birisiniz. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

KOVA BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ikili ilişkilerinizde gerginliklerden kaçınarak, hayatınıza yenilikler için yer açmanızın vakti gelmiş olarak görünüyor. Tek başınıza hareket etmek yerine gruplar içinde hareket edebilir, kişisel yeteneklerinizi daha kolay ve rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Yeni iş projeleri, yeni başlangıçlar, adımlar atmak, proje üretmek için harika bir süreç.

Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir, mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Yine Yeni Ay sürecinde kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de Yeni Ay ile birlikte yakın çevreniz veya yakın akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz. Yeni Ay’da Uranüs başrol oynayacağından dolayı, ev ve yer değiştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bedeninize dikkat edin, kazalara ve yaralanmalara açık bir dönemde olacaksınız. Yeni Ay süreci boyunca, ailenizle papaz olmamaya özen gösterin. Hafif bir patlamaya hazır bomba misali ortalıklarda gezineceksiniz, sabrınız ve tahammülünüz az olabilir. İnsanları kırmayın, köprüleri yıkmayın! Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

BALIK BURCU HAFTALIK YORUM 27 OCAK - 2 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayarak başlayabilirsiniz. Dostlarınızın sizleri anlamadığını düşündüğünüz bazı konularda artık objektif olarak olaylara bakmayı öğrenecek ve neyin ne olduğunu daha iyi anlayabileceksiniz. Bu hafta kendinizi ve yaşamınızı sorgulayabilir, hayata dair amaçlarınızı ve ideallerinizi gerçekleştirmek adına yeni düşünce kalıplarını benimsemek isteyebilirsiniz.

Bu noktada yaşama biraz ara vererek seyahat planları yapmanız ve yolculuk esnasında uzun uzun düşünmeniz, doğru kararlar almanız adına gayet iyi olacaktır. Finansal anlamdaki eksikliklerinizi dönüştürmek adına bazı mücadeleler vermek isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru alacağınız güzel haberler geleceğinize yönelik sizleri cesaretlendirebilir. Haftaya görüşmek üzere..

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU NEDİR?

Burç yorumlarını okurken yükselen burcunuzu da bilmeniz ve onun hakkında bahsedilen önlemleri almanız hepimiz için önem arz etmektedir. Peki yükselen burç nasıl hesaplanır? Yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? İşte yükselen burç hesaplama tablosu ve yükselen burç hakkında tüm merak edilenler...

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NURAY SAYARI NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde olusan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.

Yükselen burç özellikleri nelerdir? Hangi yükselen burç hangi özelliklerin karakterinize girmesini sağlar? Eğer yükselen burcunuz başak ise karakterinize tertip ve düzenlilik girecektir. Aynı zamanda ince eler sık dokur özelliğini size kazandıracak olan yükselen başak, karakterinize bir incelik ve önem katabilir. Bu bağlamda başak burcu gündelik hayatınıza detaycılık özelliği katacaktır. Eğer yükselen burcunuz aslan ise, gündelik yaşamda erkekseniz kadınlara, kadın iseniz erkeklere bakış açınız daha ateşli ve ihtiraslı bir hale gelebilir. Ayrıca hırstan rekabetten ve kendinizi göstermekten çok hoşlanan bir hale gelmeniz de kaçınılmazdır. Eğer yükselen burcunuz ikizler ise çok sık karakter ve özellik değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer burcunuz ikizler ise, bir insandan bir insana davranışlarınız değişebilir. Yakın olduğunuz insanlara çok yakın davranırken, size uzak ve sizin hoşlanmadığınız insanlara çok ama çok kötü davranabilme potansiyelini size veren yükselen ikizler, aynı zamanda çalışkanlık ve sevecenlik hislerini de size kazandıracaktır.